18 фотографий, которые изменили наше представление о Земле и Вселенной

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С момента запуска первого спутника в космос прошло всего 60 лет, но за это время мы научились строить аппараты, способные летать к другим планетам. Мы еще очень мало знаем о Вселенной, но благодаря космическим зондам и телескопам можем видеть и фотографировать далекие и не очень объекты, заполняющие космическое пространство.

AdMe.ru собрал самые известные и просто красивые фотографии, которые помогли ученым изменить современные представления о Земле, Солнечной системе и всей Вселенной.

1. Запуск ракеты Falcon 9 со спутником Hispasat 30W-6

6 марта 2018 года ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту Земли телекоммуникационный спутник связи, который будет работать в течение 15 лет. Этот запуск для SpaceX стал 50-м по счету, а спутник — самым крупным из тех, что компания Илона Маска отправляла на орбиту. Особенность Falkon 9 состоит в том, что ее первая ступень предназначена для многоразового использования, однако в этот раз по техническим причинам ее посадку проводить не стали.

2. Туманность Пузырь

Туманность Пузырь находится на расстоянии 7 100 световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Ее диаметр составляет примерно 7 световых лет — а это почти в полтора раза больше, чем расстояние от Солнца до его ближайшего соседа Альфы Центавра. Туманность была открыта еще в 1787 году самим Уильямом Гершелем, однако только в 2016 году телескоп «Хаббл» сделал подробные снимки. Возраст звезды, образующей эту туманность, составляет около 4 млн лет, а ее масса в 45 раз превосходит солнечную. Это чрезвычайно горячая звезда, срок жизни которой невелик — по мнению ученых, уже через 10–20 млн лет она вспыхнет как сверхновая.

3. Атмосфера Земли и Луна

Снимок Луны на фоне земной атмосферы, сделанный с борта МКС.

4. Шах и мат, сообщество плоской Земли

Этот снимок, сделанный на вершине Эвереста, по мнению автора, должен навсегда поставить крест на теории плоской Земли. Однако есть мнение, что снимок сделан на объектив «фишай», который подобным образом искривляет окружающее пространство. Но самое главное, что этот снимок привлекает внимание еще к одной проблеме: на вершине Эвереста скопилось гигантское количество мусора, в числе которого и флажки, оставленные здесь покорителями высочайшей горы на планете.

5. МКС на фоне Луны

Первый элемент Международной космической станции был выведен на орбиту Земли еще в 1998 году. В настоящее время МКС находится на высоте около 400 км от поверхности планеты, а скорость ее движения по орбите составляет примерно 27 000 км/ч. Кстати, на сегодняшний момент полная стоимость станции — $ 150 млрд.

6. Извержение вулкана Сарычева, Курильские острова

Вулкан Сарычева находится на острове Матуа, входящем в состав Курил. Это активный вулкан, который за последние 250 лет извергался 11 раз. Последнее извержение произошло в 2009 году, и именно его запечатлели космонавты с борта МКС — оно было настолько сильным, что извергнувшиеся лавовые потоки в некоторых местах отдалили берег почти на полкилометра.

7. Обратная сторона Луны на фоне Земли

Как известно, наш естественный спутник всегда повернут к нам одной стороной из-за того, что период вращения Луны вокруг Земли и период обращения вокруг собственной оси одинаковы. Однако все же видим мы Луну не одинаковой — так, в Арктике она расположена южным полюсом вверх, а в Антарктике — северным.

8. Curiosity делает селфи на фоне марсианских ландшафтов

Марсианская научная лаборатория — так официально называют марсоход Curiosity («Любознательность»), исследует поверхность Марса с 2012 года. Благодаря Curiosity ученые узнали о дозе радиации, которую получат участники марсианской экспедиции. Оказалось, что за год на Марсе они получат дозу, в 300 раз превышающую годовую норму, установленную для работников атомной промышленности. Поэтому максимальный срок пребывания на Красной планете не должен превышать 500 дней.

9. «Выпуклость» в центре галактики Млечный Путь

Центр нашей галактики, от которого мы удалены примерно на 27,7 световых лет, — самая активная часть Млечного Пути, где еще идет формирование новых звезд. Сама же «выпуклость», которая находится в центре центра галактики, представляет собой звездное скопление, состоящее в основном из старых звезд. Считается, что в центре нашего глобального «дома» находятся две черных дыры, одна из которых массивнее Солнца примерно в 43 млн раз.

