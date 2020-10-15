18 фактов о Донателле Версаче — владелице всемирно известного бренда, которая изменила свою внешность до неузнаваемости
Бренд одежды и аксессуаров Versace входит в десятку самых популярных в мире. Многим известно имя его основателя — Джанни Версаче — и то, как трагически оборвалась его жизнь. А вот о нынешней владелице компании, Донателле Версаче, мы знаем не так уж и много.
AdMe.ru решил восполнить этот пробел и рассказать о самых ярких фактах наполненной событиями биографии женщины-модельера, которая вместе со своим братом стояла у истоков всемирно известной компании.
-
Донателла — младшая из 4 детей в семье: помимо Джанни у нее есть брат Санто и была сестра Тина, умершая из-за инфекции в подростковом возрасте. Но с Джанни девушка была особенно близка, несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте.
-
Их мать была портнихой, так что Джанни и Донателла в каком-то смысле пошли по ее стопам.
-
Донателла перекрасилась в радикальный блонд в 11 лет. Эту идею предложил ей Джанни, вдохновившись образом любимой певицы Патти Право. Кстати, с тех пор вот уже более 50 лет женщина не меняет цвета волос, несмотря на прочие преображения.
-
Она уехала в Милан вслед за Джанни, чтобы работать автором эскизов в его модном доме. Брат считал ее своей главной музой и критиком: она первая примеряла пошитую им одежду и охотно прислушивалась к его советам по поводу стиля.
Донателла с братьями Санто и Джанни.
-
Именно Донателле посвящена линейка духов Blonde. А еще Джанни подарил ей марку Versus. Работа над ней была приостановлена в нулевых, но сейчас бренд возрожден: под ним выпускаются дизайнерские очки и аксессуары.
-
У Донателлы нет образования в сфере моды: она изучала литературу в Университете Флоренции. Впрочем, работать по специальности ей так и не пришлось.
-
Впоследствии при жизни брата она стала вице-президентом его модной империи, а также главным консультантом.
-
Первый муж Донателлы, манекенщик Пол Бэк, тоже работал в модном доме: он руководил выпуском линеек мужской одежды.
-
Трагическая гибель Джанни Версаче стала настоящим переломным событием в жизни Донателлы. Она до сих пор говорит об этом с болью: «Мой брат был королем, и, когда он умер, мир вокруг меня рухнул». Но вместе с тем Донателла убеждена, что трагедия сделала ее сильнее.
-
Донателла не должна была унаследовать модную империю брата. Дело в том, что половину акций компании он завещал своей обожаемой племяннице Аллегре, а Донателле досталось лишь 20 %. Но юной наследнице было всего 11, поэтому руководство бизнесом ее мать взяла на себя. Впоследствии же Аллегра решила пойти по другому пути и сконцентрироваться не на моде, а на своем образовании.
Донателла с дочерью Аллегрой.
-
После смерти брата Донателла увлеклась запрещенными веществами, чтобы заглушить душевную боль. К счастью, спустя несколько лет женщина, прислушавшись к уговорам близких, прошла курс реабилитации и преодолела зависимость. Впоследствии она даже шутила об этой мрачной странице биографии. Например, рассуждая о своей любви к обуви на каблуках, Донателла говорила, что отказаться от каблуков проще, чем от веществ.
-
Психика надломилась не только у Донателлы. У ее дочери, той самой Аллегры Версаче, гибель дяди спровоцировала расстройство пищевого поведения.
-
Увлечение пластическими операциями тоже результат психологических проблем и скрытой неуверенности в себе. По словам самой Донателлы, она сознательно решила радикально преобразиться и стать более яркой — создать своего рода защитную маску.
-
Трансформация внешности Донателлы действительно кардинальна. С конца 90-х годов она совершила коррекцию формы губ, а также прибегала к подтяжке кожи лица и ее лазерной шлифовке. Стоит сказать, что некоторые критикуют Донателлу за ее новый внешний вид.
-
Хотя первые годы Донателлы в должности нового руководителя фешен-империи Versace были нестабильными, сейчас она пришла к безоговорочному успеху. В частности, благодаря новой стратегии компания стала сотрудничать с известными персонами и демонстрировать наряды на них, а не на никому не известных моделях. Так, одежду Versace рекламировали Селена Гомес, Дженнифер Лопес и даже Мадонна.
-
К слову о знаменитостях: Донателла дружит с Леди Гага. Последняя даже посвятила подруге песню, восхваляющую твердый характер женщины.
-
Успешная бизнес-леди обладает к тому же большим сердцем: она активно занимается благотворительностью. В частности, вкладывает деньги в фонд борьбы со СПИДом.
-
Сейчас под началом Донателлы трудятся 40 стилистов, а в разработке находятся 17 линий одежды.
Какие факты о Донателле Версаче впечатлили вас больше всего? Как вы относитесь к бренду Versace?