18 пар обуви из прошлого, которая по эпатажу вмиг утрет нос Balenciaga

Лоферы, мокасины, луноходы, оксфорды, дезерты — если вам кажется, что разобраться в видах современной обуви невозможно, то мы подольем еще масла в огонь. Ведь за историю человечества в разных уголках планеты было множество интригующих, потешных, манящих туфель, сандалий и ботинок.

AdMe.ru погрузился в историю, чтобы увидеть, какую обувь предпочитали люди в различные эпохи. Многие пары словно из параллельной реальности. Кстати, бонусом еще покажем, во что обували питомцев.

В XVIII веке женщины предпочитали острые носы и тонкие высокие каблуки, в то время как мужчины — широкие носы и массивные каблуки

Обувь персидских мужчин XVI века. Каблук помогал держаться в стременах, а так получалось более эффективно пользоваться луком

Такие деревянные сандалии окобо традиционно носили юные девушки в Японии. Название обувь получила из-за звука, который издается при ходьбе в этих сандалиях

В Италии в XIV веке чопины прятали под юбками. Они были разорителями модниц, ведь на их изготовление требовалось больше ткани и пара стоила дорого

Хуарачи — это не сандалии для пляжа, а современная беговая обувь. Ее предок — мексиканские сандалии, которые существовали еще до открытия материка Колумбом

Так выглядит традиционная греческая обувь — царухи. В начале XIX века она вышла из моды, и ее перестали носить

Такие азиатские туфли с головой тигра традиционно носили дети. Люди верили, что изображение тигра делает детей сильными, как дикие кошки

Галеши ткали вручную из определенных тканей. Такие туфли изготавливали в Персии до изобретения современной обуви

Интересно, что у монгольских гутал нет правого и левого сапога. Они полностью идентичны

Шотландские сапоги со шнуровкой и бахромой выглядят дерзко. А это обувь XIX века

Варадзи в Японии плели начиная с VIII века из рисовой соломы. Их хватало всего на 3 дня. Кстати, это обувь самураев. Пальцы в ней свисают, чтобы быстрее бегать

То ли обувь, то ли носок, датируемый XIII веком, из человеческого волоса

Сабо существовали еще в XIII веке. Кстати, сабо — предок обуви для чечетки и не только: их модификации встречаются в разных культурах

В Испании была широко распространена среди крестьян обувь с 3 каблуками — кантабрийские абаркасы

Гета придумали, чтобы одежда не маралась о землю. У cандалий может быть 2 каблука или 1. В них даже по снегу ходили и цепляли к ним полозья коньков

Таби — раздвоенные носки, которые носят с XV века в Японии. Дзика-таби — это уже обувь

Широкая обувь «утконос» стала популярна благодаря Карлу VIII из Франции. Но дело было не в его модных предпочтения, а просто у него был 6-й палец на ноге

Туфли «императрицы дня». Так в XIX веке называли корейских невест. Такие свадебные туфли напоминают каноэ и покрыты красным шелком

Бонус: обувь для собак прошлого века