18 норм этикета в одежде, которых сейчас придерживаются только упертые эксперты

Словосочетание «дресс-код» у многих ассоциируется с чопорными господами и дамами, застегнутыми на все пуговицы, при шляпах и перчатках. А ведь это всего лишь правила уместности той или иной одежды в разных обстоятельствах. Требованиям этикета вовсе не чужды ни веяния моды, ни изменения в общественном сознании.

Мы в AdMe.ru решили проследить, какие запреты больше не актуальны в наши весьма фривольные времена. А также cпросили у нашего автора, окончившего школу этикета и культуры общения, какими устаревшими, на первый взгляд, требованиями все же лучше не пренебрегать.

В помещении дама может остаться в головном уборе

В отличие от мужчин, женщины традиционно не должны были снимать шляпы в ресторане, театре, во время различных официальных мероприятий. Предполагалось, что широкой публике не стоит видеть дамские локоны. Для нас это кажется странным, но давайте вспомним, что были времена, когда даже тот факт, что мужчина увидел женскую лодыжку, мог привести к скандалу. Современный этикет диктует новые правила: в помещении дамы могут остаться в шляпке только при условии, что это плотно прилегающей к голове убор с небольшими полями. Если на даме головной убор, который мог бы быть и мужским — кепка, бейсболка, вязаная шапочка, — его необходимо снять.

Женщинам на работу нельзя носить одежду без рукавов

Необходимость даже в летние месяцы ходить на работу в одежде хотя бы с небольшим рукавчиком или надевать сверху кофту — правило, за которое крупные корпорации держались слишком долго. Понадобился бунт среди конгрессвумен, чтобы это требование сочли абсурдным. Тем не менее, если для вас это непринципиально, лучше все-таки иметь под рукой к платью или блузе без рукавов легкий кардиган, жакет, палантин, который можно снимать, если будет слишком жарко, и надевать, если вы отправляетесь, к примеру, на встречу с деловыми партнерами или замерзли под кондиционером.

А мужчинам — надевать рубашки с коротким рукавом

Деловой дресс-код теперь разрешает рубашки с коротким рукавом на рабочем месте, но при этом считается, что нельзя сочетать их с галстуками. Также следует убедиться, что она правильно сидит: рукав должен заканчиваться на середине бицепса и между ним и рукой не должно быть лишнего пространства (максимум проходит палец).

Черные колготки можно надевать только вечером

Это правило теперь относится только к тоненьким черным колготкам. Плотные можно носить хоть днем, хоть вечером. Более того, бизнес-кэжуал в наше время позволяет надевать на работу плотные однотонные цветные колготки, при условии что они будут под цвет туфель или гармонировать с доминирующим цветом в одежде.

Одеваться следует в соответствии с возрастом

Это требование уходит корнями в те времена, когда в обществе было очень важно обозначить матримониальный статус женщины. С первого взгляда важно было понять, девица ли это, замужняя дама, старая дева или веселая вдовушка, ведь правила этикета предполагали к ним разное отношение. Теперь вы можете позволить себе розовый в любом возрасте и не должны выглядеть солидно лишь потому, что вам уже сколько-то там лет.

Бикини носят лишь молодые и стройные

Да, было время, когда ожидалось, что если вам за 40 или ваш размер подбирается к 50-му, то на пляже вы появитесь исключительно в закрытом купальнике. Еще в 2013 году пресса восхищалась тем фактом, что великолепная Шэрон Стоун в ее годы (на тот момент актрисе было 55 лет!) может носить бикини. Спасибо движению за бодипозитив и против эйджизма — теперь этим никого не удивишь. Дамы любого возраста и любого размера могут носить удобные им купальники. Не стоит, наверное, говорить, что он должен быть вам по размеру. Также есть смысл обратить внимание на культурные особенности страны, на пляже которой вы отдыхаете.

Клатч — аксессуар для вечернего наряда

Современный дресс-код сосредоточился на одном требовании: сумка должна быть такого размера, чтобы все, что вы берете с собой, в ней поместилось. Ни в руках, ни в карманах не должно быть ни телефонов, ни очков, ни папок с документами. Если все необходимое вмещается в клатч, вы можете щеголять с ним и днем, и вечером. Из этого правила следует и то, что чем формальнее мероприятие, тем меньше сумочка в руках у дамы. Моветон собираться на дипломатический прием как в поход, запасаясь лекарствами, средствами гигиены и косметикой. И еще одно: поясные сумочки-кошельки правила хорошего тона требуют оставить только для спорта.

На свадьбе только невеста одета в белое

Современные свадьбы не всегда проходят по классическому сценарию. Сейчас в моде и «белые» свадьбы, когда жених с невестой просят гостей отдать предпочтение именно этому цвету, а также различные тематические торжества. Хороший тон — уважать просьбу брачующихся и одеться в соответствии с указанным в пригласительных дресс-кодом. Моветон — проигнорировать их желание. Если вы считаете, что для вас недопустимо пойти навстречу молодым (нет денег на нужный наряд, вам не идет этот цвет и т. д.), откажитесь от приглашения. Напомним, что если речь идет о классическом торжестве, то кроме белого и любых близких к нему оттенков следует избегать излишне блестящих нарядов: цвета металлик, платьев из ламе, украшенных большим количеством блесток и страз. Пастельные тона считаются уместными лишь на летних свадьбах. Зато красный цвет, который когда-то считался слишком вызывающим для подобного торжества, теперь уже никого не шокирует.

В ресторан приходят в парадной одежде

И да и нет. Требование это возникло, когда не было разделения ресторанов на заведения высокой кухни и места попроще. Там, где над блюдами колдуют именитые шеф-повара, столики заказывают заранее и накрывают роскошно, раскладывая крахмальные салфетки и начищенное серебро, от вас ждут как минимум повседневной элегантности, а не джинсов и футболки. Пусть ресторан и не закроет перед вами двери, но будьте уверены: если вы не знаменитость, то чем небрежнее ваш наряд, тем хуже вам достанется столик. И наоборот, если вы принарядитесь, то можете рассчитывать на места получше.

