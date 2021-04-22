Мы «перекрасили» 18 культовых блондинок и убедились, что красота и шарм не зависят от цвета волос

В 1953 году на экраны вышел фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» и все снова ахнули от того, как хороша белокурая Мэрилин Монро. Но ведь цвет волос — это еще не все, а Мэрилин остается королевой даже в образе шатенки. Как и другие знаменитые блондинки, которых мы «перекрасили» ради эксперимента.