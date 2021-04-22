Мы «перекрасили» 18 культовых блондинок и убедились, что красота и шарм не зависят от цвета волос
В 1953 году на экраны вышел фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» и все снова ахнули от того, как хороша белокурая Мэрилин Монро. Но ведь цвет волос — это еще не все, а Мэрилин остается королевой даже в образе шатенки. Как и другие знаменитые блондинки, которых мы «перекрасили» ради эксперимента.
Для нас в AdMe.ru героини этой подборки красивы независимо от цвета волос. Но мы были обескуражены тем, как сильно прическа меняет восприятие внешности.
1. Мэрилин Монро
2. Марлен Дитрих
3. Памела Андерсон
4. Катрин Денев
5. Мерил Стрип
6. Брижит Бардо
7. Принцесса Диана
8. Грейс Келли
9. Мадонна
10. Кортни Лав
11. Ума Турман
12. Клаудия Шиффер
13. Твигги
14. Донателла Версаче
15. Пэрис Хилтон
16. Кейт Бланшетт
17. Голди Хоун
18. Шэрон Стоун
Каким героиням нашей подборки перевоплощение пошло лишь на пользу, а какие перестали быть похожими на себя? Нам действительно интересно ваше мнение.
Фото на превью Warner Bros / Collection Christophel / East News, Depositphotos.com
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