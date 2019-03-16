18 фраз, которые действуют на грамотного человека, как красная тряпка на быка

3 0

8

1.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Русский язык настолько велик и могуч, что выучить и запомнить все его правила могут лишь суперлюди. Так, некоторые ошибочные обороты закрепляются в нашей речи, а мы и не догадываемся, что говорим неправильно. Самые коварные шпионы — плеоназмы, то есть речевые излишества. Например, в выражении «вернулся назад» слово «назад» не несет никакого смысла. Лучше сказать просто «вернулся», и это будет правильно и понятно.

AdMe.ru выбрал 18 распространенных примеров того, как плеоназмы портят нашу речь.

1.

Если мы заглянем в словарь, то выясним, что «сувенир» — французское слово, которое переводится как «память» и означает памятный подарок. Значит, верно говорить просто «сувенир».

2.

Такая безобидная на первый взгляд фраза засоряет нашу речь. А все потому, что «предчувствовать» и так значит «чувствовать заранее, наперед».

3.

Еще один пример того, как очевидно неправильные выражения укореняются в нашей речи. Стоит лишь немного подумать, и становится ясно, что прошептать громко невозможно.

4.

«Познакомиться» само по себе значит «первый раз вступить в контакт с кем-то». Поэтому слово «впервые» тут лишнее.

5.

Словарь Ефремовой определяет «бонус» как дополнительное вознаграждение. Так что дважды дополнительным бонус быть не может.

6.

Не всегда можно сразу заметить плеоназм, как и в этой фразе. Но если подумать, то отступать вперед нельзя, значит, в самом глаголе уже заложено направление движения.

7.

Аббревиатура VIP расшифровывается как «очень важная персона», а значит, уже содержит в себе слово «персона». При необходимости лучше использовать выражение «VIP-гость».

8.

«ИТ» значит «информационные технологии». Поэтому не следует еще раз повторять слово «технологии».

9.

Очередной пример трудностей перевода, который можно встретить во многих магазинах. Слово «бестселлер» само по себе означает «лидер продаж».

10.

Если откроем словарь, мы увидим, что «повторить» значит «сказать или сделать еще раз». Получается, что «еще раз» уже заложено в этом слове, и нет смысла употреблять его дважды.

11.

В этом случае стоит ограничиться «своими» или только «собственными».

12.

Рабочие — это люди, которые работают, значит, упоминать людей снова неуместно.

13.

Еще один пример укоренившегося в речи плеоназма. А ведь само слово «пережиток» и значит «остаток прошлого».

14.

Оказывается, слово «принцип» означает «основное положение, основная особенность». Поэтому принцип по определению основной.

15.

Стоит подумать, и становится понятно, что в самих глаголах заложено направление движения, ведь невозможно спускаться наверх или подниматься вниз.

16.

Пытаясь сделать фразу более эмоциональной, мы превращаем ее в плеоназм. Ведь «такой же» — это и значит «в точности повторяющийся».

17.

Мгновение — это и есть «очень короткий промежуток времени».

18.

Стоит посмотреть в словарь, и мы увидим, что «противоположность» — это «полное несходство».

Дополнительный бонус

Русский язык непредсказуем, и иногда плеоназмы все-таки становятся нормой. Например, фраза «бутерброд с маслом» изначально была излишней. Потому что слово «бутерброд» заимствовано из немецкого языка и само по себе означает «хлеб с маслом». Но мы так долго и упорно называли бутербродами хлеб с любой закуской, что в итоге «бутерброд с маслом», как и любой другой, стал нормой русского языка.