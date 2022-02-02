18 фотографий, на которых авторы запечатлели нетипичную Европу и ее повседневную жизнь

Каждая европейская страна — это кладезь диковин и странностей, которые мы не всегда можем понять. Разные менталитет и образ жизни делают свое дело, но от этого нам только занятнее. В учебниках географии не напишут, что самые счастливые люди в мире живут в Норвегии и Дании, в Финляндии пьют больше всего кофе, а бельгийские дороги видны даже из космоса.

AdMe.ru рассказывает, как живет современная Европа.

Ходить за историей далеко не надо. Вот в Италии древние арки торчат прямо из новых домов

А в Германии некоторые голуби живут вот в таких роскошных апартаментах

Городская скульптура в Европе тоже удивляет. Например, Испания радует туристов гигантскими лягушками

Красиво жить не запретишь, как говорится. А новый год надо начинать, избавившись от ненужных вещей. Что и делают немцы

У кого-то сбылась детская мечта! В Польше водонапорную башню переделали под жилье

Не только к жилью, но и к еде в Европе особое отношение. Например, в Бельгии есть музей клубники

А еще в Бельгии решили не останавливаться на ананасовой пицце и сделали банановую

Во Франции так любят багеты, что для них даже существует специальная доставка

Визитная карточка Исландии — ее полиция. В своем инстаграме полицейские рассказывают, как помогают животным, детям и пожилым

У каждого трамвая в Таллине (Эстония) есть имя. Этого зовут Анника

И не такие странности случаются с европейским транспортом. Вот, например, автобус в Польше, полный зелени

Нет, это не кадр из «Властелина колец», а настоящее место в Италии. Выглядит действительно сказочно

Волшебных мест в Европе полно. Например, это — самый длинный подвесной мост в Германии

А это, наверное, самое необычное футбольное поле в мире. Норвежский стадион находится посреди скалистых островов

Кажется, что это обычная речка в лесу, но на самом деле это кулгринда — тайная подводная дорога в Литве

Боснийцам из города Яйце не нужно далеко ехать, чтобы посмотреть на водопад, ведь тот находится прямо посреди города

А вот по такому гигантскому ледяному лабиринту можно побродить в Польше. Отличное место для зимнего отдыха!

Аэропорт в Амстердаме предлагает пользователям инстаграма «заняться своим делом». И правильно, туристам там есть что показать своим подписчикам

«Инстаграмеры, занимайтесь своим делом».