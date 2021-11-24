18 отечественных красоток, от которых на красных дорожках глаз не оторвать, а в обычной жизни можно мимо пройти

Мгновения славы на красной дорожке — это результат многочасовой работы стилистов, парикмахеров, визажистов и косметологов. Но вот «бал» подходит к концу, и принцессе снова суждено стать Золушкой, а наши знаменитости и не против. Дома наконец-то можно отдохнуть от макияжа, каблуков и узких платьев.