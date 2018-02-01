18 фактов о нашем мире, которые многих поставят в тупик

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Чем мурлыкают кошки, с какой скоростью бегал тираннозавр и как на самом деле звали императора Калигулу? О многих любопытных вещах нам не рассказывают на школьных уроках, но никогда не поздно исправить это упущение.

Мы в AdMe.ru отыскали ответы на самые каверзные вопросы и хотим поделиться с вами.

1. Кошки мурлыкают при помощи голосовых связок

Последние исследования показали, что «аппарат мурлыканья» представляет собой тонко связанные подъязычные косточки. Он находится между основанием черепа и корнем языка кошки. В моменты удовольствия мышцы сокращаются, вызывая вибрацию голосовых связок.

2. Чистые сапфиры ценятся выше, чем бриллианты

Стереотип о высокой ценности бриллиантов появился лишь в ХХ веке благодаря маркетологам компании «Де Бирс» (De Beers). Слоган «Бриллианты навсегда» был придуман в 1947 году, а его лицом стала Мэрилин Монро. Фактически высокая стоимость ограненных алмазов ничем не обусловлена. А вот сапфир ценился еще жителями Древней Персии и до сих пор остается редким и ценным камнем. Его стоимость может намного превышать цену бриллианта.

3. В хвосте кошки содержится почти 10 % от всех костей в ее теле

В теле кошки насчитывается порядка 240 костей, из них около 23 хвостовых позвонков. Путем нехитрых подсчетов получаем 10 % от общего числа. Исключение составляют лишь породы с коротким хвостом.

4. Современные репелленты не отпугивают насекомых, а прячут человека

Химические вещества, входящие в состав репеллентов, воздействуют на обоняние насекомых. Они блокируют рецепторы, с помощью которых кровососущие находят свою жертву. Таким образом человек временно становится «невидимым» для насекомых.

5. Венера и Уран, в отличие от остальных планет Солнечной системы, вращаются против часовой стрелки

Все планеты Солнечной системы вращаются по часовой стрелке. Исключением являются лишь Уран и Венера. Это явление называется ретроградным движением. Венера вращается на своей оси с востока на запад, а ось Урана наклонена так, что планета практически вращается «на боку».

6. Знак $ старше самого доллара

Одна из наиболее авторитетных версий гласит, что знаком «$» обозначали испанские песо, ходившие в колониях, в том числе и в Америке. Считается, что символ «$» означает сокращение слова «песо» во множественном числе (pesos), наложением строчной буквы «s» на заглавную «p». В конце XVIII века «p» сократилась до одной или двух вертикальных линий. Этот символ есть в письме Оливера Поллока 1778 года рядом с суммой в песо. А вот банкнота США была введена в обращение в 1861 году.

7. Официальным языком Англии более 600 лет был французский

После завоевания Англии норманами в обиход дворянства начал входить французский язык. «Французский законный» был официальным языком судей и юристов вплоть до XVIII века. Девиз на гербе Великобритании «Бог и мое право» (Dieu et mon Droit ) написан именно на французском. Некоторые термины до сих пор в ходу в Парламенте Великобритании.

8. Очки «авиаторы» были разработаны для военных

Очки «авиаторы» полностью оправдывают свое название. Они созданы в 1938 году для американских летчиков и долгое время не были доступны широкой публике. Популярность эти очки завоевали после окончания Второй мировой войны, когда простые американцы стремились подражать фронтовикам, вернувшимся домой. Именно тогда запустили массовое производство.

9. Облака могут двигаться со скоростью 150 км/ч

Человеческому глазу кажется, что облака плывут очень медленно, но на самом деле они могут развивать скорости, которым позавидуют многие автолюбители. Облака верхнего яруса находятся на высотах 6–12 км. То, насколько быстро они перемещаются, зависит от скорости ветра в конкретном слое атмосферы. Их скорость может достигать 150–200 км/ч, а это сравнимо со скоростью поезда.

