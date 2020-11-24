18 наших любимых лакомств, у которых в других странах совсем непривычный вкус
Как известно, мировые пищевые гиганты стараются для каждой страны выпускать продукты, исходя из местных традиционных вкусовых пристрастий. Особенно разнообразный ассортимент представлен в странах Азии. Чего там только нет: чипсы Lay’s со вкусом кальмара, водорослей, соленого утиного яйца, пекинской утки, остро-кислого рыбного супа. А Япония — настоящий рай для любителей шоколадок KitKat. В этой стране представлено более 200 различных вкусов.
Мы в AdMe.ru постарались выяснить, с какими вкусами продаются наши любимые лакомства от известных брендов в тех или иных странах. А в конце мы покажем, какие сладости появятся в продаже в феврале 2021 года.
В Китае можно найти чипсы Lay’s с соусом из апельсина
А это — Lay’s со вкусом популярных в Китае молочных конфет White Rabbit (конфеты по вкусу напоминают что-то среднее между нугой и ирисом, с кремовым ароматом)
Чипсы со вкусом трюфелей
А вот вкус «соленая карамель». Автор фото пишет, что вкус отвратительный
А еще в Китае продаются Lay’s со вкусом малосольного огурца, кальмара на гриле, с пряно-острым сычуаньским вкусом, со вкусом водорослей нори
В Южной Америке можно купить чипсы Pringles с медово-горчичным вкусом и со вкусом соленого огурца
Кстати, в некоторых странах, например в Великобритании, чипсы Pringles продаются и в пакетах
Вот еще немного чипсов с безумными вкусами
Слева направо (и сверху вниз): «тыква со вкусом карамели», «фиолетовый батат со вкусом кокоса», «авокадо со вкусом горчицы», «сладкая сыворотка с газировкой», «личи с лепестками сакуры и газировкой», «виноград с газировкой».
Пожалуй, чипсов достаточно. Вот сникерс с сычуаньским перцем
А тут представлено 3 вкуса: персик, лимон, овес. Эти батончики тоже можно найти в Китае
Сникерс со вкусом ириса
Twix тоже поражает разнообразием
Впрочем, как и M&M’s
Кстати, вы знали о существовании президентских M&M’s?
Пепси со вкусом манго...
...и с ананасовым вкусом
tic tac со вкусом черники с мятой, со вкусом пончиков и жевательной резинки
А еще есть tic tac со вкусом колы, куда же без нее?
Фанта со вкусом винограда, ананаса, клубники, манго и ягод
Кстати, в Мексике фанта продается в том числе и в таких бутылках
В Германии продается напиток Chupa Chups с разными вкусами
Там же можно найти печенье Nutella
А вот Twix и Bounty в виде пасты
KitKat со вкусом яблочного пирога. Выпускается в Японии к Хеллоуину
Если перечислять все виды шоколадок KitKat, продающихся в Японии, понадобится 10 статей, посвященных лишь этим сладостям. Вот некоторые вкусы
В некоторых странах, например в Великобритании, есть такие сладкие напитки
Напиток Bounty, конечно же, тоже есть
И даже Skittles есть
Кока-кола со вкусом персика и с клетчаткой
А эти напитки — со вкусом яблока и апельсина
В Израиле продается ананасовый спрайт
Oreo с начинкой со вкусом вишневой колы
Кстати, эту колу можно купить в Турции
Бонус: эта новинка должна появиться в продаже в феврале 2021 года — мороженое на палочке Raffaello и Ferrero Rocher
Какие вкусняшки с непривычным вкусом от известных брендов вам удавалось попробовать? Кстати, вам тоже после просмотра этого поста захотелось пойти в магазин за шоколадкой или чипсами?