18 фактов из жизни молодежи XIX века, чей образ жизни с легкостью вводит в ступор современного человека

Сегодня нам сложно представить свою жизнь без всевозможных гаджетов, походов в торговые центры, парки развлечений или без частых поездок в другие страны. Однако в совсем еще недалеком прошлом наши предки и не думали печалиться по этому поводу: у них и так было огромное количество способов неплохо провести время.