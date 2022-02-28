18 напоминаний о том, что нам нужно чаще наблюдать за детьми и учиться у них
Детское восприятие мира сильно отличается от взрослого. Еще не имея опыта, дети находят нестандартные выходы из любых ситуаций, ставят нас в тупик своими вопросами и искренне не понимают, почему взрослые так любят все усложнять. А мы наблюдаем за детьми и пытаемся вновь научиться этой искренности и непосредственности.
Мы в AdMe.ru собрали рассказы пользователей сети о детских поступках и мыслях, которые могут многому научить взрослых.
- Дочери моей подруги 8 лет. Успехом в классе она не пользуется: слишком отличается от детей ее возраста. Недавно одноклассник, который доставал ее особенно сильно, тяжело заболел. Девочка не стала злорадствовать, а попросила свою маму купить ему подарок и написать в чат родителей, чтобы тоже что-нибудь купили. Все подарки передали родителям мальчика. А он, когда узнал, кто организовал для него этот праздник, позвонил девочке и долго просил прощения.
- Купил детям смартфоны. Старший бережет свой, а дочка свой разбила, причем без возможности ремонта. Выдали ей старый кнопочный, раз сенсорный не сберегла.
Сын (12 лет) взял мой набор отверток и весь день возился с телефоном, пытаясь отремонтировать. А потом подошел ко мне и протянул деньги, которые ему подарили на день рождения:
— Папа, давай купим сестре телефон.
— У нее есть телефон.
— Другой надо. Смеяться в школе будут.
— А если она и его разобьет? Еще купим?
— Тогда я ей свой отдам, а мне — кнопочный. © Sibirskix / Pikabu
- Сын в младших классах сидел за партой с девочкой из неблагополучной семьи и тайком делился с ней то ручкой, то тетрадкой. На день рождения этой девочки я купила красивый пенал со всеми принадлежностями и сын вручил ей подарок. А она обняла пенал и очень долго плакала. © doovy / Pikabu
- Когда дочке было 4 года, она любила ходить к одной нашей соседке, моей ровеснице. И эта соседка рассказала мне, что спросила мою дочь, хочет ли она братика или сестричку, а та ответила, что не хочет.
— Почему?
— Потому что рожать — это больно. А я не хочу, чтобы моей маме было больно.
— Но тебя же мама родила и ничего с ней не случилось.
— Тогда меня еще не было и мне не было маму жалко. А теперь я есть и мне ее жалко. © Лавантина / AdMe
- Моя 4-летняя племянница научила меня желать доброго утра родным. Мы всегда приветствуем друзей и коллег, но очень редко — членов семьи. © Aditya Jhingan / Quora
- У моей 10-летней племянницы яркая восточная внешность и густые брови, сросшиеся на переносице. В один далеко не прекрасный день одноклассники начали насмехаться над бровями девочки. Домой она прибежала в слезах, и моя сестра, узнав о причине переживаний дочки, предложила выщипать ей брови. Но девочка, вытирая слезы, возмутилась: «Конечно, мне обидно, но вдруг завтра им еще что-нибудь не понравится? И вообще, я похожа на Фриду Кало». Так она и не согласилась менять свою внешность, а одноклассникам вскоре надоело над ней смеяться.
- Ехала в автобусе утром. Маленькая девочка очень трогательно рассказывала папе о своих наблюдениях: «Пап, а вот ты знаешь, мама говорила, что мать-и-мачеха еще не распустилась. А вот я видела открытый цветочек, представляешь!» © Tot_F***_Dark / Twitter
- Вчера заметил, что малыш сидит на диване, насупившись. Явно что-то случилось. Подхожу, спрашиваю, рассказывает. Слушаю, понимаю, что я в его возрасте такое своему папе не рассказал бы никогда. Так ему и сказал. Посидели, обнявшись, в тишине, а потом он говорит: «А кому тогда вообще рассказывать?» P. S. Мамы у нас нет. © Serdobol / Pikabu
- Когда моему младшему сыну было 3 года, он взял баскетбольный мяч и тренировался, пока не смог забросить его в корзину 3 раза подряд. В 5 лет он катался на лыжах, в 6 лет — на сноуборде, а в 7 уже проделывал трюки с йо-йо и играл в хоккей. У меня не получается даже запустить йо-йо: я сразу сдаюсь! Однажды сын сказал мне:
— Мама, когда ты только начинаешь что-то делать, у тебя получается не так хорошо, но ты должна пытаться дальше и не разочаровываться.
