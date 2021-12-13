18 пар наших знаменитостей, которые родились в один год, но верится в это с трудом
Обаятельная певица Натали, сингл которой «О боже, какой мужчина!» когда-то раздавался из каждого утюга, в этом году отметила 47-й день рождения. Вместе с ней к этому рубежу подошли Оскар Кучера и Дмитрий Губерниев. Марине Федункив и Нонне Гришаевой практически синхронно исполнилось по 50 лет, а мы, признаться, думали, что они родились в разных годах.
AdMe.ru разобрался, какие наши звезды оказались ровесниками, хотя с первого взгляда так и не скажешь. В качестве бонуса — 2 известные девушки, у которых совпал не только год, но и день рождения.
Анна Кузина и Наталья Бочкарева — 41 год
Сергей Безруков и Станислав Дужников — 48 лет
Альбина Джанабаева и Светлана Камынина — 42 года
Любовь Толкалина и Ирина Пегова — 43 года
Варвара Шмыкова и Дарья Мельникова — 29 лет
Юлия Меньшова и Эвелина Бледанс — 52 года
Андрей Григорьев-Апполонов и Дмитрий Маликов — 51 год
Чулпан Хаматова и Яна Рудковская — 46 лет
Алена Водонаева и Наталья Водянова — 39 лет
Дарья Мороз и Анастасия Панина — 38 лет
Екатерина Волкова и Тутта Ларсен — 47 лет
Марина Федункив и Нонна Гришаева — 50 лет
Павел Деревянко и Максим Галкин — 45 лет
Ольга Кабо и Валерия — 53 года
Ксения Раппопорт и Натали — 47 лет
Андрей Малахов и Константин Хабенский — 49 лет
Дмитрий Губерниев и Оскар Кучера — 47 лет
Бонус: Анна Чиповская и Ольга Кузьмина — 34 года, родились 16 июня 1987 года
А какая знаменитость родилась в один год с вами?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Kashaev Pavel / East News, Ivanov Sergey / East News
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