10. Марс на расстоянии 50 млн миль от Земли

В мае 2016 года Марс приблизился к Земле на расстояние в 80 млн км, что позволило телескопу «Хаббл» «рассмотреть» объекты размером 30×50 км. На снимке можно увидеть облака над полюсами Красной планеты, кратер Кассини, кратер Гюйгенса и кратер Скиапарелли. Кстати, ученые считают, что марсианские кратеры когда-то были заполнены водой, а в кратере Кассини было больше воды, чем в Байкале.

11. Самый подробный снимок Крабовидной туманности

Крабовидная туманность, расположенная в созвездии Тельца, представляет собой остатки сверхновой звезды, взрыв которой наблюдали и задокументировали китайские астрономы в 1054 году. В самом центре туманности находится нейтронная звезда, которая также образовалась в результате взрыва сверхновой, — ее диаметр составляет примерно 20–30 км, а масса сравнима с солнечной.

12. Формирующаяся звезда на расстоянии 4,5 светового года от созвездия Лебедя

Эта космическая гусеница — не что иное, как рождающаяся звезда, которая собирает для себя строительный материал из окружающего ее газа. Ученые до конца не уверены, что у звездного «эмбриона» получится набрать массу, ведь этому активно мешают звезды О-типа. Эти звезды, которых на данный момент в видимой нам части Вселенной насчитывается только 65 штук, — самые яркие и горячие из известных космических объектов. Именно такие звезды находятся рядом с формирующимся светилом (которое, если все-таки наберет массу, будет превосходить Солнце и размером и яркостью), и излучаемая ими радиация разрушает протозвездные облака.

13. Первый снимок, сделанный Нилом Армстронгом на Луне

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг совершил первый в истории выход на поверхность Луны и произнес свою знаменитую фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Через 15 минут после выхода Армстронга к нему присоединился и его коллега по миссии Базз Олдрин — так началась новая эпоха в исследовании космоса. Кстати, белый пакет на переднем плане — это мешок с мусором.

14. «Мозаика» из последних снимков Сатурна, сделанных «Кассини»

15 сентября 2017 года космический зонд «Кассини» вошел в атмосферу Сатурна и навсегда прекратил свое существование — ровно за 1 месяц до 20-летнего юбилея своего запуска в космическое пространство. За два десятка лет он помог ученым много узнать о Сатурне и его спутниках, а на прощание оставил нам великолепные снимки газового гиганта.

15. Туманность Вуаль

Примерно в 1470 световых годах от нашей планеты находится туманность Вуаль, оставшаяся от вспышки сверхновой звезды. Она настолько огромна, что, несмотря на гигантское расстояние, на ночном небе ее размер впятеро превышает размер полной Луны. Кроме того, из-за величины туманности ученые дали названия ее отдельным частям — так, например, один из секторов Вуали именуется Ведьминой метлой, а другой — Щукой.

16. Туманность Улитка («Глаз бога»)

Один из самых красивых и необычных объектов видимой нам Вселенной — туманность Улитка, или, как ее прозвали, Глаз бога, находится примерно в 650 годах от Солнца и является одним из ближайших к нам подобных объектов. Интересно, что эта туманность появилась благодаря звезде, похожей на наше светило, которая завершила свой жизненный цикл и превратилась в белого карлика, а это значит, что через 6 млрд лет на его месте появится еще один Глаз бога.

17. Новейший снимок Юпитера, май 2018 года

Космический зонд «Юнона» сделал уникальный снимок Юпитера, на котором газовый гигант предстает с необычного ракурса: Красное Пятно, представляющее собой непрекращающийся гигантский вихрь, находится в северном полушарии. Кроме того, на снимке видно, что на планете бушуют и другие вихри, однако все они заметно уступают размером самому известному. Особенная ценность этой фотографии, как говорят ученые, в том, что планета запечатлена в своих естественных цветах, что существенно поможет в ее изучении.

18. Эволюция снимков Плутона

Плутон официально перестал быть 9-й планетой Солнечной системы в 2006 году и теперь считается вместе со своими космическими «соседками» Эридой и Церерой одной из карликовых планет. Кстати, именно Эрида во многом стала причиной «развенчания» Плутона: до 26-й Ассамблеи Международного астрономического союза она претендовала на звание 10-й планеты Солнечной системы, но в ходе съезда учеными было принято решение, что и сама Эрида, и Плутон не подходят под классическое определение термина «планета».