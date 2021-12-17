18 исторических личностей, которые успели застать появление фотографии в XIX веке. А мы и не догадывались

Датой изобретения фотографии считается 1839 год, когда об этом факте впервые было объявлено публично. Новейшая технология стала тогда настоящей сенсацией. Почетное место среди жанров ранней художественной фотографии занял фотопортрет. Многие выдающиеся деятели стремились запечатлеть себя для потомков.

Мы в AdMe.ru порылись в фотоархивах и изумились тому, как много сохранилось снимков знаменитостей XIX века, которых раньше мы видели только на портретах живописцев.

Оноре де Бальзак

Французский писатель, подаривший миру «Утраченные иллюзии» и «Евгению Гранде», с энтузиазмом воспринял изобретение фотографии и с детской непосредственностью восхищался технологией дагеротипирования. Оноре де Бальзак, как и некоторые его современники, рассматривал процесс фотосъемки с метафизической точки зрения, приписывая ему сверхъестественные свойства.

Шарль Бодлер

С автором этого фотопортрета, работавшего под псевдонимом Надар, Шарля Бодлера связывала дружба, которая продлилась до самого конца. Французский поэт даже должен был сопровождать Надара в его первом полете на зна­ме­нитом аэростате «Гигант», но в последний момент передумал. Бодлер посвятил Надару сонет под названием «Мечта любопытного».

Лев Толстой

Фотографий Льва Толстого наберется на целый архив. Неудивительно, ведь он всегда был любителем новомодных изобретений. Писатель превратил свой дом в Ясной Поляне в средоточие всего самого современного, став одним из главных трендсеттеров своего времени. У самого Толстого было несколько фотоаппаратов, а в 1862 году он даже сделал селфи. Но на этом снимке — 20-летний Лев Толстой, вся его слава еще в будущем.

Сара Бернар

20-летняя Сара Бернар решила посетить известное на весь Париж фотоателье Надара в один из самых тяжелых периодов своей жизни. В то время было бы преувеличением назвать ее известной актрисой: она только что со скандалом уволилась из «Камеди Франсез», вдобавок ко всему Сара была беременна, но даже не помолвлена. Результатом ее сотрудничества с Надаром стала серия портретов, перед вами — один из них.

Ханс Кристиан Андерсен

Тора Халлагер была первой женщиной-фотографом в Дании. Также она являлась квартирной хозяйкой Ханса Кристиана Андерсена. Он часто писал ей во время своих путешествий с 1867 по 1873 год, рассказывая по большей части где он жил и когда собирался вернуться. Но однажды писатель сообщил Торе, что очень доволен своим фотопортретом, который она сделала в студии.

Александр Дюма — отец

Портрет Александра Дюма сделан Надаром в 1855 году. Когда-то двое талантливых мужчин мечтали вместе написать пьесу, но в конечном счете они сотрудничали только над этой фотографией. Скрестив руки на трости, Дюма оживленно беседовал с Надаром, пока тот готовился сделать снимок.

Жорж Дантес

Портрет с помощью модной технологии пожелал сделать и Жорж Шарль Дантес, французский политический деятель, известный своей дуэлью с Александром Пушкиным. К сожалению, поэт, трагически погибший после этой дуэли, не дожил 2 года до начала повсеместного распространения фотографии,

Наталья Гончарова (Пушкина-Ланская)

Фотография вдовы Александра Пушкина сделана в 1863 году в Ницце, где она проводила зиму, поправляя здоровье. На снимке Наталье Пушкиной-Ланской 51 год.

Фридерик Шопен

Это один из двух самых известных дагеротипов Фридерика Шопена, вероятно, сделанный в Париже в студии Биссона около 1847 года. На нем уже проступают приметы ухудшающееся здоровья композитора и признаки недосыпа. Рядом с Шопеном на столе лежит партитура его музыки.

Жорж Санд

Эта фотография французской писательницы была сделана в 1864 году в ателье Надара. Все свои великие произведения Жорж Санд создала под псевдонимом. С ней дружили самые видные литературные деятели — Достоевский, Тургенев, Флобер, Золя. Иван Тургенев описывал Жорж Санд как «храбрую и добрую женщину».

Иван Тургенев

Портрет молодого Ивана Тургенева сделан в 1847–1850 годах дагеротипистом Огюстом Биссоном в фотоателье в Париже. Здесь ему примерно 30 лет. Впервые Тургенев посетил Париж в 1845 году, а после часто проводил на своей французской даче летние и осенние месяцы.

Эдуард Мане

Один из родоначальников импрессионизма Эдуард Мане был сфотографирован в ателье Надара около 1870 года.

Клод Моне

В объектив Надара попал и французский живописец-импрессионист, известный своим циклом картин, на которых изображены кувшинки.

Федор Тютчев

Помимо стихов, писем и публицистических произведений, до нас дошли несколько фотографий Федора Тютчева, сделанных в 1850–60-е годы.

Льюис Кэрролл

Автор «Алисы в Стране чудес» не только позировал для чужих фотографий, но и сам был достаточно известным фотографом. К тому времени, когда Льюис Кэрролл внезапно прекратил эту деятельность, у него была собственная студия и около 3 000 изображений в портфолио.

Жером Бонапарт

Фотография младшего брата Наполеона I Бонапарта сделана в 1852 году.

Винсент Ван Гог

На этой фотографии Винсенту Ван Гогу 19 лет. В отличие от других членов его семьи, фотоснимков Винсента Ван Гога почти не сохранилось. К тому же было несколько случаев ошибочной идентификации, когда его путали на фотографиях с родным братом Тео. В 1971 году был обнаружен групповой снимок учеников средней школы в Тилбурге, на котором, возможно, есть Винсент.

Николай Гоголь

В 1845 году придворный фотохудожник Сергей Левицкий встретился с Николаем Гоголем в Риме, где тот тогда жил. Он уговорил писателя сняться на дагеротип вместе с колонией русских художников. Позже, к 50-летию со дня смерти Гоголя, в студии портретиста Карла Фишера его изображение было выкадровано из этого группового снимка, переснято и увеличено. А ниже — один из самых известных живописных портретов писателя.

Фотографию какого известного деятеля, не дожившего до повсеместного распространения этой технологии, хотели бы увидеть вы?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.