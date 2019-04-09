18 редких фотографий знаменитостей, которые были сделаны до того, как их настигла слава

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Сейчас они востребованные, богатые и красивые. Но до того, как к звездам пришла слава, от простых людей их было совсем не отличить. Детские и юношеские снимки будущих участников знаменитых реалити-шоу, певцов, актеров и комиков, оказывается, мало чем отличаются от наших с вами фотографий.