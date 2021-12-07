18 известных лысых красавчиков, которые с волосами выглядят не менее блестяще

Для одних мужчин быть лысым — личный выбор, для других — факт, перед которым ставит природа. К возможным причинам облысения ученые еще добавляют стресс, неправильное питание, недостаток сна и курение. Впрочем, некоторым такая прическа идет. Модные журналы даже составляют рейтинги самых привлекательных бритоголовых мужчин.

Мы в AdMe.ru пофантазировали, как бы выглядели мужчины, которые предпочитают брить волосы, отрасти они себе шевелюру. В бонус попал даже один персонаж из фильма, которого с волосами до этого мы себе даже не представляли.

Брюс Уиллис

Джереми Микс

Джейсон Стейтем

Вин Дизель

Зинедин Зидан

Дуэйн Джонсон

Билли Зейн

Марк Стронг

Патрик Стюарт

Сэмюэл Л. Джексон

Вуди Харрельсон

Стэнли Туччи

Бен Кингсли

Моби

Майк Тайсон

Джефф Безос

Кристофер Мелони

Шакил О’Нил

Бонус: лорд Волан-де-Морт

В 2013 году журнал GQ составил рейтинг самых привлекательных лысых мужчин. В их число попал и персонаж из фильмов о Гарри Поттере.