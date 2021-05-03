18 фотографий, которые мгновенно изменят ваше представление о нашем мире

Даже ученые не могут знать все на свете, а обычные люди и подавно. Вот, к примеру, знаете ли вы, что не существует никаких черных пантер? На самом деле это просто темноокрашенные леопарды и ягуары. Или могли ли вы представить, что бегемоты, оказывается, совершенно не умеют плавать?

Вот и мы в AdMe.ru только сейчас узнали, что эти животные просто ходят по дну водоема или отталкиваются от него. В нашей подборке есть и другие любопытные факты обо всем на свете, которые будут интересны каждому человеку без исключения.

1. Так выглядит тень Эвереста

2. Это дьявольский жук-броненосец, которого не может раздавить даже автомобиль

Эксперты выяснили, что это насекомое, обладающее сверхпрочным экзоскелетом, способно выдерживать вес примерно в 39 тыс. раз превышающий его собственный. Это то же самое, как если бы человек мог выдерживать на себе вес 40 танков.

3. Это семейное фото лежит на Луне

В апреле 1972 года состоялся 10-й пилотируемый полет в рамках космической программы «Аполлон». 2 члена экипажа высадились на Луну и провели на ней почти 3 суток. Перед обратным вылетом пилот лунного модуля Чарльз Дьюк положил на поверхность Луны фотографию своей семьи. На ее обратной стороне он написал послание: «Это семья астронавта Чарли Дьюка с планеты Земля, который прилунился 20 апреля 1972 года». Снимок и по сей день лежит там.

4. Гнездо белоголового орлана

Белоголовые орланы — одни из крупнейших хищных птиц из семейства ястребиных. Таким большим птицам нужно и «жилье» побольше. К примеру, на фото выше показан макет гнезда белоголового орлана. Его размеры — почти 2 м в ширину и 1 м в высоту. И это еще не предел. Так, согласно Книге рекордов Гиннесса, самое большое птичье гнездо построила пара белоголовых орланов неподалеку от Сент-Питерсберга, США. Это гнездо имело размеры 2,9 м в ширину и 6 м в высоту, а весило более 2 т.

5. «Это камни из желчного пузыря»

«Это моя коробка с различными типами камней, которые были извлечены из желчных пузырей пациентов в течение последних 10 лет моей карьеры хирурга».

6. Черных пантер не существует

Нет такого вида животных, который носил бы название «черная пантера». На самом деле это просто темноокрашенные леопарды и ягуары, у которых проявляется меланизм (явление, противоположное альбинизму). У таких животных избыток черного пигмента, хотя на теле присутствуют пятна, типичные для их вида.

7. Это взрослый карликовый хамелеон

В 2007 году на острове Нуси-Хара, который расположен севернее Мадагаскара, был обнаружен новый вид ящериц-хамелеонов из рода брукезий. Brookesia micra был описан научной группой лишь в 2012 году. Итак, в длину эти карликовые хамелеоны достигают 23–29 мм. Они являются одними из мельчайших рептилий на планете.

8. Существует вид овец (гебридская овца), у которых на голове растет по 4 рога

9. Так выглядит спелый плод кешью

10. Международная космическая станция по размеру сравнима с полем для американского футбола (110 м на 49 м)

11. Это самая высокая утка-кряква из всех когда-либо живших. Этот самец живет в кампусе Йоркского университета, Англия. Его рост составляет чуть более 1 м

12. Мария Кюри похоронена в свинцовом гробу, так как ее останки до сих пор радиоактивны

Как известно, ученая-экспериментатор Мария Склодовская-Кюри изучала радиоактивность различных элементов (радия, полония). Кюри получила при жизни огромную дозу радиации, поэтому ее тело даже после смерти представляет опасность для окружающего мира. Потому ее останки погребены во французском Пантеоне (мавзолей в Париже) в гробу, который покрыт толстым слоем свинца.

13. Глобальное потепление привело к появлению пиззли

Ученые заявляют, что изменение климата и таяние льдов в Арктике вынуждают белых медведей двигаться на юг, где они иногда скрещиваются с гризли и другими бурыми медведями. Полученные гибриды ученые называют пиззли, или полярными гризли.

14. Разрез нормального человеческого мозга (вверху) и мозга бывшего игрока в американский футбол (внизу)

Нижняя часть мозга принадлежала футболисту, который в последние годы своей жизни страдал хронической травматической энцефалопатией — нейродегенеративным заболеванием, которое связано с повторяющимися ударами по голове.

15. Эта гусеница умеет имитировать змею

Это чудо было обнаружено в тропических амазонских лесах в Эквадоре. При угрозе эта личинка бражника изворачивается так, чтобы показать нижнюю сторону первых сегментов своего тела, имитируя тем самым змеиную голову с черными пятнами, похожими на глаза. Иногда эта гусеница еще и нападает как змея, чтобы отпугнуть хищников, таких как ящерицы или птицы.

16. Мало кто знает, что компания Volkswagen, которая является одним из крупнейших в мире автопроизводителей, помимо машин производит еще и сосиски

17. Бегемоты на самом деле не умеют плавать: они просто ходят по дну водоема или отталкиваются от него

18. Белки в дождливую или снежную погоду часто используют свой хвост как зонтик