18 фактов о Бенджамине Споке, который научил родителей уважать и понимать своих детей. А сейчас его считают тираном

2 мая исполнилось 118 лет со дня рождения одного из самых известных и неоднозначных американцев ХХ века — педиатра и писателя Бенджамина Спока. Его система ухода за ребенком и правильного общения с ним была крайне популярна на Западе и в СССР, а вот у современных родителей его имя ассоциируется с чем-то устаревшим и неправильным. В наше время Спока сильно критикуют и считают жестким. Но все было наоборот. С его помощью родители наконец понимали, что авторитарность и строгость не приносят желаемого результата в воспитании.

Нам в AdMe.ru интересна судьба этого неординарного человека, который заработал на своих книгах состояние, а в конце жизни остался без копейки, потому что раздал все деньги благотворительным фондам.

В детстве Бенджамин боялся родителей, а когда вырос, решил дать шанс другим детям

«Дети, которых ценят за то, какие они есть, даже если они стеснительные, неуклюжие или медлительные, вырастут уверенными в себе и счастливыми». Бенджамин Спок

Будущий доктор, который начнет помогать родителям понимать и принимать своих малышей, в раннем возрасте пережил не лучшие времена. Отец был постоянно занят на работе, а мать воспитывала его и еще 5 детей в крайней строгости. Она запрещала им дружить с ребятами из «неправильных» семей, не доверяла врачам и постоянно занималась самолечением детей, практиковала различные наказания. Бенджамин как самый старший рано научился ухаживать за братьями и сестрами и понимать их потребности и чувства, хотя сам был еще ребенком.

Он всегда имел свое мнение и ушел из дома, как только поступил в Йельский университет. Сначала Спок изучал историю и литературу и только на 4-м курсе перевелся на медицинский факультет, затем учился в медицинском колледже Колумбийского университета. Он женился на сокурснице Джейн Чини, которая станет его спутницей на долгие годы.

После университета он начал работать педиатром и быстро понял, что это его призвание, но авторитарную систему воспитания детей нужно менять.

Начав работать, доктор понял: некоторые недомогания детей зависят от психологического климата в семье

«Уважайте детей, потому что они люди и заслуживают уважения. И они вырастут отличными ребятами». Бенджамин Спок

Когда Спок начал работать педиатром, он быстро понял природу детских болезней. Они зависели от того, как родители организуют жизнь детей в семье, как воспитывают их. Конечно, это не касалось вирусных и других серьезных заболеваний, речь шла о навязчивых движениях, головных болях, истериках, капризах, отказах от еды и бессонницах. Общаясь с родителями и выясняя подробности психологического климата в семье, он пришел к выводу, что многие детские недомогания связаны не с болезнями, а с поведенческими факторами.

Спок начал серьезно изучать детскую психику и овладел навыками психоанализа.

Не давить на детей и просто любить их — самая главная мысль Спока, которая стала новаторской в то время

Занимаясь научным анализом, Спок приходит к выводу: подавление детских поведенческих реакций, а именно строгое воспитание, которое было принято в Америке в то время, может привести к неврозам и болезням во взрослом возрасте.

Он решает: книге, которая поможет молодым родителям разобраться в том, как воспитывать малыша, — быть! Легким языком он объясняет, что не нужно волноваться, если ребенок ведет себя необычно, не так, как описано в педагогической литературе. Нужно учиться не подавлять его реакции, принимать его таким, какой он есть, и любить именно за те качества, которые есть, а не искать то, чего нет в характере. Родители должны больше доверять себе, своим инстинктам, проводить время с детьми и чувствовать потребности именно своего малыша. Считается, что легкий разговорный стиль книги обсуловлен тем, что Спок диктовал ее жене.

Самая известная книга Спока вышла в 1946 году и называлась «Ребенок и уход за ним». Она стала бестселлером мгновенно, ведь в ней люди видели что-то новое, прогрессивное, отличное от привычной системы.

Книга произвела фурор, но консервативные специалисты обвинили автора в пропаганде вседозволенности

Что же такого неординарного предлагал Спок родителям? Он считал, что необходимо понимать потребности ребенка, но не забывать о себе, вводить малыша в жизнь семьи, а не разрушать привычный уклад ради него. Говорил о том, что нужно учиться доверять себе, своему здравому смыслу, инстинктам.

Ранее врачи и педагоги выступали за жесткий режим, рекомендовали родителям быть эмоционально отстраненными, чтобы не избаловать детей чрезмерным вниманием.

Спок же объясняет поведение и мотивацию детей на каждой стадии роста, позволяя родителям принимать собственные решения о том, как воспитывать своих детей.

Популярность книги говорила о том, что родителям пришлось по душе такое мнение. Однако консервативно настроенные специалисты стали говорить, что писатель пропагандирует вседозволенность. А спустя время и вовсе заявили, что из-за увлеченности его идеями у родителей 50-х выросло безалаберное поколение хиппи.

Травля Спока началась из-за неоднозначного взгляда на грудное вскармливание, сон ребенка и отношение к плачу

Врач написал еще много книг на тему воспитания, среди них — «Разговор с матерью», «Воспитание детей в трудное время». Его главное произведение «Ребенок и уход за ним» выдержало 7 переизданий при жизни автора, и каждый раз Спок вносил в него какие-нибудь изменения согласно новым знаниям, которые он получал.

Сегодня некоторые аспекты книги кажутся откровенно странными (например, глава о составе искусственных смесей, где предлагается давать ребенку смесь из сухого молока и кукурузного сиропа), ведь реальность изменилась. К тому же теория Спока о сне на животе вскоре после выхода книги была признана опасной. Такой сон повышал риск внезапной смерти ребенка.

Современных врачей и родителей очень возмущает уверенность доктора в том, что ребенку можно позволить плакать, чтобы приучить к режиму. Спок советовал завершать грудное вскармливание до года, разрешал давать ребенку в несколько месяцев апельсиновый сок, был приверженцем того, что через игнорирование плача можно приучать малыша ко сну в своей комнате без родителей. Именно из-за этих аспектов книги его стали называть тираном.

Для современного родительства такое поведение — бессмысленная жестокость. Но в то время Спок просто хотел показать мамам и папам, что они не обязаны доходить до нервного истощения, ухаживая за малышом. У них появилась новая реальность: все больше молодых семей начинали жить отдельно и привычной помощи бабушек для молодых поколений уже не было.

В конце жизни писателю не хватало денег на оплату больничных счетов

За несколько недель до смерти Спока у его супруги не хватило $ 10 тыс. на оплату счетов за его лечение, продажи его книг в это время снизились.

Чтобы собрать эту сумму, его вторая жена Мэри Морган решила обратиться с открытым письмом к друзьям и почитателям Спока, а также к издательству, где в это время как раз готовилось к выходу 7-е переиздание его книги. Но издатели ответили, что такое письмо и вся эта ситуация могут навредить рекламной кампании книги. Спок умер через 2 недели после открытой просьбы о деньгах. 7-е издание книги продавалось хорошо, но жена больше не афишировала, удалось ли ей погасить долги.