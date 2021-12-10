18 находок, которые перенесут нас в далекое прошлое не хуже машины времени

На днях мы увидели новость о том, как семья фермеров нашла на своем поле остатки древнеримской виллы с уникальной мозаикой. На ней изображена сцена из «Илиады» Гомера, и само произведение сохранилось необычайно хорошо. Так, нам стало любопытно, как часто людям встречаются подобные находки. И оказалось, такие открытия делают не только археологи, но и простые обыватели, которые просто решили покопаться у себя в саду.

Мы в AdMe.ru хорошенько разобрались в вопросе и теперь покажем вам целый ряд археологических открытий, сделанных и простыми пользователями, и настоящими профессионалами.

Вот как выглядит бедренная кость динозавра, которой 140 миллионов лет

Предупреждение о собаке, выложенное мозаикой на пороге римского дома, которому около 2 тысяч лет

Крупнейшие следы динозавров из когда-либо найденных

Эти следы были обнаружены во французских горах Юра. Принадлежат они завроподам — крупной группе четвероногих растительноядных динозавров, чья длина была не менее 35 метров, а вес достигал 35–40 тонн.

Даже следы некрупного вида впечатляют размерами

Палитра древнеегипетского художника, сохранившаяся в идеальном состоянии

Работа палеонтологов со стороны. Здесь они нашли огромную кость динозавра

Полноразмерная копия скелета аргентинозавра, а рядом — фрагмент его бедренной кости. Размер целой — 2,5 метра

«Вот что нашел мой друг, когда копался у себя в саду. Этой вещице примерно 3–4 тысячи лет. И он решил отдать ее в местный музей»

«Бродил с металлоискателем и наткнулся на это. Украшение римской телеги в виде тигрицы»

Это Сью — один из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра

Его нашла археолог Сьюзан Хендриксон в 1990 году. С того же года собранный скелет выставлен в Музее естественной истории им. Филда. Ученые считают, что кости динозавра покрылись водой и грязью, и это не позволило другим животным разнести их.

А это зубы тираннозавра

Зуб мегалодона в сравнении с зубами белой акулы

«Долго не мог понять, что это такое в моем кольце. Оказалось, перья динозавров»

Древние следы динозавров можно встретить, просто гуляя вдоль автомагистрали

Это место находится возле современной автомагистрали в Колорадо. Исследователи обнаружили здесь 325 следов, сделанных примерно 37 разными видами динозавров.

Прекрасно сохранившиеся скелеты древних китов, найденные в Египте

Найти один скелет в хорошем состоянии — уже огромная удача. Однако к юго-западу от Каира, в провинции Эль-Файюм, можно увидеть сотни подобных окаменелостей. Во многом благодаря этому открытию удалось проследить эволюцию китов от наземного до океанского млекопитающего.

«Моя 4-летняя дочь — большой любитель динозавров. И вот что она нашла в плитке местного аэропорта. Это древний аммонит»

Так проходит очистка зубов с ископаемой челюсти самого большого хищного динозавра из известных — гигантозавра

«Нырял с аквалангом и наткнулся на бивни мамонтов. Везу их на восстановление»