18 фактов о жизни королевы Елизаветы II, о которых мало кому известно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Личная жизнь Елизаветы II скрыта за завесой тайны, хотя она публичная личность. Большинство из нас имеют слабое представление о том, как живет королева. И это несмотря на то, что в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Британии.

AdMe.ru собрал самые интересные факты из жизни Елизаветы II за все ее правление и даже за то время, когда она еще не была королевой.

Королева умеет ремонтировать технику и стрелять

Елизавета в 1945 году вступила в женские отряды самообороны. Она никогда не принимала участие в боевых действиях, зато получила специальность механика и еще много полезных навыков.

Она снималась в кино

Королева снялась в короткометражном фильме с Джеймсом Бондом (Дэниел Крэйг). И даже была признана лучшей «девушкой Бонда».

У нее 2 дня рождения

Королева 2 раза празднует свой день рождения: 21 апреля (в кругу семьи) и официально в начале лета. Эта традиция была введена Эдуардом VII, которому нравилось официально отмечать свой день рождения в теплое время года, хотя он родился в ноябре.

Никто не ожидал, что она станет королевой

После рождения Елизавета была только 3-й претенденткой на трон, и никто не ожидал, что она когда-нибудь станет королевой. Но дядя Елизаветы отрекся от престола, и короновали ее отца, Георга VI. Таким образом, она стала прямой наследницей.

Она публично выступала еще в 14 лет

В 1940 году, в возрасте 14 лет, Елизавета официально выступила (правда, по радио), чтобы поддержать детей королевства в тяжелое для всех время.

У королевы есть сертификат спасателя

Когда-то Елизавета всерьез увлеклась плаванием и даже получила сертификат спасателя.

Она познакомилась с будущим мужем в 8 лет

Впервые Елизавета встретила своего будущего мужа Филиппа Маунтбаттена, когда ей было всего 8 лет. Она влюбилась в него с первого взгляда, но сначала Филипп не проявлял ответных чувств. Вся семья Елизаветы противилась их браку, но вопреки всему Елизавета вышла замуж за любимого человека в 21 год.

У Елизаветы большая семья

У нее 4 детей, 8 внуков и 5 правнуков.

За время ее царствования сменилось 7 пап римских

А также 12 премьер-министров и 7 архиепископов Кентерберийских.

У нее сложные отношения с Маргарет Тэтчер

«Миссис Тэтчер никогда не слушает, что я ей говорю», — однажды посетовала королева.

Королева ответила на 3,5 млн писем

Ей приходит множество писем, причем не только из Британии. Королеве зачитывают несколько писем каждый день (наугад), и она на них отвечает. За время правления, таким образом, она ответила более чем на 3 млн писем.

На Елизавету было совершено покушение

В 1981 году во время парада подросток выпустил несколько холостых патронов в сторону королевы. Она только поправила шляпку и отправилась дальше.

К королеве нельзя прикасаться

На публике никто не может прикасаться к Елизавете, кроме ее мужа. Тем не менее это формальный протокол, который уже успели нарушить 2 премьер-министра и Мишель Обама, позволившие себе приобнять королеву.

Королева платит налоги

С 1992 года Елизавета добровольно согласилась платить подоходный налог и налог на прибыль.

Она носит только яркую одежду

Елизавета носит одежду только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе, и только произведенную в Британии. Согласно этикету королева может появиться в черном только во время траура.

Сумочка для королевы очень важна

С ее помощью Елизавета подает сигналы прислуге. Например, ставит сумочку на стол, если хочет срочно уйти с мероприятия и ей нужен для этого повод.

Королева не всегда была популярной

В 1990-е годы популярность королевы, как и ее семьи в целом, резко упала из-за развода принцессы Дианы и принца Чарльза.

Она носит одну и ту же обувь

Уже больше полувека Елизавета носит обувь одной и той же марки одного и того же фасона. Это туфли на небольшом устойчивом каблуке известной британской фирмы. Поскольку это недешевая обувь, Елизавета часто меняет на ней набойки, чтобы туфли служили дольше.