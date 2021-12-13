18 пар наших знаменитостей, которые родились в один год, но верится в это с трудом

Обаятельная певица Натали, сингл которой «О боже, какой мужчина!» когда-то раздавался из каждого утюга, в этом году отметила 47-й день рождения. Вместе с ней к этому рубежу подошли Оскар Кучера и Дмитрий Губерниев. Марине Федункив и Нонне Гришаевой практически синхронно исполнилось по 50 лет, а мы, признаться, думали, что они родились в разных годах.

AdMe.ru разобрался, какие наши звезды оказались ровесниками, хотя с первого взгляда так и не скажешь. В качестве бонуса — 2 известные девушки, у которых совпал не только год, но и день рождения.

Анна Кузина и Наталья Бочкарева — 41 год

Сергей Безруков и Станислав Дужников — 48 лет

Альбина Джанабаева и Светлана Камынина — 42 года

Любовь Толкалина и Ирина Пегова — 43 года

Варвара Шмыкова и Дарья Мельникова — 29 лет

Юлия Меньшова и Эвелина Бледанс — 52 года

Андрей Григорьев-Апполонов и Дмитрий Маликов — 51 год

Чулпан Хаматова и Яна Рудковская — 46 лет

Алена Водонаева и Наталья Водянова — 39 лет

Дарья Мороз и Анастасия Панина — 38 лет

Екатерина Волкова и Тутта Ларсен — 47 лет

Марина Федункив и Нонна Гришаева — 50 лет

Павел Деревянко и Максим Галкин — 45 лет

Ольга Кабо и Валерия — 53 года

Ксения Раппопорт и Натали — 47 лет

Андрей Малахов и Константин Хабенский — 49 лет

Дмитрий Губерниев и Оскар Кучера — 47 лет

Бонус: Анна Чиповская и Ольга Кузьмина — 34 года, родились 16 июня 1987 года

А какая знаменитость родилась в один год с вами?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.