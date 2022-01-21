18 фотодоказательств того, что у Питера своя атмосфера, которую умом не понять. Но не проникнуться ей невозможно

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Питер — это не только история на каждом шагу, легендарные дворы-колодцы и тот самый Чижик. Можно либо влюбиться в этот город с первого взгляда, либо ходить по нему в недоумении, озираясь по сторонам и проклиная погоду. А еще здесь можно прочитать гениальные мысли в таких местах, где вообще не ожидаешь.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эта подборка поможет вам проникнуться атмосферой Санкт-Петербурга.

В Мойке плавают гигантские «разварившиеся манты»

На самом деле это так называемое сало. В него превращаются льдинки на поверхности воды.

«В конце октября 2021 года шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту»

«Мы отмыли дедушку к юбилею»

В Питере можно каждый день видеть кадр из фильма «Начало»

Культурная столица во всех ее проявлениях

Июнь vs декабрь в Питере. Удивительный 2021-й

Городские граффити в Адмиралтейском районе

«Все вариации. Заснял в Питере»

Просто инсталляция в одном из дворов

Питерские слоганы как отдельный вид искусства

«Катал сегодня по делам, да что-то не привычной дорогой, а решил раньше свернуть. И не зря: такое чудо стоит!»

«Когда просто поздно вышла с работы»

«Пояснительная бригада для тех, кто забыл все на свете (в том числе из-за того, что тоже поздно вышел): низшая ступень пирамиды Маслоу — физиологическая. Включает в себя потребность есть, пить, спать».

Обнаружено на набережной в Петербурге. Как и зачем?

Во имя поребрика, гречи и куры

Девушки зашли в метро после дождя и повесили сушиться одежду

Работники бывают разные. Знакомьтесь, кот Ланселот. Пушистый работник одного магазина сувениров в Санкт-Петербурге

Питер. Шоу дронов

Просто такси в Санкт-Петербурге. Пр. Ириновский и пр. Индустриальный