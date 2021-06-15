18 доказательств того, что жизнь в викторианской Англии не для слабаков, а для сильных людей с чувством юмора

Викторианская эпоха, названная так по имени королевы Виктории, правившей в Британии с 1837 по 1901 год, славится своими высокоморальными ценностями и жесткими правилами, нарушение которых строго осуждалось. Историки считают, что жители Соединенного Королевства к XIX веку действительно изменились в лучшую сторону, например стали добрее к животным, сумасшедшим и преступникам.

При этом это был период откровенного ханжества. Пожалуй, сложно представить более противоречивую историческую эпоху, поэтому мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо и не узнать, как жилось людям в то время.

Самую обычную вещь мужского гардероба называли «невыразимой» и «непроизносимой». А все потому, что она прикрывала часть тела, считавшуюся вульгарной. Речь идет о брюках. Дело в том, что все, связанное с ногами, а также руками, признавалось неприличным, и вместо привычных нам слов использовалось слово «конечности».

Дети нечасто видели своих родителей. Большую часть времени они проводили с нянями в детской. Малыши должны были рано вставать, потому что лежать в постели считалось признаком лени и грехом. Многие дети виделись с родителями не чаще раза в день, но в некоторых семьях мамы и папы все же уделяли внимание отпрыскам: мать учила их читать и писать, а отец — латыни.

Интеллект не считался сильной стороной женщин. Некоторые даже считали, что изучение наук пагубно сказывается на хрупком девичьем организме, в особенности на репродуктивной системе. Леди Каролина Лэм вспоминала, что ее не учили чтению и письму до 10 лет, опасаясь нервных припадков. А отец будущего математика Джейн Соммервиль, узнав, что дочь читает по ночам, стал всерьез опасаться за ее рассудок.

Девочкам вообще не рассказывали, откуда берутся дети и что их ждет после замужества. Писательница Мэри Стоупс родилась в 1880 году. Ее мама была суфражисткой, окончила университет и боролась за женские права, но ее дочь ничего не знала о брачных отношениях. Девушка вышла замуж в 31 год и лишь спустя 2 года благодаря книгам поняла, что ее отношения с мужем были исключительно платоническими, а такого, по идее, быть не должно.

Мэри Стоупс.

Развлечения в викторианской Англии были довольно странные по современным меркам. Например, шутовские судебные заседания. В то время слушание бракоразводных дел проходило в открытом режиме, и любой желающий мог подслушать грязные подробности чужой личной жизни. Часто полученная информация обыгрывалась в пародийных постановках.

В XIX веке Британию охватила настоящая египтомания. Богатые английские туристы, хлынувшие в Египет, старались привести оттуда в качестве сувенира настоящую мумию. По возвращении из отпуска они устраивали вечеринки с разворачиванием своего трофея. Сохранилось даже фото приглашения на такое мероприятие, где разбинтовывание мумии запланировано на 2:30 ночи.

Именно в викторианской Англии появился День святого Валентина в том виде, в котором мы его знаем сегодня. Благодаря почтовой реформе появились массовые валентинки, которые всего за 1 пенни можно было отправить в любой конец страны. Спустя год после реформы по всей Британии был отправлено 400 тыс. карточек с признаниями в любви и симпатии.

Своеобразным ответом на трогательные карточки стали оскорбительные валентинки. Их отправляли неприятелям и нежелательным поклонникам. Содержание таких открыток варьировалось от шутливых до откровенно обидных. Их выпускали практически для всех, кто может кому-то не нравиться, — от назойливых продавцов и домовладельцев до властных работодателей. Карточки могли высмеивать как профессию, так и внешний вид получателя.

Обидная открытка для «простодушной мисс»: «Улыбка, которая появляется на твоем лице, растягивает твой рот от уха до уха. Ты думаешь, без сомненья, что сладкая как мед. На самом же деле, дорогая девочка, ты просто смешна».

Открытки вообще были очень популярны, особенно рождественские. Но сюжеты, которые изображались на этих открытках, были довольно странными и даже пугающими: поскользнувшиеся на льду лягушки, люди с головами птиц, гигантская свекла с головой человека.

В середине XIX века стала популярна готика, и это не могло не сказаться на моде. Чтобы сделать лицо бледным, женщины сосали свинцовые карандаши и пили уксус.

Один из символов Викторианской эпохи — кринолин. Его ввел в моду англичанин Чарльз Уорт, которого можно назвать первым профессиональным дизайнером одежды. Некий изобретатель показал Уорту нижнюю юбку, натянутую на 3 обруча. Идея понравилась модельеру, а вскоре и его клиенткам. Такая конструкция имела существенный плюс: она избавляла дам от множества нижних юбок.

Чем объемнее был кринолин, тем более модным он считался. Его диаметр мог достигать 180 см. Были случаи, когда девушки гибли из-за пышных юбок. Например, в 1863 году в газете The Times рассказывалось о несчастном случае с девочкой, у которой загорелось платье, растянутое на кринолине. Но известны и другие ситуации. Например, в 1885 году Сара Энн Хенли выжила после падения с 75-метровой высоты. Есть мнение, что ее спас кринолин, сыгравший роль парашюта.

Так выглядел кринолин под юбкой.

В 70-е годы XIX века на смену кринолину пришел турнюр — приспособление в виде накладки, располагавшейся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела. Благодаря этой модной штучке талия казалась уже, зато для того, чтобы присесть, даме приходилось идти на множество ухищрений.

Узкие талии были на пике моды, и, чтобы создать актуальный силуэт, дамы носили корсеты. Правда, вместе с талией они сильно стягивали еще и внутренние органы, в результате возникали проблемы с кровотоком и женщины часто теряли сознание. От этого предмета туалета леди спас рент­ген, который наглядно показал, что происходит с женским организмом при постоянном ношении корсета.

Существует легенда, что викторианки утягивали свои талии до 45 см, но, по словам исследовательницы и коллекционера корсетов Дорис Лэнгли Мур, эти предметы гардероба практически никогда не затягивались уже, чем на 61 см.

Полное облачение жительницы викторианской Англии вместе со шляпкой, кринолином, накидкой, жакетом и прочими атрибутами весило примерно 17 кг. Для сравнения, вес амуниции раннесредневекового воина, носившего кольчугу, был примерно 13,5 кг.

Один из самых узнаваемых предметов мужского гардероба в викторианской Англии — цилиндр. Диккенс называл его «плотно закрытой, черной, жесткой кастрюлей». Этот головной убор был слишком теплым, очень неудобным и непрактичным. Он требовал особого ухода: его следовало гладить в определенном направлении, чтобы ворс правильно лег после небрежного обращения, и мягко протирать шелковой тряпицей, если человек попадал под дождь. Но именно цилиндр был настоящим знаком респектабельности джентльмена.

Всеобщее недоумение в Викторианскую эпоху вызывали так называемые постящиеся девушки. Речь о девочках-подростках, которые внезапно отказывались от еды и утверждали, что легко могут прожить без пищи. Также они заявляли, что обладают магическими способностями. Врачи того времени объясняли странное поведение девушек мошенничеством или истерией. А современные историки склоняются к тому, что юные викторианки могли быть серьезно больны: вероятно, речь шла о нервной анорексии.