18 фотодоказательств того, что у Питера своя атмосфера, которую умом не понять. Но не проникнуться ей невозможно
Питер — это не только история на каждом шагу, легендарные дворы-колодцы и тот самый Чижик. Можно либо влюбиться в этот город с первого взгляда, либо ходить по нему в недоумении, озираясь по сторонам и проклиная погоду. А еще здесь можно прочитать гениальные мысли в таких местах, где вообще не ожидаешь.
Мы в AdMe.ru надеемся, что эта подборка поможет вам проникнуться атмосферой Санкт-Петербурга.
В Мойке плавают гигантские «разварившиеся манты»
На самом деле это так называемое сало. В него превращаются льдинки на поверхности воды.
«В конце октября 2021 года шел по Невскому проспекту и случайно краем глаза увидел эту красоту»
«Мы отмыли дедушку к юбилею»
В Питере можно каждый день видеть кадр из фильма «Начало»
Культурная столица во всех ее проявлениях
- А внизу что за словосочетание? © Saburo3582 / Pikabu
- Что-то на сленге современных школьников. © superdrozd / Pikabu
Июнь vs декабрь в Питере. Удивительный 2021-й
Городские граффити в Адмиралтейском районе
«Все вариации. Заснял в Питере»
Просто инсталляция в одном из дворов
Питерские слоганы как отдельный вид искусства
«Катал сегодня по делам, да что-то не привычной дорогой, а решил раньше свернуть. И не зря: такое чудо стоит!»
«Когда просто поздно вышла с работы»
«Пояснительная бригада для тех, кто забыл все на свете (в том числе из-за того, что тоже поздно вышел): низшая ступень пирамиды Маслоу — физиологическая. Включает в себя потребность есть, пить, спать».
Обнаружено на набережной в Петербурге. Как и зачем?
Во имя поребрика, гречи и куры
Девушки зашли в метро после дождя и повесили сушиться одежду
Работники бывают разные. Знакомьтесь, кот Ланселот. Пушистый работник одного магазина сувениров в Санкт-Петербурге
Питер. Шоу дронов
Просто такси в Санкт-Петербурге. Пр. Ириновский и пр. Индустриальный
Бывали в Питере? Чем вас обескуражил город на Неве?
Фото на превью Drucegg / Pikabu
Поделиться этой статьёй