10. Люди не могут чихать во сне

Чихание происходит из-за раздражения слизистой носа, а во время сна чувствительность гораздо ниже и импульсы не столь сильные. Однако если есть достаточно сильный стимул (например, запах дыма), то человеческий организм выходит из сонного состояния. То есть при слишком сильном раздражении слизистой человек все-таки чихает и одновременно просыпается.

11. В Австралии от яда пчел умирает столько же людей, сколько от укусов змей и пауков

Несмотря на то что Австралия имеет репутацию страны с огромным количеством ядовитых пауков и змей, столь же смертоносными существами оказались пчелы и осы. Согласно национальным исследованиям, число погибших от укусов змей равняется количеству смертельных исходов после встречи с внешне безобидными насекомыми. Все дело в том, что яд пчел и ос может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Большинство людей недооценивает эту опасность и не сразу обращается к медикам.

12. У Лихтенштейна и Гаити один и тот же флаг

Исторически сложилось так, что флаг с двумя горизонтально расположенными полосами синего и красного цветов выбрали сразу 2 государства: Лихтенштейн и Гаити. Об этом долгое время никто не догадывался. Конфуз произошел на Олимпийских играх 1936 года. В 1937 году на флаге Лихтенштейна появилась княжеская корона.

13. На самом деле тираннозавр не умел бегать

Ученые из Манчестерского университета (The University of Manchester) провели компьютерное моделирование, которое подтвердило, что тираннозавр не мог бегать, но быстро ходил. Вес гиганта составлял более 7 т. Исследования показали: бег при таком весе вызвал бы «недопустимо высокую нагрузку на скелет». Одним словом, спринтером тираннозавр точно не был и передвигался с максимальной скоростью 27 км/час. А значит, возникают вопросы о способе добычи пищи. Уже появились предположения о том, что тираннозавр и вовсе мог быть падальщиком.

14. Настоящее имя Калигулы — Гай Юлий Цезарь

Прозвище Калигула (дословно переводится как «солдатский сапог») будущий император получил в раннем детстве за привычку носить обмундирование легионера. Настоящее имя человека, который вошел в историю как тиран и безумец, — Гай Юлий Цезарь Август Германик. Однако этот римский император запомнился потомкам именно под прозвищем Калигула.

15. Орех кешью растет на «яблоке»

Он растет на «яблоке-кешью». Это не что иное, как разросшаяся плодоножка желтого или красного цвета 5–11 см длиной. В ботанике ее обычно именуют «псевдофруктом». А само ореховидное семя в плотной кожуре располагается снаружи, его мы и привыкли называть орехом кешью.

16. На самом деле солнце белое

Несмотря на то что единственная звезда нашей системы относится к типу «желтый карлик», ее цвет не совпадает с названием. На самом деле цвет Солнца белый, но c Земли оно кажется желтым из-за того, что атмосфера хорошо пропускает лучи из желто-красного диапазона и рассеивает лучи из зелено-фиолетового.

17. Кошки делятся на правшей и левшей

Ученые из Университета Квинс в Белфасте провели исследование, которое показало, что в большинстве случаев животные пользуются одной и той же лапой для игры или чтобы подцепить кусочек пищи. В отличие от людей у кошек число правшей и левшей примерно одинаково, но среди правшей оказалось больше дам.

18. 500 лет назад арбузы выглядели совсем иначе

Глядя на картину Джованни Станки, написанную в середине XVII века, далеко не сразу можно догадаться, что на этом натюрморте художник изобразил арбузы. Эта садовая культура пришла в Европу из Африки и 500 лет назад выглядела совсем иначе. Знакомый нам внешний вид арбуз приобрел в процессе селекции, за несколько веков в нем увеличилось содержание ликопина. Именно это вещество отвечает за красную окраску мякоти.

Мир должен знать об этих удивительных открытиях! Поделитесь с нами фактами, которые удивили вас.