18 девушек израильской армии, чья красота сшибает с ног

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В Израиле женщины считаются военнообязанными и должны служить в армии. Это касается абсолютно всех: и девушек с обложек, и тех, кто собирает миллионы подписчиков в инстаграме.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой и бесстрашием израильских девушек, которые охотно идут защищать свою страну и при этом остаются обворожительными.