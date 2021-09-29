18+ красоток за 50, которые до сих пор могут увести чьего-то парня одним поворотом головы

«50 — это новые 30, все только начинается» — так подписала свою фотографию с пляжа телеведущая Падма Лакшми, которая не так давно отпраздновала круглую дату. И если взглянуть на ее пост, то с этим утверждением сложно не согласиться. В особенности когда таких ошеломляющих примеров вокруг становится все больше и больше.

Мы в AdMe.ru подумали, что петь оды нужно не только прекрасно сохранившей Дженнифер Лопес (а ей, на минуточку, 52 года), но и другим представительницам шоу-бизнеса.

Рэйчел Вайс

Можно было бы сказать, что Рэйчел Вайс относится к той категории людей, которые с возрастом становятся только краше, однако это не так. 51-летняя английская актриса была обворожительна всегда. И это нужно принять как данность.

Кайли Миноуг

Пока сладкоголосая австралийская поп-певица Кайли Миноуг пела о том, как «не может выкинуть его из головы» («Can’t Get You out of My Head»), люди не могли выкинуть из головы ее белое платье, в котором она снялась в видеоклипе на эту песню. Нет сомнений, что и в свои 53 года она смотрелась бы в этом наряде сногсшибательно.

Гун Ли

Китайская актриса Гун Ли была прекрасна как в своих ранних работах («Прощай, моя наложница», «Мемуары гейши», «Проклятие золотого цветка»), так и в киноадаптации мультфильма «Мулан», увидевшей свет в прошлом году. Сейчас ей 55 лет.

Мариса Томей

Когда в 2017 году студия Marvel перезапустила «Человека-паука», весь мир обомлел от красоты тетушки Питера Паркера. На эту роль была приглашена Мариса Томей, которая была прекрасна как в 1993 году, когда получила «Оскар», так и сейчас, в свои 56 лет.

Кристи Бринкли

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли является живой иллюстрацией того, что возраст — это всего лишь цифра. Instagram 67-летней красавицы тому наглядное подтверждение.

Робин Райт

Обладательница премии «Золотой глобус» и 7-кратная номинантка на премию «Эмми» Робин Райт начинала как фотомодель. И, кажется, она и сейчас может с легкостью вернуться к этой профессии и быть чертовски востребованной. 55 — цифра, которая явно не имеет к ней никакого отношения.

Мэрайя Кэри

Легендарная певица Мэрайя Кэри — символ не только Рождества для миллионов людей по всему миру, но и неувядающей красоты. По паспорту ей 52 года, но кому есть до этого дело?

Наоми Уоттс

Со времен выхода на экраны фильма «Малхолланд-драйв», который стал прорывом в карьере Наоми Уоттс, прошло 2 десятка лет. Однако актриса все так же востребована и обворожительна в свои 53 года.

Фейт Хилл

Обладательница премии «Грэмми», американская кантри-исполнительница Фейт Хилл на днях отпраздновала свое 54-летие. Если это не шок-контент, то что тогда?

Дженнифер Коннелли

Не сомневаемся, что у талантливой актрисы Дженнифер Коннелли все хорошо с памятью (представляете, сколько ей нужно запоминать сценариев?), но вот кое о чем она явно забыла: постареть. В свои 50 лет Коннелли выглядит как никогда свежо и подтянуто.

Эрика Джейн

Эпатажной участнице американских реалити-шоу и исполнительнице Эрике Джейн 50 лет, но если взглянуть на ее Instagram, то поверить в это попросту невозможно.

Люси Лью

Актриса Люси Лью, одна из «ангелов Чарли», не потеряла ни капельки своей обворожительности и обаяния за долгие годы работы в Голливуде. В свои 52 года она способна украсить утонченной красотой любой проект.

Шерил Кроу

9-кратная обладательница премии «Грэмми», американская исполнительница Шерил Кроу может повергнуть в шок каждого, кто поинтересуется ее возрастом. Талантливой и вечно улыбающейся певице в начале года стукнуло 59 лет.

Джада Пинкетт-Смит

Джада Пинкетт-Смит начала свою карьеру в 1990 году, появившись в эпизоде комедии «Истинные цвета». Сегодня на счету у 50-летней актрисы более 40 ролей в фильмах различных жанров. А скоро фанаты кинодивы смогут насладиться ее игрой и уникальной внешностью в продолжении «Матрицы».

Марсия Кросс

Звезда телесериалов «Мелроуз Плейс», «Отчаянные домохозяйки» и «Куантико» Марсия Кросс обладала чарующей внешностью еще на заре своей карьеры и не менее обворожительной остается сегодня. В марте этого года, к слову, актриса отметила свое 59-летие.

Анджела Бассетт

Выбор Анджелы Бассетт на роль ведьмы в телесериале «Американская история ужасов: Шабаш» (2013) ни для кого не стал сюрпризом. Потому что так выглядеть на 6–7-м десятке лет может лишь тот, кто практикует магию. Это все шутки, конечно, но, с другой стороны, кто же даст этой актрисе 63 года?

Кэтрин Зета-Джонс

Лауреат премий «Оскар», BAFTA и 2 премий Гильдии киноактеров США 52-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс на своем примере доказывает, что быть чертовски красивой и при этом мегаталантливой еще как возможно.

Джина Гершон

Наиболее яркие роли Джины Гершон пришлись на середину 90-х годов. Тогда она сыграла

в скандальной картине Пола Верховена «Шоугелз» и в триллере дуэта Вачовски «Связь». Однако в прошлом году Гершон досталась главная женская роль в комедии Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина». И, кажется, так хорошо 59-летняя актриса не выглядела даже в свои 30.

Лиза Боне

К своим 53 годам актриса Лиза Боне не растеряла ни грамма притягательности. Кажется, сейчас от нее даже еще труднее оторвать взгляд.

Джулианна Маргулис

2015 год стал в карьере актрисы театра и кино Джулианны Маргулис самым плодотворным: она

была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и удостоилась именной звезды на «Аллее славы». С тех пор эта 55-летняя красавица не сбавляет оборотов и радует фанатов новыми ролями в кино и на телевидении.

Ума Турман

Мало кто вспомнит, но ныне мегапопулярная актриса Ума Турман начинала как модель. И кто знает, по каким подиумам она бы до сих пор дефилировала (даже в 51 год), не появись в ее жизни кино.