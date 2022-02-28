18 напоминаний о том, что нам нужно чаще наблюдать за детьми и учиться у них

Детское восприятие мира сильно отличается от взрослого. Еще не имея опыта, дети находят нестандартные выходы из любых ситуаций, ставят нас в тупик своими вопросами и искренне не понимают, почему взрослые так любят все усложнять. А мы наблюдаем за детьми и пытаемся вновь научиться этой искренности и непосредственности.