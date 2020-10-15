18 фактов о Донателле Версаче — владелице всемирно известного бренда, которая изменила свою внешность до неузнаваемости

Именно Донателле посвящена линейка духов Blonde. А еще Джанни подарил ей марку Versus. Работа над ней была приостановлена в нулевых, но сейчас бренд возрожден: под ним выпускаются дизайнерские очки и аксессуары.

У Донателлы нет образования в сфере моды: она изучала литературу в Университете Флоренции. Впрочем, работать по специальности ей так и не пришлось.

Впоследствии при жизни брата она стала вице-президентом его модной империи, а также главным консультантом.

Первый муж Донателлы, манекенщик Пол Бэк, тоже работал в модном доме: он руководил выпуском линеек мужской одежды.

Трагическая гибель Джанни Версаче стала настоящим переломным событием в жизни Донателлы. Она до сих пор говорит об этом с болью: «Мой брат был королем, и, когда он умер, мир вокруг меня рухнул». Но вместе с тем Донателла убеждена, что трагедия сделала ее сильнее.