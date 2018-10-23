18 фотографий, которые доказывают, что маленьких добрых дел не бывает
В эпоху вечного круговорота дел мы часто так заняты, что забываем, как важно нам и окружающим почувствовать немного поддержки, пусть даже и от незнакомого человека. Между тем, чтобы совершить хороший поступок, совсем не нужно быть героем сказки.
Мы в AdMe.ru нашли 18 фотографий, которые согреют каждого даже в самый холодный вечер и, надеемся, вдохновят на собственные добрые дела.
1. «В магазине мне вернули деньги, которые я потерял там год назад»
2. «Это был мой день рождения, который я праздновал с женой и ребенком. Никто об этом не знал. Спасибо тебе, неизвестный»
«Полностью оплачено другим человеком».
3. У каждого в жизни была такая ситуация
4. В Германии мальчик каждый день в течение года парковал свой беговел в одном и том же месте. Однажды кто-то повесил для него персональный знак парковки
5. Тяжелобольную фанатку привезли на хоккейный матч, чтобы исполнить ее мечту
6. Двое мужчин спасли застрявшего в трясине оленя на Ямале
7. Бабушка в течение 15 лет ходит в один магазин читать книги, и теперь для нее поставили специальный диванчик
8. «Кто-то нашел старый стул у меня во дворе, отремонтировал его и вернул»
9. «Любому, кто найдет»
10. Дедушка помогает приюту собрать деньги, фотографируясь со спящими котами и выкладывая эти фото в соцсети
11. Жители Бреста отмыли пострадавших лебедей от нефти
12. Кто-то во дворе поставил домик для котов с пледами и мисками
13. В нескольких магазинах появились такие полки с хлебом
14. Индийцы очистили пляж от 5 тонн мусора
15. «Пожалуйста, прыгайте!»
16. «В День благодарения мы будем закрыты»
«В День благодарения мы будем закрыты.
Мы будем обедать здесь примерно в 2 часа дня вместе с родственниками, друзьями и сотрудниками.
Если вы голодны или у вас нет денег, пожалуйста, заходите. Мы будем рады».
17. Кто-то развесил такие пакеты по всему городу
«Я не потерялся. Возьмите меня, если вам необходимо».
18. «Нужно пальто? Возьмите это. Хотите помочь? Оставьте свое»
А когда вы в последний раз сделали доброе дело?
Фото на превью tarchila / Pikabu, tarchila / Pikabu