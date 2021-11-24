18 отечественных красоток, от которых на красных дорожках глаз не оторвать, а в обычной жизни можно мимо пройти
Мгновения славы на красной дорожке — это результат многочасовой работы стилистов, парикмахеров, визажистов и косметологов. Но вот «бал» подходит к концу, и принцессе снова суждено стать Золушкой, а наши знаменитости и не против. Дома наконец-то можно отдохнуть от макияжа, каблуков и узких платьев.
Мы в AdMe.ru поддерживаем отечественных звезд в стремлении к комфорту и естественности. Откровенное говоря, порой домашнее селфи дает фору вечернему образу.
Лера Кудрявцева
Роза Сябитова
Екатерина Шпица
Валерия
Любовь Аксенова
Дарья Мороз
Кристина Орбакайте
Юлия Пересильд
Анита Цой
Анастасия Задорожная
Глюкоза
Екатерина Варнава
Ксения Бородина
Варвара Шмыкова
Александра Бортич
Алсу
Анастасия Ивлеева
Рената Литвинова
Как думаете, публичные личности обязаны всегда выглядеть с иголочки или тоже имеют право выложить селфи в пижаме? Как вам вообще нынешний тренд на естественность?
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