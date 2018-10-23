18 фотографий, которые доказывают, что маленьких добрых дел не бывает

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В эпоху вечного круговорота дел мы часто так заняты, что забываем, как важно нам и окружающим почувствовать немного поддержки, пусть даже и от незнакомого человека. Между тем, чтобы совершить хороший поступок, совсем не нужно быть героем сказки.

Мы в AdMe.ru нашли 18 фотографий, которые согреют каждого даже в самый холодный вечер и, надеемся, вдохновят на собственные добрые дела.

1. «В магазине мне вернули деньги, которые я потерял там год назад»

2. «Это был мой день рождения, который я праздновал с женой и ребенком. Никто об этом не знал. Спасибо тебе, неизвестный»

«Полностью оплачено другим человеком».

3. У каждого в жизни была такая ситуация

4. В Германии мальчик каждый день в течение года парковал свой беговел в одном и том же месте. Однажды кто-то повесил для него персональный знак парковки

5. Тяжелобольную фанатку привезли на хоккейный матч, чтобы исполнить ее мечту

6. Двое мужчин спасли застрявшего в трясине оленя на Ямале

7. Бабушка в течение 15 лет ходит в один магазин читать книги, и теперь для нее поставили специальный диванчик

8. «Кто-то нашел старый стул у меня во дворе, отремонтировал его и вернул»

9. «Любому, кто найдет»

10. Дедушка помогает приюту собрать деньги, фотографируясь со спящими котами и выкладывая эти фото в соцсети

11. Жители Бреста отмыли пострадавших лебедей от нефти

12. Кто-то во дворе поставил домик для котов с пледами и мисками

13. В нескольких магазинах появились такие полки с хлебом

14. Индийцы очистили пляж от 5 тонн мусора

15. «Пожалуйста, прыгайте!»

16. «В День благодарения мы будем закрыты»

«В День благодарения мы будем закрыты. Мы будем обедать здесь примерно в 2 часа дня вместе с родственниками, друзьями и сотрудниками. Если вы голодны или у вас нет денег, пожалуйста, заходите. Мы будем рады».

17. Кто-то развесил такие пакеты по всему городу

«Я не потерялся. Возьмите меня, если вам необходимо».

18. «Нужно пальто? Возьмите это. Хотите помочь? Оставьте свое»