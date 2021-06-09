15+ фото, которые доказывают, что в каждой француженке есть ген неувядающей красоты

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Во французском языке существует емкое выражение «Je ne sais quoi», которое означает «Я не знаю что». Эту фразу используют, когда видят нечто настолько прекрасное, что невозможно передать словами. Именно этим «Je ne sais quoi» можно описать французских актрис, над красотой которых не властно даже время.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых блестящих французских актрис, чьи имена прочно ассоциируются со стилем и элегантностью.

Шарлотта Генсбур (24 года и 47 лет)

Изабель Юппер (20, 50 и 66 лет)

Жюдит Годреш (30 и 47 лет)

Изабель Аджани (23 года, 41 год и 65 лет)

Одри Тоту (23 и 43 года)

Кароль Буке (24 года, 45 лет и 61 год)

Эмманюэль Беар (23 года, 39 и 57 лет)

Жюли Дельпи (25 и 47 лет)

Людивин Санье (24 года и 41 год)

Кьяра Мастроянни (24 года и 48 лет)

Мелани Лоран (25 и 36 лет)

Виржини Ледуайен (28 лет и 43 года)

Софи Марсо (22 и 52 года)

Анна Муглалис (25 лет и 42 года)

Ева Грин (23 года и 39 лет)

Дельфин Шанеак (31 и 41 год)

Клеманс Поэзи (25 и 37 лет)

Летиция Каста (19 лет и 41 год)