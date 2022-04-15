18 фамилий любимых звезд, которые мы взяли и бесцеремонно перевели

Как правило, фамилии всемирно известных знаменитостей кажутся нам не имеющим конкретного смысла набором букв. Однако стоит перевести их, как становится ясно, какое милое и порой забавное значение они имеют.

Мы в AdMe.ru дали волю фантазии и представили, как бы звучали фамилии известных артистов, если преобразовать их на наш лад.

Тильда Суинтон — Свинкина

Кто бы мог подумать, что одна из самых загадочных и утонченных актрис Голливуда — Тильда Суинтон (Tilda Swinton) — носит вполне себе обычную и даже слегка забавную фамилию. Дело в том, что swinton на древнеанглийском означает «свиной загон».

Николас Кейдж — Клеточкин

Настоящая фамилия бесподобного Николаса Кейджа (Nicolas Cage) — Коппола, а Клеточкиным он стал благодаря любимому персонажу из комиксов Люку Кейджу, в честь которого и взял псевдоним. Слово cage переводится как «клетка».

Дженнифер Гарнер — Запасова

Одно из значений слова garner — «запасать», поэтому фамилия очаровательной Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) вполне могла звучать как Запасова или Запаскина.

Айла Фишер — Рыбакова

Вот такая несколько прозаичная фамилия могла значиться в афишах фильмов с участием обворожительной Айлы Фишер (Isla Fisher). Ведь образовано оно от слова fish — «рыба».

Марк Стронг — Крепких

А в титрах фильма «Круэлла» вместо Марка Стронга (Mark Strong) мог быть указан Марк Крепких. Ведь именно так можно перевести фамилию актера: strong значит «сильный, крепкий».

Кристина Агилера — Орлова

Стоит перевести фамилию Кристины Агилеры (Christina Aguilera), как она сразу становится такой родной. А возникла звучная фамилия от латинского слова aguilera, означающего «орлиное гнездо».

Мартин Фримен — Свободов

Звезда сериалов «Шерлок» и «Фарго» Мартин Фримен (Martin Freeman) достойно носит благородную фамилию Свободов. Freeman дословно переводится как «свободный человек».

Хэлли Берри — Ягодная

В свои 55 лет Хэлли Берри (Halle Berry) выглядит так роскошно, что на ум сразу приходит знаменитая поговорка. А с ее фамилией она, кажется, обретает новый смысл. Слово berry переводится как «ягоды».

Мэттью Перри — Грушкин

Фамилия у звезды «Друзей» Мэттью Перри (Matthew Perry) под стать его ролям — такая же веселая. Грушкин, Грушнин — вариантов может быть несколько. Ведь одно из значений слова perry — «дерево груши».

Джулианна Мур — Болоткина

Джулианна Мур (Julianne Moore) не вызывает у нас никаких ассоциаций со словом «болото». А ведь именно фамилию Мур (от среднеанглийского moor — «болото») она выбрала в качестве псевдонима среди множества других.

Блейк Лайвли — Живова

Блейк Лайвли (Blake Lively) при рождении получила фамилию Браун, но нам, как и самой актрисе, больше по душе «полный жизни» псевдоним Лайвли — именно такое значение имеет слово lively. Фамилия досталась актрисе от матери и будто бы была придумана специально для кинозвезды.

Бритни Спирс — Копьянова

У певицы и поп-иконы Бритни Спирс (Britney Spears) самая необычная фамилия. Слово spears переводится как «копья».

Элизабет Мосс — Мох

И хотя чарующая Элизабет Мосс (Elisabeth Moss) никак не ассоциируется со словом «мох», ее фамилию можно перевести именно так. Кстати, у звезды сериала «Рассказ служанки» есть знаменитая однофамилица Кейт Мосс, точнее Мох.

Шэрон Стоун — Каменкова

У неотразимой Шэрон Стоун (Sharon Stone) вполне себе распространенная фамилия, которая на наш манер могла бы звучать как Каменкова. Одно из значений слова stone — «камень».

Меган Фокс — Лисичкина

Именно так обращались бы фанаты к несравненной Меган Фокс (Megan Fox), если бы она родилась в другой стране. Ведь у ее фамилии единственно возможный вариант перевода.

Джессика Альба — Беликова

Белова, Беликова, а, может, Рассветова — фамилию Джессики Альбы (Jessica Alba) можно перевести по-разному. Ведь alba на латинском означает «белый», а вот с испанского или итальянского слово переводится как «рассвет».

Брэд Питт — Лощинин

Именно так можно было бы обратиться к любимцу миллионов Брэду Питту (Brad Pitt). По одной из версий, фамилия Питт произошла от слова pytt, которое можно перевести как «яма» или «впадина». Питами в древние времена величали тех, кто жил возле низменных долин.

Анджелина Джоли — Милова

Французское слово jolie переводится как «красивая, милая». И разве может какая-либо другая фамилия подойти восхитительной Анджелине Джоли (Angelina Jolie) больше, чем эта?