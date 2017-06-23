18 девушек израильской армии, чья красота сшибает с ног
В Израиле женщины считаются военнообязанными и должны служить в армии. Это касается абсолютно всех: и девушек с обложек, и тех, кто собирает миллионы подписчиков в инстаграме.
Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой и бесстрашием израильских девушек, которые охотно идут защищать свою страну и при этом остаются обворожительными.
Таль
Офри
Шахар
Шелли
Нохар
Амит
Эден Лазарь
Кораль
Софи
Энав
Бар
Орин
Эден
Юваль
Лихи
Май
Шарон
Ярин
Фото на превью ofriro/instagram, eden_al/instagram