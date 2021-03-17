18 пацанок, которые попали на шоу о преображениях и прокачали там свою женственность до 80-го уровня

Каждая женщина прекрасна, независимо от того, какую одежду она носит и какие прически предпочитает. Но при этом, пожалуй, любой интересно узнать, что с ней могут сотворить умелые руки визажистов и стилистов. Именно такую возможность дают девушкам телешоу, где их превращают в настоящих принцесс.