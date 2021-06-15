18 доказательств того, что жизнь в викторианской Англии не для слабаков, а для сильных людей с чувством юмора
Викторианская эпоха, названная так по имени королевы Виктории, правившей в Британии с 1837 по 1901 год, славится своими высокоморальными ценностями и жесткими правилами, нарушение которых строго осуждалось. Историки считают, что жители Соединенного Королевства к XIX веку действительно изменились в лучшую сторону, например стали добрее к животным, сумасшедшим и преступникам.
При этом это был период откровенного ханжества. Пожалуй, сложно представить более противоречивую историческую эпоху, поэтому мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо и не узнать, как жилось людям в то время.
- Самую обычную вещь мужского гардероба называли «невыразимой» и «непроизносимой». А все потому, что она прикрывала часть тела, считавшуюся вульгарной. Речь идет о брюках. Дело в том, что все, связанное с ногами, а также руками, признавалось неприличным, и вместо привычных нам слов использовалось слово «конечности».
- Дети нечасто видели своих родителей. Большую часть времени они проводили с нянями в детской. Малыши должны были рано вставать, потому что лежать в постели считалось признаком лени и грехом. Многие дети виделись с родителями не чаще раза в день, но в некоторых семьях мамы и папы все же уделяли внимание отпрыскам: мать учила их читать и писать, а отец — латыни.
- Интеллект не считался сильной стороной женщин. Некоторые даже считали, что изучение наук пагубно сказывается на хрупком девичьем организме, в особенности на репродуктивной системе. Леди Каролина Лэм вспоминала, что ее не учили чтению и письму до 10 лет, опасаясь нервных припадков. А отец будущего математика Джейн Соммервиль, узнав, что дочь читает по ночам, стал всерьез опасаться за ее рассудок.
- Девочкам вообще не рассказывали, откуда берутся дети и что их ждет после замужества. Писательница Мэри Стоупс родилась в 1880 году. Ее мама была суфражисткой, окончила университет и боролась за женские права, но ее дочь ничего не знала о брачных отношениях. Девушка вышла замуж в 31 год и лишь спустя 2 года благодаря книгам поняла, что ее отношения с мужем были исключительно платоническими, а такого, по идее, быть не должно.
Мэри Стоупс.
- Развлечения в викторианской Англии были довольно странные по современным меркам. Например, шутовские судебные заседания. В то время слушание бракоразводных дел проходило в открытом режиме, и любой желающий мог подслушать грязные подробности чужой личной жизни. Часто полученная информация обыгрывалась в пародийных постановках.
- В XIX веке Британию охватила настоящая египтомания. Богатые английские туристы, хлынувшие в Египет, старались привести оттуда в качестве сувенира настоящую мумию. По возвращении из отпуска они устраивали вечеринки с разворачиванием своего трофея. Сохранилось даже фото приглашения на такое мероприятие, где разбинтовывание мумии запланировано на 2:30 ночи.
- Именно в викторианской Англии появился День святого Валентина в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Благодаря почтовой реформе появились массовые валентинки, которые всего за 1 пенни можно было отправить в любой конец страны. Спустя год после реформы по всей Британии был отправлено 400 тыс. карточек с признаниями в любви и симпатии.
- Своеобразным ответом на трогательные карточки стали оскорбительные валентинки. Их отправляли неприятелям и нежелательным поклонникам. Содержание таких открыток варьировалось от шутливых до откровенно обидных. Их выпускали практически для всех, кто может кому-то не нравиться, — от назойливых продавцов и домовладельцев до властных работодателей. Карточки могли высмеивать как профессию, так и внешний вид получателя.
Обидная открытка для «простодушной мисс»: «Улыбка, которая появляется на твоем лице, растягивает твой рот от уха до уха. Ты думаешь, без сомненья, что сладкая как мед. На самом же деле, дорогая девочка, ты просто смешна».
- Открытки вообще были очень популярны, особенно рождественские. Но сюжеты, которые изображались на этих открытках, были довольно странными и даже пугающими: поскользнувшиеся на льду лягушки, люди с головами птиц, гигантская свекла с головой человека.
- В середине XIX века стала популярна готика, и это не могло не сказаться на моде. Чтобы сделать лицо бледным, женщины сосали свинцовые карандаши и пили уксус.
- Один из символов Викторианской эпохи — кринолин. Его ввел в моду англичанин Чарльз Уорт, которого можно назвать первым профессиональным дизайнером одежды. Некий изобретатель показал Уорту нижнюю юбку, натянутую на 3 обруча. Идея понравилась модельеру, а вскоре и его клиенткам. Такая конструкция имела существенный плюс: она избавляла дам от множества нижних юбок.
- Чем объемнее был кринолин, тем более модным он считался. Его диаметр мог достигать 180 см. Были случаи, когда девушки гибли из-за пышных юбок. Например, в 1863 году в газете The Times рассказывалось о несчастном случае с девочкой, у которой загорелось платье, растянутое на кринолине. Но известны и другие ситуации. Например, в 1885 году Сара Энн Хенли выжила после падения с 75-метровой высоты. Есть мнение, что ее спас кринолин, сыгравший роль парашюта.
Так выглядел кринолин под юбкой.
- В 70-е годы XIX века на смену кринолину пришел турнюр — приспособление в виде накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела. Благодаря этой модной штучке талия казалась уже, зато для того, чтобы присесть, даме приходилось идти на множество ухищрений.
- Узкие талии были на пике моды, и, чтобы создать актуальный силуэт, дамы носили корсеты. Правда, вместе с талией они сильно стягивали еще и внутренние органы, в результате возникали проблемы с кровотоком и женщины часто теряли сознание. От этого предмета туалета леди спас рентген, который наглядно показал, что происходит с женским организмом при постоянном ношении корсета.
- Существует легенда, что викторианки утягивали свои талии до 45 см, но, по словам исследовательницы и коллекционера корсетов Дорис Лэнгли Мур, эти предметы гардероба практически никогда не затягивались уже, чем на 61 см.
- Полное облачение жительницы викторианской Англии вместе со шляпкой, кринолином, накидкой, жакетом и прочими атрибутами весило примерно 17 кг. Для сравнения, вес амуниции раннесредневекового воина, носившего кольчугу, был примерно 13,5 кг.
- Один из самых узнаваемых предметов мужского гардероба в викторианской Англии — цилиндр. Диккенс называл его «плотно закрытой, черной, жесткой кастрюлей». Этот головной убор был слишком теплым, очень неудобным и непрактичным. Он требовал особого ухода: его следовало гладить в определенном направлении, чтобы ворс правильно лег после небрежного обращения, и мягко протирать шелковой тряпицей, если человек попадал под дождь. Но именно цилиндр был настоящим знаком респектабельности джентльмена.
- Всеобщее недоумение в Викторианскую эпоху вызывали так называемые постящиеся девушки. Речь о девочках-подростках, которые внезапно отказывались от еды и утверждали, что легко могут прожить без пищи. Также они заявляли, что обладают магическими способностями. Врачи того времени объясняли странное поведение девушек мошенничеством или истерией. А современные историки склоняются к тому, что юные викторианки могли быть серьезно больны: вероятно, речь шла о нервной анорексии.
А вы бы хотели побывать в викторианской Англии? В каких еще эпохах вы бы хотели оказаться?