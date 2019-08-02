18 фактов о Чунцине, которые впечатлят даже опытных путешественников (Этот город размером с целую страну)

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Вы наверняка слышали о самых больших городах мира — Пекине, Токио и Мехико. Но этот гигант протянулся на сотни километров. Он настолько огромный, что едва бы поместился между Санкт-Петербургом и Москвой. И, как вы уже догадались, город расположен в крупнейшем по числу жителей государстве — в Китае.

Мы в AdMe.ru разобрались, где расположен этот город-исполин и почему он так привлекает туристов.

1. Город размером с европейскую страну

В Поднебесной нет официального понятия «населенный пункт». Страна поделена на муниципалитеты, которые объединяют сразу несколько районов. Чунцин — это крупнейший по площади город центрального подчинения в Китае и самая большая административная единица в мире.

30,7 млн человек живет на площади 80 тыс. кв. км. На этой территории могут дважды уместиться Нидерланды или Австрия, или 32 Москвы, или 102 Перми.

2. Поезда через дома

Жильцы этого дома садятся в поезд на станции Лизиба, которая занимает 7-й и 8-й этажи здания. Для движения поездов было сделано сквозное отверстие внутри дома, чтобы не сносить здание при прокладке монорельсовой линии. Стены квартир соприкасаются с тоннелем, а расстояние до боковых и нижних окон не достигает и метра.

3. Плавучие рестораны

The characteristic house boat of The Mountain City chongqing pic.twitter.com/Q5eRhkgsve — China Today (@china_funline) July 22, 2019

Может показаться, что этот дом плывет по реке, но на самом деле это один из десятков ресторанов, которые так популярны в Чунцине. Эти громадные здания пришвартованы у городских набережных. В них готовят блюда из рыбы, которую вылавливают из реки. Из-за того что рестораны выбрасывают отходы в реку, городское правительство переместило часть подобных заведений в другое место. Таким образом местные власти улучшают экологическую обстановку на главной речной магистрали Чунцина.

4. Детские площадки — на крышах

Из-за плотной застройки и интенсивности дорожного движения детские площадки могут располагаться на крыше небоскребов. Здесь и воздух чище, чем внизу, на улице, где много выхлопных газов, да и вид отсюда просто фантастический.

5. Компактные парковки

Хотя Чунцин и самый большой по площади город, но места для парковок здесь не хватает, поэтому китайцы придумали такой оригинальный способ для компактной расстановки машин.

А вот старые машины здесь не всегда утилизируют, их отправляют на такие вот гигантские свалки.

6. Многоуровневые дороги

Темпы строительства и инженерные идеи китайцев завораживают. Если вы раньше считали, что развязки на МКАД — это страшный сон автомобилиста, то взгляните, как строят дороги в Чунцине. Здесь и с навигатором тяжело передвигаться.

Город расположен в крутых горах, поэтому фундамент одного здания может находиться на уровне крыши другого. Так, район Юйчжун нависает над горной долиной, в которой разбит парк. С одной стороны дорога проходит на уровне окна, а с другой — открывается вид на крышу небоскреба.

А для комфортного перемещения городских жителей в Чунцине построили несколько таких эскалаторов. Высота этого — 52 м, а длина — 112 м. Поездка занимает всего 3 минуты.

7. «Лежачий небоскреб»

В городе возводится много небоскребов, но строительство одного из них по-настоящему удивляет. Горизонтальный «лежачий небоскреб» расположен на крыше 4 вертикальных башен громадного торгово-развлекательного комплекса. Местные жители и туристы смогут посетить это чудо уже в конце 2019 года.

Таким гигантский небоскреб видят прохожие на улице.

8. Высотные здания в качестве рекламных щитов

В крупнейшем городе мира и реклама тоже впечатляющая. В Чунцине любят устанавливать гигантские световые экраны на небоскребы. Реклама размером с 50-этажное здание привлекает внимание, и ее видно с расстояния в десятки километров.

9. Гигантомания

В 2009 году здесь открыли самый длинный в мире арочный мост Чаотяньмэнь.

До открытия моста быстро перебраться на другой берег можно было с помощью канатной дороги, которая сегодня пользуется популярностью у туристов.

Один из крупнейших книжных магазинов страны расположен в Чунцине. Сюда приходят и за литературой, и за фотографиями. Главный холл магазина отражается в зеркальном потолке, создавая иллюзию бесконечных книжных полок.

10. Город, разделенный цветными реками

В центре города чистые воды реки Цзялин встречаются с коричневыми водами Янцзы, образуя четкую границу.

11. Необычный городской дизайн

В оформлении городского пространства принимают участие современные дизайнеры. Такими оригинальными лампами украшена автобусная остановка в центре города.

12. Памятники архитектуры со всего света

Местные парки здесь украшают «подделки» мировых достопримечательностей. Эта небольшая копия американской горы Рашмор со скульптурными портретами 4 президентов США.

13. Дань традициям

Хоть город и выглядит современным и в нем много технологических инноваций, но вот детей здесь по-прежнему носят в плетеных корзинках за спиной.

14. Безопасность и комфорт

Здесь люди настолько зависимы от гаджетов, что власти города даже открыли специальную полосу для движения пешеходов со смартфонами.

15. Необычное хобби местных жителей

Жительница Чунцина участвовала в рекламной кампании местного отеля, где предстала в образе русалки. Ей так понравилось быть русалкой, что она занялась пошивом костюмов и для других, превратив хобби в бизнес. Сегодня в публичных городских бассейнах можно увидеть взрослых женщин в костюмах русалок. И если раньше это вызывало удивление, то сегодня местные жители воспринимают такие встречи русалок у бассейна как что-то обыденное.

16. Сдача экзаменов в аквапарке

Чтобы сдача национального вступительного экзамена для поступления в колледж вызывала меньше стресса, власти Чунцина предложили школьникам пройти тестирование в бассейне городского аквапарка.

17. Открытые общественные туалеты

В этом городе даже общественный туалет является достопримечательностью. Его построили таким образом, что, если забраться на соседний холм, перед вами откроется вид на кабинки. Поэтому посетительницы предпочитают брать с собой в туалет зонтик, чтобы скрыться от назойливых глаз туристов.

18. Древняя история

Чунцин состоит не только из одних стеклянных небоскребов, здесь расположены и древние постройки. Ведь город возник 3 тыс. лет назад. В древности он являлся столицей царства Ба и носил название Цзяньчжоу. Название Чунцин («двойное торжество») возникло в 1189 году, когда третий сын императора Сяо-цзуна стал сначала князем здешних мест, а вскоре и верховным правителем. В честь эти двух событий город и получил свое название.