А в театр — тем более

Раньше любой поход в театр можно было назвать выходом в свет, публика одевалась так, чтобы привлечь внимание, продемонстрировать статус и доход. Теперь же это один из многих способов приятно провести вечер. Тем не менее постановка в Большом театре и пьеса, поставленная на сцене местного молодежного театра, — мероприятия разного формата. Считается, что чем дороже билет, тем наряднее стоит одеваться. Также роскошный туалет уместен на премьерном показе или в том случае, если после спектакля ожидается фуршет для труппы, на который пригласили и вас. Вопрос на миллион: берем ли с собой «сменку»? Вы можете остаться в уличной обуви при одном условии: она сочетается с вашим нарядом. Легкое шифоновое платье не гармонирует с сапогами на меху. Нет возможности переобуться? Наденьте облегающие ногу сапоги на небольшом каблуке.

На траурные мероприятия приходят в черном

Когда-то это требование было настолько обязательным, что членам британской королевской семьи приходилось брать с собой в путешествие траурный наряд на случай, если в семье случится трагедия. Сейчас от скорбящих требуется только разумный подход: нет мини-юбкам, декольте, пайеткам и блесткам, спортивным костюмам и гавайским рубашкам, ярким и цветочным принтам.

Бюстгальтер — обязательная деталь гардероба

В наше время то, что вы носите (или не носите) под одеждой, — ваше личное дело. Однако тут существует одно условие: это никого не касается, пока не бросается в глаза. Если вы можете себе позволить не поддерживать ваши формы, если у вас ничего не просвечивает, то никакой ревнитель этикета не смеет утверждать, что вы нарушаете современные правила хорошего тона. Именно поэтому никогда не стоит отказываться от лифчика, выбирая платье или блузку с запахом. В этом случае считается, что лучше нечаянно продемонстрировать этот предмет одежды, чем его отсутствие.

На собеседование надевают деловой костюм

В отношении делового костюма произошел культурный сдвиг, который выразился в том, что от кандидата больше ожидают соответствия ценностям и стилю компании, нежели слепого следования строгим правилам. Вычислить, какой наряд будет уместным, просто: откройте сайт или социальные сети фирмы и обратите внимание на то, как одеты сотрудники. Ваш наряд может быть чуть более формальным. Даже если вы идете на собеседование в компанию, где приветствуют свободный стиль одежды, избегайте нарядов с различными слоганами или забавными принтами. Ваше чувство юмора может кого-то задеть, а вот это никак не укладывается в нормы современного этикета.

Нельзя одновременно демонстрировать и глубокое декольте, и ноги выше колена

Когда-то глубокий вырез подразумевался лишь у роскошных вечерних туалетов. Укороченный же подол ассоциировался с коктейльными платьями, которые носили примерно с 18:00 до 20:00. Совмещать и то и другое — вводить людей в недоумение. Однако в современном мире давно можно надеть короткую юбку прямо с утра, а также в любое время дня и ночи позволить себе декольте. Тем не менее в рабочей атмосфере и на официальных мероприятиях правила хорошего тона диктуют отдать предпочтение нарядам не выше колена. Чтобы узнать, какой вырез будет приемлемым, проделывают следующую манипуляцию: прикладывают к ключице кулак с оттопыренным большим пальцем. Воображаемая линия, прочерченная от его низа по мизинцу, и есть допустимый максимум.

Бижутерию не смешивают с драгоценностями

Это правило такое же устаревшее, как и требование одновременно надевать украшения либо из серебра, либо из золота или не носить украшения с яркими драгоценными камнями до наступления вечера. По-прежнему остается актуальным правило, требующее отказаться от браслетов или сережек, которые шуршат, гремят или производят какой-либо иной шум на работе, официальных мероприятиях, на концертах и в театре. Также рекомендуется подбирать ювелирку, исходя из материала одежды — старайтесь не сочетать огромные массивные вещи с шелком и прозрачной материей. Когда на вас грубый свитер, джинсовая или твидовая одежда, носить тонкие цепочки считается неправильным.

Во время разговора солнечные очки снимают

Это правило возникло в эпоху сплошных темных солнечных очков, когда при разговоре невозможно было разглядеть глаза собеседника, не озаботившегося снять данный аксессуар. Современные очки с прозрачными и полупрозрачными (не зеркальными) стеклами не подпадают под него. Но их все же обязательно снимать в помещении и недопустимо использовать в качестве аксессуара для волос.

Нельзя носить два дня подряд один и тот же наряд

Такое правило возникло из пуританской этики: если дама два дня подряд носит одно и то же, то кто-то мог подумать, что у нее не было возможности переодеться, то есть она не ночевала дома, а это недопустимо. Сейчас, даже если вы действительно провели ночь не у себя, это никого не касается. Тем не менее по правилам делового этикета вы можете хоть всю рабочую неделю носить один и тот же костюм, при условии что блузки к нему будут разными.

Дресс-код один для всех

Даже самый строгий в мире протокол — королевский — готов сделать исключение для людей творческих профессий. Поэтому, если вы видите на приеме у Ее Величества Элтона Джона в розовом блестящем пиджаке или Леди Гага в латексном костюме, это вовсе не значит, что теперь так можно всем. Также и другие эпатажные наряды звезд на светских мероприятиях не стоит воспринимать как нарушение этикета или же, наоборот, сдвиг культурных норм. Скорее здесь правило звучит так: если вы талантливы и известны, то можете выглядеть как угодно экстравагантно.