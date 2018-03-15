18 фотографий, которые стоит увидеть хоть раз в жизни

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь видели «телевизор» внутри булыжника или то, как птенец фламинго впервые стоит на одной ноге? Нет? Тогда эта статья просто создана для того, чтобы удивить вас яркими снимками вещей и событий, наткнуться на которые в реальной жизни — большая редкость и удача.

AdMe.ru собрал 18 фотографий, после просмотра которых вы узнаете чуточку больше о нашем мире.

После успешной операции по пересадке сердца пациент держит в руках свое старое, больное сердце

Скамейка в виде книги

«Нашел жемчужину в устрице. Удачно я сегодня сходил на рынок»

Старинная чашка для тех, кто не хочет намочить усы во время чаепития

Слои краски на столбе в нью-йоркском метро

Гигантское сердце из конструктора Lego

«Использованная наждачная бумага напоминает мне Юпитер»

«У моего котенка два клыка»

Волна из снега

Птенец фламинго впервые стоит на одной ноге, как взрослый фламинго

Девушка-химера с необычной пигментацией. В ее клетках два набора ДНК, и она является собственной сестрой-близняшкой

Инсталляция суши

Таблица Менделеева в химической лаборатории. Тот случай, когда знания и правда можно взять с потолка

Эволюция торнадо в одном снимке

«Случайно распилил шуруп на две части»

Упаковка идеально вписалась в пейзаж

Эта пожилая леди только что получила поздравительную телеграмму от королевы Великобритании в день своего 100-летия