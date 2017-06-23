18 девушек израильской армии, чья красота сшибает с ног

В Израиле женщины считаются военнообязанными и должны служить в армии. Это касается абсолютно всех: и девушек с обложек, и тех, кто собирает миллионы подписчиков в инстаграме.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой и бесстрашием израильских девушек, которые охотно идут защищать свою страну и при этом остаются обворожительными.

Таль

Офри

Шахар

Шелли

Нохар

Амит

Эден Лазарь

Кораль

Софи

Энав

Бар

Орин

Эден

Юваль

Лихи

Май

Шарон

Ярин

Фото на превью ofriro/instagram, eden_al/instagram

8 На склад!
11 Комментарии

То, что я искал всю жизнь!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!