С тех пор я часто пользуюсь его советами! © Pam Wallace-Knopp / Quora
- Диалог с сыном:
— Мам, ну почему нельзя?
— Потому что я считаю это правильным.
— «Я считаю это правильным» — это не ответ, а просто фраза такая.
- Обсуждала с ребенком-подростком вирус мышиной лихорадки. Я ему объясняю:
— Очень вредная штука. Ее переносят мыши, поэтому надо больных животных уничтожать.
А он в ответ:
— Но почему мышей надо уничтожать, а не лечить?
- Племянник учится в 1-м классе. Любит «Роллтон». Моя сестра ему сказала, что это последний раз, когда он ест «Роллтон». Ребенок попросил денег, сбегал в магазин, принес «Доширак». Его мама:
— Я же сказала, что последний раз!
— А это не «Роллтон», а «Доширак». © Адоня Зиядин / AdMe
- Сидели в гостях у моих родителей. Отец у меня грубый, хоть и любящий: за словом в карман не полезет, иногда кидается весьма резкими фразами. Позволил себе сказать моей маме, что ее место на кухне. Она немного расстроилась, было видно по глазам. Но вовремя вмешался мой сын и исправил своего дедушку: «Деда, вообще-то место каждой женщины на курорте! Когда ты бабушку на море свозишь?» © Палата № 6 / VK
- Однажды я целый день развлекала гостей и очень устала. Моя дочь, заметив усталость на моем лице, предложила мне немного отдохнуть. Но я не хотела ложиться в своей комнате, когда в доме были гости. Тогда дочь предложила развлекать гостей, чтобы я могла в это время немного вздремнуть. © Maneesha Rally / Quora
- Как-то я пыталась уехать на музыкальный фестиваль, который проходил за городом. Подошла к людям, которые явно ехали на тот же фестиваль: оказалось, что они ждут друга на машине. Одна женщина резко ответила, что в машине нет места, но ее дочь-подросток начала возмущаться:
— Мы не можем оставить человека, она же не доберется!
Я уже отошла на приличное расстояние и собиралась вернуться домой, когда та девочка позвала меня. Моему счастью не было предела, ведь я услышала группу, которую ждала 4 года! А своей спасительнице купила красивый браслет.
- Раз в месяц 6-летний ангелочек устраивает нам с мужем родительский выходной: сама созванивается с бабушкой, договаривается, чтобы та забрала ее с ночевкой к себе. Мы об этом узнаем в тот момент, когда свекровь приезжает за внучкой. А малая уже с собранным рюкзачком вещей бежит скорее обуваться, напевая при этом: «Ах, любовь, любовь! Романтики вам!» Надо уточнить, что отношения у нас с мужем и без того хорошие. Но какая же она молодец, что додумалась до такого! © Палата № 6 / VK
- Научил сына печь хлеб, и он захотел подарить буханку хлеба своему учителю по математике. Его мама посоветовала не делать этого — иначе все будут думать, что он подлизывается. Сын не растерялся и продал учителю этот хлеб. © Jeniay / Pikabu
- Летела в отпуск в плохом настроении: дома осталась куча неразрешенных проблем. Как назло, выбор места был недоступен, и в самолете я оказалась посередине между мальчиком-дошкольником и пожилым мужчиной. Вскоре мужчина уснул, и я, надеясь, что смотревший в иллюминатор ребенок не заметит, дала волю слезам. Но мальчик заметил и начал выражать сочувствие: «Почему вы плачете? Не плачьте, давайте я вам уступлю свое место! Я настаиваю!» Оставшуюся часть полета я сидела у иллюминатора, и улыбка не сходила с моего лица.
А у вас были ситуации, когда дети становились для вас примером?
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