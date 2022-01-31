18 пар ошеломляющей обуви из прошлого, которые наводят на мысль: «Ого, это вам не угги с кроксами»

Некоторые из фото, которые вы увидите ниже, взбудоражат любого поклонника комфортных кроссовок и мягких лоферов: сложно представить, каково это, носить странные башмаки — деревянные, металлические, с непонятными штырьками, колокольчиками и огромной платформой. И чего только мода не велела надевать людям в прошлые времена, взгляните сами.

Мы в AdMe.ru обожаем хорошую обувь не меньше, чем Кэрри Брэдшоу — Manolo Blahnik, и признаемся ей в любви этой статьей.

Падуки — открытая обувь, которой уже 5 тыс. лет. В Индии ее носят до сих пор. И сама она, и даже ее отпечатки в буддизме и индуизме считаются божественными

Этим детским сандаликам 3 000 лет. Египет

Намакшин — что-то вроде старинных резиновых сапог. Это корейская деревянная обувь для дождливой погоды, известная с 220–280 гг. н. э.

Чопины демонстрировали высокий статус и достигали высоты 50 см. Эту обувь называли «развратной», но ее популярности это не помешало. Венеция, XV век

Котурны — древнеримская сценическая обувь, которую надевали актеры трагедий, чтобы казаться выше. Вот вариант из Пензенского краеведческого музея

Банные сабо позволяли не поскользнуться на влажном полу и говорили о высоком статусе. За цокающий звук они получили название «кабкаб». Турция, 1800–1850 гг.

Туфли-лотосы помещаются на ладони: их носили китаянки, которым с детства бинтовали ступни, не давая им расти: естественный размер ноги считался уродством. Китай, 1800–1943 гг.

200 лет назад женщины ездили верхом только в боковом седле, иначе было неприлично. А стремена в виде обуви без задника использовались как подставка для ног. Перу, XVIII век

Сабо с колокольчиками, предназначенные для ношения дома. Принадлежали армянской женщине, эмигрировавшей в Сирию. Конец XIX века

Сапоги-чулки. Швеция или Германия, конец XIX века

Да-да, это тоже обувь. Эти деревянные сандалии, возможно, принадлежали султану Виту — Фумо Омари. Кения, XIX век

Кломпы — традиционные голландские деревянные башмаки. Их до сих пор носят некоторые фермеры и садоводы-огородники. Нидерланды, 1948

Ичиги — кожаные сапоги на тонкой подошве, которые носили дома и мужчины, и женщины. Казахстан, 1900-е гг.

Мокасины с тончайшей вышивкой из золотых нитей. Пакистан, 1900–1930-е гг.

Мужчины вырезали такие сабо из цельного куска дерева и дарили невестам как символ верности. Считалось, что чем длиннее носок, тем сильнее чувства. Франция, начало XX века

Вышитая обувь от Жана-Луи Франсуа Пине, самого известного сапожника Франции, конец XIX века

Мужские свадебные сапоги, южная Моравия (территория современной Чехии)

Сандалии с гигантскими помпонами — традиционная обувь народа вайю, коренных жителей северной Венесуэлы и Колумбии, 1980 г.