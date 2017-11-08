18 фактов о вине, которые вы должны знать, прежде чем выпьете еще бокальчик

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О том, что истина заключается в вине, знали еще древние римляне. Этот изысканный напиток овеян славой и облагорожен давними традициями, однако многие любители вина знают о нем очень мало. Специально для вас AdMe.ru собрал самые интересные факты о загадочном мире вина.

1. Как правильно хранить бутылки с вином

Эксперты советуют хранить закупоренные бутылки с вином в горизонтальном положении: так пробка будет все время смочена жидкостью и не сможет рассохнуться. В противном случае в бутылку через трещины в пробке попадет кислород, и вино начнет окисляться.

2. Вино полезно для мозга

Исследование, опубликованное в прошлом году, утверждает, что у сомелье часть мозга, которая отвечает за распознавание запахов, намного крупнее, чем у других людей. Также в 2014 году ученые выяснили, что умеренное потребление вина помогает уменьшить риск снижения познавательной способности.

3. Самый популярный сорт винограда

Наиболее известным сортом белого винного винограда является шардоне, и поэтому одно из самых популярных белых вин изготавливают именно из него. Шардоне восхищает своих поклонников насыщенным ягодно-яблочным вкусом, также в его букете можно отметить ароматы дуба, специй и ореха.

4. Существует ледяное вино

«Ледяным» называют тип десертного вина, которое изготавливается из винограда, замороженного на лозе. По-настоящему качественным виноградом для ледяного вина считается только тот, который был заморожен естественным природным путем и не подвергался термической обработке. В связи со сложной техникой изготовления бутылочка такого вина обходится приблизительно в $ 30–50.

5. Употребление вина снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, инсульта

Исследования показали, что умеренное употребление вина может снижать риск развития инсульта, инфаркта и сердечно-сосудистых заболеваний на 25–40 %. Также красное вино предотвращает такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

6. Цвет вина

Многие заблуждаются, будучи уверенными в том, что белое вино изготавливают из светлых сортов винограда, а красное — из темных. На самом деле цвет вину придает кожура, и белое вино также может быть изготовлено из темных сортов винограда: для этого достаточно просто избавиться от кожицы.

7. Синергия вкуса

Вино и еда — неразлучные друзья, так как они дополняют и подчеркивают вкус друг друга, образуя так называемую синергию вкуса, которой невозможно достичь, употребляя вино или еду по отдельности. Но настоящим гурманам следует знать, что только правильно подобранные друг к другу вино и блюдо смогут в полной мере раскрыть свои вкусовые особенности.

8. Как правильно пить вино из бокала

Согласно правилам этикета, держать бокал с вином следует исключительно за ножку, чтобы не нагревать напиток ладонью и тем самым не портить его вкусовые качества.

9. Специалист по изготовлению вин

Все знают, кто такой сомелье: он отвечает за покупку, хранение и предоставление клиентам лучших вин. А специалиста по изготовлению вин, оценке почвы, воды и самого напитка называют энологом.

10. Подача вина

Правильно будет подавать вино в бокалах с изогнутыми краями, потому что они способствуют удержанию аромата в емкости. Также считается, что стекло и обод должны быть максимально тонкими.

11. Худшие места для хранения вина

Кухня и холодильник считаются самыми худшими местами для хранения вина, так как этот напиток не любит слишком высоких и низких температур. Хранить вино следует в темном прохладном месте.

12. Вино как топливо

У британского принца Чарльза есть автомобиль Aston Martin 1969 года, который работает на биотопливе из вина. Кто знает, возможно, такое топливо станет еще одной альтернативой привычному бензину.

13. Вино с колой и кровью кобры

Некоторые гурманы предпочитают пить вино с газированными напитками, такими как Sprite и кола, утверждая, что с ними вкус вина становится намного насыщеннее. А в некоторых вьетнамских ресторанах подают вино с кровью кобры. Такое сочетание, по мнению местных, придает сил организму.

14. Сколько винограда требуется для 1 бутылки вина?

На одну бутылку вина уходит приблизительно 1 кг винограда.

15. Где изготавливают вино

Вино изготавливают на всех континентах нашей планеты, помимо Антарктиды, климатические условия которой не способствуют развитию этого ремесла.

16. Вино стоимостью $ 9 за бутылку является одним из лучших в мире

Одним из лучших в мире было признано розовое вино Côtes de Provence Rosé, которое стало серебряным призером Международного конкурса вин — настоящий «Оскар» для виноделов. Приобрести его можно всего за $ 9.

17. Самое дорогое проданное вино

А самой дорогой проданной бутылкой вина считается Château Cheval Blanc урожая 1947-го года. Вино продали на аукционе в Женеве за $ 304 375 неизвестному поклоннику напитка.

18. Самое старое в мире вино

Херес-де-ла-Фронтера — крепкое испанское вино урожая 1775 года, которое является самым старым европейским вином мира в коллекции «Массандра». 5 оставшихся бутылок сейчас хранятся в музее в Крыму.