18 редких фотографий знаменитостей, которые были сделаны до того, как их настигла слава
Сейчас они востребованные, богатые и красивые. Но до того, как к звездам пришла слава, от простых людей их было совсем не отличить. Детские и юношеские снимки будущих участников знаменитых реалити-шоу, певцов, актеров и комиков, оказывается, мало чем отличаются от наших с вами фотографий.
Мы в AdMe.ru покопались в архивах и нашли, как выглядели наши звезды в те времена, когда они еще не были знамениты.
1. Павел Прилучный
2. Александра Бортич
3. Сергей Бурунов
4. Полина Гагарина
5. Сергей Жуков
6. Ксения Бородина
7. Роман Курцын
8. Настасья Самбурская
9. Алексей Воробьев
10. Натали (Наталья Рудина)
11. Иосиф Пригожин
12. Анастасия Заворотнюк
13. Дмитрий Назаров
14. Ольга Бузова
15. Роман Мадянов
16. Гарик Харламов
17. Михаил Галустян
18. Демис Карибидис и Гарик Мартиросян
Кто из наших звезд больше всего преобразился с приходом популярности?