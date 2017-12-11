18 девушек, которых называли некрасивыми, но им хватило смелости доказать обратное

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К сожалению, мир устроен так, что люди, которые отличаются от других, часто сталкиваются с насмешками. Им нужна большая смелость, чтобы полюбить все «изюминки» своей внешности и попрощаться с комплексами. AdMe.ru решил познакомить вас с девушками, которые доказали всему миру, что они по-настоящему красивые. Они вдохновляют всех, кто только находится на пути к гармонии с собой.

Илька Брюль

Илька Брюль (Ilka Brühl) родилась с расщелиной лица, но болезни не удалось ее сломить. Девушка уверена, что все в этом мире наполнено красотой. Своей историей она делится в инстаграме.

София Хаджипантели

Большая монобровь сделала Софию Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli) из Кипра настоящей звездой соцсетей и любимицей дизайнеров, которые называют ее моделью, которой удалось переписать стандарты красоты.

Сванти Паулина

Эта солнечная девушка не старается спрятать веснушки и гордится изюминкой, которой ее наградила природа. Больше 200 тысяч фолловеров Сванти Паулины (Swantje Paulina) в инстаграме восхищаются ее внешностью.

Дрю Преста

Рост 21-летней американки Дрю Престы (Dru Presta) составляет чуть больше 100 сантиметров. В детстве она подвергалась многочисленным насмешкам, но не отреклась от своей самой большой мечты — стать моделью.

Микайла Холмгрен

Микайла Холмгрен (Mikayla Holmgren) стала первой девушкой с синдромом Дауна, которой удалось победить в американском конкурсе красоты. Ее наградили титулом «Мисс Миннесота».

Ем

Эта девушка с витилиго хоть и на раскрывает своего полного имени, но искренним инстаграмом вдохновляет многих. В нем Ем делится не только красивыми снимками, но и мотивирующими фразами.

Табриа Мейджорс

Яркая модель plus-size Табриа Мейджорс (Tabria Majors) не только ведет стильный инстаграм, в котором доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret, но и записывает вместе с подругой подкасты о смелости быть собой.

Лотте Зуйдема

Успешная модель с нестандартной внешностью, которая сумела убедить всех в своей красоте. Фотографы обожают Лотте (Lotte Zuidema), ведь ее харизма и индивидуальность украшают любой кадр.

Алесс Уилсон

«Я никогда не думала, что достаточно красива для того, чтобы быть моделью. Потому что не видела моделей, которые были бы похожи на меня», — говорит Алесс Уилсон (Aleece Wilson). Теперь от этой девушки в восторге Alexander Wang и Marc Jacobs.

Лаура Линд

Лаура Линд (Laura Lind) — новая звезда модельного агентства UNIQUE MODELS, миссия которого демонстрировать разнообразие красоты. Ее карьера только начинается, но мы не удивимся, если скоро о Лауре заговорит весь мир.

Симона Томпсон

Эпатажная Симона Томпсон (Simone Thompson) научилась не обращать внимание на критику и выглядеть так, как ей хочется. Смелость этой девушки понравилась Puma, Fendi, Marc Jacobs, Miu Miu и другим модным брендам.

Корали Джоуиер

Хоть 28-летней Корали Джоуиер (Coralie Jouhier) нелегко реализовать себя в модельном бизнесе из-за нетипичной внешности, это не мешает девушке гордится своим цветом волос и кожи, ведь это черты, которые она унаследовала от родителей.

Арина Любителева

Украинская модель хочет стать примером для девушек с нестандартной внешностью и уверена, что ее недостатки — это ее достоинства. Именно поэтому Арина не прячет большие уши и уверенно позирует модным фотографам.

Луна Шульц

Харизматичная модель Луна Шульц (Luna Schulze) не стесняется щербинки между зубами и смело смеется во все 32 зуба. Карьерой этой девушки занимается агентство UNIQUE MODELS.

Эшли Сото

В 12 Эшли Сото (Ashley Soto) диагностировали витилиго. Она вспоминает свой подростковый возраст с ужасом из-за насмешек сверстников. Сейчас девушка научилась любить себя и даже сделала из особенности своего тела арт-проект.

Рефилве Модиселл

В родной стране Рефилве Модиселл (Refilwe Modiselle) была изгоем, но фешен-индустрия не только приняла ее, но и сделала одной из самых востребованных моделей-альбиносов.

Николь Сади

Долгое время Николь Сади (Nicole Sadiee) ненавидела свои веснушки на пол-лица и пухлые губы. Но теперь девушка понимает, что необычная внешность — это ее фишка.

Сиана Стил

Сиана Стил (Seana Steele) — начинающая модель и актриса. Эта яркая девушка умеет привлекать внимание и давно не слушает людей, которые критикуют ее внешность. Вместе с подругами-моделями Сиана пропагандирует бодипозитив.