18 фамилий западных звезд, которые мы просто взяли и перевели на русский язык

Русские фамилии вроде Хрюшкин или Непейвода вызывают у нас улыбку, потому что мы понимаем их значения. При этом в фамилиях Тома Харди или Брижит Бардо для нас нет ничего особенного: они воспринимаются просто как набор букв. А вот у носителей, к примеру, английского языка, для которых значения фамилий соотечественников очевидны, при звуках имени этого известного голливудского актера губы сами собой расплывутся в улыбке.

Мы в AdMe.ru прекрасно знаем, что фамилии не переводятся, но дерзко нарушили это правило, чтобы поднять вам настроение.

Мишель Расторгуева

Мишель Мерсье (Michèle Mercier) столь прекрасна и возвышенна, что ее прозаичная фамилия вызывает легкий диссонанс. Ведь с французского mercier переводится как «продавец». Кстати, во Франции это очень распространенная фамилия, которую с гордостью носили многие известные личности.

Розамунд Щукина

Именно это имя могло быть на афише «Исчезнувшей», «Аферистки» и других фильмов с участием Розамунд Пайк (Rosamund Pike). Ее фамилия означает щуку или пику, но «рыбный» вариант нам нравится больше.

Кристиан Тюков

Только вслушайтесь, как хорошо звучит: «Кристиан Тюков в роли Бэтмена». Далекий голливудский актер Кристиан Бейл (Christian Bale) сразу становится таким родным.

Эмма Тумбочкина

Все знают, что stone переводится как «камень», но еще это может быть «косточка» или «тумба». И хотя изящная Эмма Стоун (Emma Stone) с данным громоздким предметом мебели никак не ассоциируется, мы были бы не прочь увидеть в титрах картины «Ла-Ла Ленд» актрису Тумбочкину.

Хилари Хвастушкина

Хилари Суэнк (Hilary Swank) может похвастаться двумя «Оскарами» и сотрудничеством с лучшими режиссерами современности. Так что такая далекая от скромности фамилия ей однозначно подходит.

Брижит Лошакова

Несравненная Брижит Бардо (Brigitte Bardot) известна не только своими ролями в кино, но и активной борьбой за права животных. Очень символично, что словом bardot французы называют лошака.

Шон Фасолькин

Брутальному Шону Бину (Sean Bean) часто достаются роли суровых мужчин со сложной судьбой: взять хотя бы Боромира из «Властелина колец» или Эддарда Старка из «Игры престолов». Зато в жизни у мужчины довольно веселая фамилия, которая переводится как «фасоль» или «горох».

Кейт Мох

Казалось бы, между подиумом и споровыми растениями нет ничего общего. Но связующее звено все же нашлось: это Кейт Мосс (Kate Moss).

Брэдли Бондарев

Этот мужчина с хитрыми голубыми глазами часто играет утонченных красавцев, а вот в жизни у него простая ремесленническая фамилия. Теперь очень хочется увидеть фильм, в котором герой Брэдли Купера (Bradley Cooper) зарабатывает на жизнь изготовлением бочек.

Эмили Дурова

У английского слова blunt не самое возвышенное значение, так что актриса Эмили Блант (Emily Blunt) в наших краях стала бы Дуровой или Дураковой. И в этом нет ничего оскорбительного. Первая фамилия имеет дворянское происхождение, а вторая берет свое начало от имени Дурак, которое на Руси считалось охранительным.

Дэвид Буйков

С немецкого фамилию Дэвида Швиммера (David Schwimmer) можно перевести по-разному: Пловцов, Поплавков, Буйков. Мы остановились на последнем варианте, поскольку Росса Геллера, персонажа Швиммера в сериале «Друзья», часто заносило за буйки.

Антонио Флажков

У Антонио Бандераса (Antonio Banderas) фамилия не просто звучная, а знаменательная. В прямом смысле этого слова: с испанского bandera переводится как «знамя» или «флаг».

Пенелопа Плюсикова

Или Крестова, Перекрестная, Тяжелодолева: варианты перевода испанского слова cruz не самые позитивные. Но Пенелопа Крус (Penelope Cruz) ассоциируется с чем-то более радостным, поэтому мы выбрали вариант со знаком плюс.

Джейсон Щедриков

У звезды «Игры престолов» и «Аквамена» Джейсона Момоа (Jason Momoa) гавайские корни. А momoa на островах обозначает заботу о нуждающихся и щедрость.

Оливия Петухова

Актрису, известную как Оливия Уайлд, при рождении звали Оливией Коберн (Olivia Cockburn). Эта фамилия появилась в XIII веке от слияния слов cock (петух) и burn (гореть). Если дать волю фантазии, то получится даже Оливия Жарптицева.

Уилл Кузнецов

Кто бы мог подумать, что мужчина с такой ремесленнической фамилией станет звездой голливудских блокбастеров. Впрочем, Уилл Смит (Will Smith) наверняка будет убедителен и в роли кузнеца.

Риз Вялоложкина

Мы разбили фамилию главной блондинки Голливуда Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) на 2 слова: wither (увядать, вянуть) и spoon (ложка). Получилась Вялоложкина. Благо, сама актриса продолжает цвести и активно работать.

Том Неморозов

Hardy можно перевести как «тяжелый» или «выносливый», но у слова есть и другое значение — «морозоустойчивый». То есть тот, кому никакой мороз не страшен. Мы уверены, что Тому Харди (Tom Hardy) охлаждение зрителей не грозит и он еще не раз порадует нас своими горячими ролями.