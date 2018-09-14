18 фото, которые доказывают, что за каждой прической стоит целая история

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка вам знакомо состояние, когда после удачного посещения парикмахерской у вас словно вырастают крылья. И наоборот: не понравится стрижка, значит, все пойдет наперекосяк. А кстати, вы замечали, что обычно укоротить волосы или сделать экстремальную укладку нас тянет в довольно непростые моменты жизни? Одни пытаются «состричь с себя» и оставить в прошлом все проблемы, а другие подсознательно хотят превратиться в совершенно иного человека и, возможно, изменить собственную судьбу.

AdMe.ru точно знает, что с любой прической связана своя история. И некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Да вы сами посмотрите.

«Чтобы познакомиться с ним, я просто сказала: „Привет, у нас одинаковые волосы!“ И вот мы уже 5 лет вместе»

«Чтобы добиться такого результата, я 4 года училась правильно ухаживать за своими кудряшками»

«Когда я захотела кардинально сменить прическу, то просто сказала себе : „А почему бы и нет?“»

«Когда я отслужил в военно-морском флоте, то пообещал больше никогда не стричься. Кто бы мог подумать, что за 5 лет отрастет такая грива»

«Я папа нескольких милых дочек. Волей-неволей мне пришлось разобраться, как делается прическа-бабочка»

«Картинка слева — это то, что я показала своему новому парикмахеру с просьбой добиться таких же завитков. Взгляните на фото справа, и вы поймете, что у него все получилось»

«Я не просто поменяла прическу. Эти 30-сантиметровые косы пойдут на благотворительность — из них сделают парики для онкобольных»

Тот случай, когда стильный пучок на макушке — на самом деле суровая необходимость

«Подписана в соцсети на сообщество по уходу за волосами. Пару недель назад решила сменить прическу и попросила ребят посоветовать новую. Мне все сказали, что надо сделать пикси. Смотрите, что получилось »

«Это я в колледже. 1-й и 5-й курс соответственно»

«В этот день я провожал младших сестренок в колледж. Только посмотрите, как наши локоны сплелись в одно целое. Мы семья»

«Кто сказал, что мне не пойдет асимметричная стрижка? Так счастлива, что все-таки рискнула и сделала это»

«Долго боролась со своими кудряшками и выпрямляла волосы, пока наконец не поняла, что природные локоны идут мне гораздо больше»

«Я решил, что вытравливать волосы краской — это совсем не круто, и вернул им естественный цвет»

«Первое фото сделано в декабре прошлого года. Второе — совсем недавно. Горжусь этим прогрессом»

«В детстве меня дразнили из-за этих рыжих завитков. Зато в 49 лет с этой прической я выгляжу гораздо моложе своих ровесниц»

«Мне безумно нравятся мои кудряшки. И иногда они тоже признаются мне в любви»

«Когда спрашивают о текстуре моих волос, я могу дать сразу 3 разных ответа»

А вам приходилось кардинально менять прическу? Готовы рассказать о своем преображении?