18 наших любимых лакомств, у которых в других странах совсем непривычный вкус

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Как известно, мировые пищевые гиганты стараются для каждой страны выпускать продукты, исходя из местных традиционных вкусовых пристрастий. Особенно разнообразный ассортимент представлен в странах Азии. Чего там только нет: чипсы Lay’s со вкусом кальмара, водорослей, соленого утиного яйца, пекинской утки, остро-кислого рыбного супа. А Япония — настоящий рай для любителей шоколадок KitKat. В этой стране представлено более 200 различных вкусов.

Мы в AdMe.ru постарались выяснить, с какими вкусами продаются наши любимые лакомства от известных брендов в тех или иных странах. А в конце мы покажем, какие сладости появятся в продаже в феврале 2021 года.

В Китае можно найти чипсы Lay’s с соусом из апельсина

А это — Lay’s со вкусом популярных в Китае молочных конфет White Rabbit (конфеты по вкусу напоминают что-то среднее между нугой и ирисом, с кремовым ароматом)

Чипсы со вкусом трюфелей

А вот вкус «соленая карамель». Автор фото пишет, что вкус отвратительный

А еще в Китае продаются Lay’s со вкусом малосольного огурца, кальмара на гриле, с пряно-острым сычуаньским вкусом, со вкусом водорослей нори

В Южной Америке можно купить чипсы Pringles с медово-горчичным вкусом и со вкусом соленого огурца

Кстати, в некоторых странах, например в Великобритании, чипсы Pringles продаются и в пакетах

Вот еще немного чипсов с безумными вкусами

Слева направо (и сверху вниз): «тыква со вкусом карамели», «фиолетовый батат со вкусом кокоса», «авокадо со вкусом горчицы», «сладкая сыворотка с газировкой», «личи с лепестками сакуры и газировкой», «виноград с газировкой».

Пожалуй, чипсов достаточно. Вот сникерс с сычуаньским перцем

А тут представлено 3 вкуса: персик, лимон, овес. Эти батончики тоже можно найти в Китае

Сникерс со вкусом ириса

Twix тоже поражает разнообразием

Впрочем, как и M&M’s

Кстати, вы знали о существовании президентских M&M’s?

Пепси со вкусом манго...

...и с ананасовым вкусом

tic tac со вкусом черники с мятой, со вкусом пончиков и жевательной резинки

А еще есть tic tac со вкусом колы, куда же без нее?

Фанта со вкусом винограда, ананаса, клубники, манго и ягод

Кстати, в Мексике фанта продается в том числе и в таких бутылках

В Германии продается напиток Chupa Chups с разными вкусами

Там же можно найти печенье Nutella

А вот Twix и Bounty в виде пасты

KitKat со вкусом яблочного пирога. Выпускается в Японии к Хеллоуину

Если перечислять все виды шоколадок KitKat, продающихся в Японии, понадобится 10 статей, посвященных лишь этим сладостям. Вот некоторые вкусы

В некоторых странах, например в Великобритании, есть такие сладкие напитки

Напиток Bounty, конечно же, тоже есть

И даже Skittles есть

Кока-кола со вкусом персика и с клетчаткой

А эти напитки — со вкусом яблока и апельсина

В Израиле продается ананасовый спрайт

Oreo с начинкой со вкусом вишневой колы

Кстати, эту колу можно купить в Турции

Бонус: эта новинка должна появиться в продаже в феврале 2021 года — мороженое на палочке Raffaello и Ferrero Rocher