18 фото, которые доказывают, что за каждой прической стоит целая история
Наверняка вам знакомо состояние, когда после удачного посещения парикмахерской у вас словно вырастают крылья. И наоборот: не понравится стрижка, значит, все пойдет наперекосяк. А кстати, вы замечали, что обычно укоротить волосы или сделать экстремальную укладку нас тянет в довольно непростые моменты жизни? Одни пытаются «состричь с себя» и оставить в прошлом все проблемы, а другие подсознательно хотят превратиться в совершенно иного человека и, возможно, изменить собственную судьбу.
AdMe.ru точно знает, что с любой прической связана своя история. И некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Да вы сами посмотрите.
«Чтобы познакомиться с ним, я просто сказала: „Привет, у нас одинаковые волосы!“ И вот мы уже 5 лет вместе»
«Чтобы добиться такого результата, я 4 года училась правильно ухаживать за своими кудряшками»
«Когда я захотела кардинально сменить прическу, то просто сказала себе: „А почему бы и нет?“»
«Когда я отслужил в военно-морском флоте, то пообещал больше никогда не стричься. Кто бы мог подумать, что за 5 лет отрастет такая грива»
«Я папа нескольких милых дочек. Волей-неволей мне пришлось разобраться, как делается прическа-бабочка»
«Картинка слева — это то, что я показала своему новому парикмахеру с просьбой добиться таких же завитков. Взгляните на фото справа, и вы поймете, что у него все получилось»
«Я не просто поменяла прическу. Эти 30-сантиметровые косы пойдут на благотворительность — из них сделают парики для онкобольных»
Тот случай, когда стильный пучок на макушке — на самом деле суровая необходимость
«Подписана в соцсети на сообщество по уходу за волосами. Пару недель назад решила сменить прическу и попросила ребят посоветовать новую. Мне все сказали, что надо сделать пикси. Смотрите, что получилось»
«Это я в колледже. 1-й и 5-й курс соответственно»
«В этот день я провожал младших сестренок в колледж. Только посмотрите, как наши локоны сплелись в одно целое. Мы семья»
«Кто сказал, что мне не пойдет асимметричная стрижка? Так счастлива, что все-таки рискнула и сделала это»
«Долго боролась со своими кудряшками и выпрямляла волосы, пока наконец не поняла, что природные локоны идут мне гораздо больше»
«Я решил, что вытравливать волосы краской — это совсем не круто, и вернул им естественный цвет»
«Первое фото сделано в декабре прошлого года. Второе — совсем недавно. Горжусь этим прогрессом»
«В детстве меня дразнили из-за этих рыжих завитков. Зато в 49 лет с этой прической я выгляжу гораздо моложе своих ровесниц»
«Мне безумно нравятся мои кудряшки. И иногда они тоже признаются мне в любви»
«Когда спрашивают о текстуре моих волос, я могу дать сразу 3 разных ответа»
А вам приходилось кардинально менять прическу? Готовы рассказать о своем преображении?
Фото на превью Whitachris / imgur