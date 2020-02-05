18 нелепых и дерзких трендов нулевых, которые снова стали актуальными

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Мода циклична, но иногда она возвращается к тому, о чем так хочется забыть. Взять хотя бы ярко-розовые платья или кофты-сеточки. Возрождение провокационной и дерзкой моды начала нулевых стало доминирующей тенденцией за последний год. Культовые образы, знакомые с детства, возвращаются на подиумы, красные дорожки и улицы города.

Мы в AdMe.ru уверены, что стоит следовать не за модой, а за здравым смыслом, но некоторые тренды были действительно классными и они стоят того, чтобы о них снова заговорили.

1. Вещи «в сеточку»

Мелкая и крупная, грубая, похожая на рыболовецкую сеть или нежное кружево — сетка снова на подиумах, красных дорожках и в гардеробах шопоголиков. Такой наряд, без сомнения, привлекал внимание на заре XXI века, то же происходит и сейчас. А что это — смелый тренд или вульгарная безвкусица — решайте сами.

2. Брюки карго

Когда-то стиль Лары Крофт уважали и копировали все тинейджеры, а потом он уступил место более чувственным нарядам. Вообще штаны свободного покроя — вещь очень удобная, так что возвращение было ожидаемо. А те, кто предпочитает практичность слежке за капризными тенденциями в fashion-индустрии, были и не в курсе, что эта вещь выходила из моды. Кортни Кардашьян даже дополнила их неотъемлемым атрибутом модников нулевых — цепью, висящей на поясе.

3. Открытый живот

Абсолютно непрактичная, но очень женственная модель — мечта всех фанаток «Зачарованных» — начинает триумфальное шествие в 2020 году. Модницы знают, что она отлично подчеркивает фигуру и хорошо сочетается с брюками и юбками с завышенной линией талии.

4. «Животный» принт

Женщины не перестают любить животных и подражать изящным леопардам. Вдоволь покрасовавшись в «хищных» нарядах в начале нулевых, модницы и звезды на время забыли о принте. Сегодня он снова популярен, и необязательно наряжаться «в леопарда» или «змею» с головы до ног, хватит одного аксессуара, чтобы любой скучный и тривиальный наряд заиграл новыми красками.

5. Ярко-розовые вещи

Ваши глаза успели отдохнуть от кислотных цветов? Розовый не просто вернулся, он внезапно ворвался в модную индустрию в самом ярком своем варианте, и теперь нам снова предстоит любоваться на наряды цвета «ядреная фуксия». Тренд на мегаяркий розовый уже набирает обороты у поколения Instagram.

6. Спортивные костюмы

Когда селебрити середины нулевых нарядились в костюмы Juicy Couture из велюра диких расцветок, модный мир вздрогнул и постарался забыть это, как страшный сон. Сегодня тенденция, когда спортивные вещи можно надень и в пир и в мир, вернулась и даже обзавелась собственным хештегом #TracksuitNation. Модные бренды выпускают целые коллекции, в которых представлены свитеры, свитшоты, куртки, олимпийки и плюшевые костюмы со стразами. Старые мотивы отлично вписались в царящий вокруг китч и логоманию, смешение уличного и люксового.

7. Стринги, торчащие из-под одежды

Один из самых неоднозначных трендов 2000-х вернули к жизни звезды. Специалисты модной индустрии советуют смелым дамам, решившим обнажить бедра, сделать образ минималистичным и максимально простым.

8. Сумка Fendi Baguette

Сумка с клапаном и магнитной застежкой, которая стала легендарной с легкой руки нью-йоркской журналистки Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, снова в моде. Продажи Fendi Baguette за прошлый год выросли на 164 %, и каждая модница считает своим долгом иметь такую вещь в гардеробе.

9. Кепи и береты

Когда-то моду на них «запустила» героиня Джулии Робертс по имени Вивиан из культового фильма «Красотка». Кепи дополняли наряды звезд в конце 90-х и начале нулевых. Потом страсть поутихла, а сегодня необычные головные уборы вновь с легкостью вписались в высокую и уличную моду.

10. Платье поверх джинсов

Еще один из самых спорных трендов снова на улицах города. Обращаются к нему только смелые и уверенные в себе дамы, ведь многослойность в одежде — целое искусство, нужно учиться сочетать несочетаемое, чтобы не выглядеть смешно и неуместно.

11. Кислотные пряди и яркий цвет волос

В конце 90-х девчонки покупали тушь для волос и красили пряди, подражая кумирам. В этом году происходит все то же самое: девушки перекрашивают волосы, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Даже звезда «Игры престолов» не удержалась и стала обладательницей яркой шевелюры.

12. Логомания

Ох уж этот «тяжелый люкс». Казалось, все это осталось там, где Бритни пела: «Упс, я снова это сделала», но нет. Свои фото в пижамке от Louis Vuitton «всего» за 240 тыс. рублей и с логотипами французского бренда не выложил в Instagram только ленивый. Одежда с фирменным стилем снова стала своего рода заявлением о финансовом статусе — человек в футболке Gucci транслирует в мир мысль: «Могу себе позволить». И ведь правда может, только вот окружающие порой не знают, радоваться или плакать, глядя на такое великолепие.

13. Пиджак на голое тело или лиф

Насколько эффектно, настолько же и непрактично в реальной жизни. Хотя, если есть желание привлечь внимание к своему бюсту, возможности всегда найдутся, к примеру, можно использовать двусторонний скотч или опоясаться ремнем.

14. Камуфляжный принт

Расцветка, появившаяся, чтобы сделать военное оборудование незаметным в полевых условиях, стала культовой еще в 60-х в качестве гражданского протеста против войн. В нулевых вещи защитно-маскировочного цвета были повсюду. Тех, кто облачался в камуфляж, он делал отнюдь не незаметным, как раз наоборот — привлекал внимание к персоне. И продолжает справляться с этой задачей в этом году.

15. Галстуки с любой одеждой

Любимый атрибут дерзкой рокерши опять на пике популярности. Причем носить галстук женщине можно так, как не позволено мужчине: развязанным, перекинутым через плечо, с костюмами, рубашками, футболками и блузками.

16. Деним с ног до головы

Мода оказалась очень сентиментальна и вернула нам джинсовые платья, куртки, панамы и сумки. Деним не просто вновь с нами, он взорвал индустрию: есть даже серии деним-лаков для ногтей и ювелирные коллекции «по мотивам».

17. Тонкие шарфы

Длинный и тонкий ажурный шарфик не согреет в холода, зато отлично дополнит образ. Об этом прекрасно знали звезды нулевых, вспомнили и нынешние. Теперь можно не только повязать такой шарф вокруг шеи, но и пропустить под ремнем или вплести в прическу

18. Серьги-кольца

Сережки-кольца разного диаметра были у каждой модницы, а потом на время этот модный акцент был забыт. Если у вас были такие и они десятилетие провалялись на самой дальней полке, самое время их достать, как это сделали Меган Фокс, Тейлор Свифт, Хлоя Кардашьян и Рианна.

По каким трендам вы скучали и какие из этих вещей есть в вашем гардеробе?