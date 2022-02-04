18 фактов из жизни молодежи XIX века, чей образ жизни с легкостью вводит в ступор современного человека
Сегодня нам сложно представить свою жизнь без всевозможных гаджетов, походов в торговые центры, парки развлечений или без частых поездок в другие страны. Однако в совсем еще недалеком прошлом наши предки и не думали печалиться по этому поводу: у них и так было огромное количество способов неплохо провести время.
Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу тайны и выяснить, как же именно жила молодежь прошлого без современных способов развлечения.
- Жениться в XIX веке не горели желанием: молодых мужчин больше привлекали уже замужние дамы. И немудрено: с опытными женщинами можно было и поговорить по интересам, не опасаясь брачной ловушки.
- Были в царской России и две особенные касты, которым категорически нельзя было обзаводиться парой: студенты и учительницы думских школ. Студенты не имели права выбирать себе жен вплоть до момента окончания своего обучения, а учительницы обязаны были держать обет безбрачия до самого выхода на пенсию.
- Отдых в роскошных поместьях в то время был не в моде: большинство домов российских зажиточных купцов были похожи на дома их прислуги. Архитектурных излишеств не было, и хозяйская половина дома выгодно отличалась от крестьянской разве что чистотой.
- Многие молодые дворяне не хотели управлять и собственным имением. Чаще всего заботы о родовом гнезде ложились на плечи их матерей, незамужних родственниц и теток, которые занимались рутиной и вели хозяйство.
- Знание иностранного языка в конце XVIII — начале XIX века было крайне важно для жизни, поскольку открывало молодым людям доступ к образованию и положению в обществе. Для того чтобы обеспечить своих детей блестящим будущим, все мало-мальски зажиточные помещики старались взять себе в услужение французов.
- Обеспеченные молодые люди аристократического происхождения могли позволить себе и личных учителей живописи и пения. Были в ходу также специальные школы для благородных девиц, однако их выпускницы были настолько оторваны от жизни, что из-за отсутствия связи с внешним миром могли влюбиться в случайного посетителя, местного священника или родственника одноклассницы. Высшим пилотажем в среде кисейных барышень считалось заболеть от любви.
- Несколько отличались от девушек из Смольного института так называемые курсистки, которые, к великому ужасу своих консервативных отцов, основали некое подобие субкультуры конца XIX века. Девушки-курсистки вели себя по-мужски, носили короткие стрижки и очки в огромных оправах и считались интеллектуальной элитой Нового времени.
- Большое внимание в старину уделялось нарядам. Согласно правилам приличия того времени, женские туалеты следовало менять несколько раз в день. Выход в свет в одном и том же платье грозил нарушительнице насмешками и непониманием со стороны окружающих.
- В XIX веке старшее поколение зажиточного населения не изменяло старинным традициям и ходило исключительно в «русском платье», в то время как младшее поколение уже вовсю носило более европейскую одежду. Молодежи вторили и зажиточные купчихи, которые старались одеваться исключительно по французской моде.
- В небогатых крестьянских семьях дело обстояло проще: парни надевали яркие льняные рубахи лишь по праздникам, а привычные лапти меняли на сапоги. Девушки же старались как следует принарядиться, облачаясь в расшитые сарафаны и парчовые душегрейки.
- Труд на морозе, на ветру и под палящим солнцем приводил к тому, что уже к 25 годам молодые люди, работающие в полях, буквально превращались в стариков: кожа их иссыхала, покрывалась морщинами и темнела.
- Чтобы избежать неприятных последствий работы в поле, девушки-казачки прикрывали свои лица. Так палящее солнце не вредило юным красавицам, и они умудрялись сохранять молодость кожи на долгий срок.
- Имелось у общества того времени и одно негласное правило: в недалеком еще прошлом не принято было активно двигать лицом. Считалось, что выраженная мимика присуща лишь обделенным умом людям, из-за чего детей с малых лет заставляли держать лицо неподвижным и даже напряженным.
- Более зажиточной молодежи тоже не сильно везло с возможностью проявлять чувства и эмоции. Незамужним приличным леди запрещалось прилюдно зевать, смеяться, чихать, плакать и даже просто есть еду, из-за которой приходилось широко открывать рот.
- Но и это еще не все: девушкам запрещалось справлять нужду в общественных местах, и это табу распространялось как на театры, так и на рестораны. Не разрешалось отлучаться даме в туалет, даже когда она просто находилась в окружении гостей.
- Задор молодежи XIX века порой побуждал ее основывать разнообразные клубы и организации по интересам. Одним из наиболее популярных стало объединение народников, которых сегодня можно было бы назвать полноценными предшественниками хиппи. Участники клуба бросали семьи, учебу и работу и «уходили в мир», чтобы обучать детей грамоте, лечить, выдвигать новые идеи.
- Небывалую популярность в царской России приобрели и активные игры: фанты и горелки — забавы, известные многим и сегодня.
Крестьянская молодежь играет в горелки.
- Хотя работа в поле отнимала у крестьян много сил и времени, молодежь из их числа тоже времени зря не теряла. Деревенские парни и девушки собирались вместе, чтобы попеть смешные частушки, поводить хороводы или погадать — на Крещение или Рождество. В честь больших праздников и вовсе устраивались масштабные гуляния: повсюду стояли торговые палатки с пирогами и блинами, играли шарманщики и даже работали самодельные карусели.
А вы хотели бы оказаться на месте юноши или девушки XIX века? Если да, то почему?
Фото на превью Anna Karenina / Universal Pictures, War And Peace / BBC Cymru Wales
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