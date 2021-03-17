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18 пацанок, которые попали на шоу о преображениях и прокачали там свою женственность до 80-го уровня

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Каждая женщина прекрасна, независимо от того, какую одежду она носит и какие прически предпочитает. Но при этом, пожалуй, любой интересно узнать, что с ней могут сотворить умелые руки визажистов и стилистов. Именно такую возможность дают девушкам телешоу, где их превращают в настоящих принцесс.

Мы в AdMe.ru получили настоящее удовольствие, наблюдая за перевоплощениями, которые помогли этим 18 женщинам подчеркнуть свою природную красоту.

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Вы бы хотели попасть на такую передачу или отправить туда кого-то из близких?

Фото на превью Модный приговор / Первый канал
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