18 малоизвестных слов, которые обозначают знакомые всем нам предметы и явления

10 0

28

5.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В этой статье собраны вещи, которые легко узнаваемы, но их названия известны немногим. Теперь вы сможете легко претендовать на звание эрудированного человека и вместо фразы: «Ну, та штука между ноздрями» использовать точное понятие.

Мы в AdMe.ru являемся противниками технотрепа. Поэтому нагромождать кучу научных терминов ради создания впечатления не будем, а постараемся объяснить новые понятия простыми словами.

1. Колумелла

Это пространство между ноздрями, перегородка, которая отделяет их друг от друга. Этим же словом обозначается и центральная ось улитки, которая находится во внутреннем ухе человека.

2. Глабелла

Если есть слово для перегородки между ноздрями, то и для пространства между бровями тоже. Эта область называется глабеллой, или (реже) глабелем. Существует также такое понятие, как глабеллярный рефлекс. Постучите несколько раз пальцем по межбровному пространству. Вначале вы будете инстинктивно зажмуриваться, а потом перестанете моргать. Если человек продолжает смежать веки после нескольких ударов, то это считается патологией.

3. Шапокляк

Шапокляк — это не только всем известная вредная старушка, но и складной цилиндр. Именно такую шляпу носит персонаж в мультфильме — и именно она дала имя этой бойкой даме. Сейчас складные цилиндры носят разве что фокусники.

4. Берцы

Берцами называют не только военные сапоги, но и верхние детали обуви, в которых располагаются шнурки или ремни с пряжками.

5. Флипчарт

Еще одна знакомая всем вещь — это флипчарт. Так называется магнитно-маркерная доска, которая используется в конференциях, офисных мероприятиях и семинарах.

6. Инфузер

Такое ситечко для чая называется инфузером (также встречаются варианты «инфьюзер» и «инфузор»). Знай Остап Бендер такое модное слово, он смог бы еще что-нибудь выменять на ситечко у легкомысленной хозяйки.

7. Синдром Крампи

Синдром Крампи — так по-научному называются судороги в икроножных мышцах. Предполагается, что возникают они от недостатка магния.

8. Верминофобия

Верминофобией называют навязчивый страх заразиться какой-то болезнью от вирусов, бактерий, других микроорганизмов или насекомых. Если у вас есть знакомый, который панически боится любой грязи и все непрерывно чистит, вероятно, он один из тех, кто страдает этой фобией.

9. Альбедо

Это способность поверхностей или тел отражать солнечные лучи. Один из ярчайших примеров — альбедо снега.

10. Виафилия

Любите привозить магнитики из поездок на море или путешествий? Или собирать наклейки на чемоданы, открытки или сувениры из других стран? Этот весьма распространенный вид коллекционирования и называется виафилией. Можете смело вписывать его в число своих хобби.

11. Кольеретка

Кольереткой называют этикетку на горлышке бутылки. Происходит это слово от французского collerette — «воротничок».

12. Дой-пак

Дой-пак — это пластиковая упаковка для пищевых продуктов, чая, кормов для животных или моющих средств с донышком, благодаря которому она может стоять вертикально.

13. Швенза

Швенза — это основа для сережки. Именно за нее серьга подвешивается на ухо. Швензы бывают разные: с английским или французским замком, крючки или пусеты — прямые штырьки с ограничителями.

14. Пата

Небольшие хлястики, которыми украшают рукава или другие детали верхней одежды, называются патами. Одним концом пата вшивается в шов, а другим крепится к изделию при помощи пуговицы, кнопки или другой застежки.

15. Подзор

Это оборка, украшающая нижний край кровати. Раньше пространство под кроватью использовалось для хранения вещей. Чтобы их не было видно и просто для красоты и использовалась юбка, или подзор.

16. Габитуация

Это способность нашего мозга привыкать к внешним раздражителям, после чего они уже не вызывают бурной реакции. Происходит при частом или продолжительном воздействии внешнего стимула. Раньше вы с любимым человеком не могли оторваться друг от друга, а теперь отношения стали скучными — это габитуация. Истерики ребенка уже не заставляют бежать сломя голову и не нервируют — это тоже она.

17. Льезон

Слово с красивым французским звучанием «льезон» переводится как «связь», или «соединение». И означает процесс окунания полуфабрикатов или мяса в яйцо или сливки с водой, перед тем как обвалять их в панировке.

18. Дегласировка

Если вы когда-то готовили пончики или чебуреки в кипящем масле, а потом клали их на салфетку, чтобы она впитала излишек жира, то знайте: это и есть дегласировка. Дегласировку (удаление лишнего жира) можно делать и в процессе готовки. Также этим словом называют способ, с помощью которого у жареного блюда убирают привкус пригорелости. Для этого в конце готовки на сковороду вливают чайную или десертную ложку сухого вина.