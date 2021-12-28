18 девушек, чья яркая особенность не дает им затеряться в толпе
У героинь нашей статьи совершенно ошеломительные глаза. Природа так искусно над ними поработала, что комплименты сыплются на девушек со всех сторон. Под их фотографиями в интернете полно восторженных комментариев, в которых люди признаются, что у них даже дыхание перехватывает от красоты этих глаз.
Мы в AdMe.ru насилу оторвались от просмотра этих самых фотографий и полностью разделяем мнение очарованных пользователей.
«Безумие, насколько ты красива. От твоих пронзительных голубых глаз у любого колени затрясутся»
«Невозможно не восхищаться цветом твоих глаз. Зеленый такой яркий, вау»
«Определенно, в ваших глазах и в вас самих есть какая-то магия»
«Потрясающе красивая. Великолепная, милая»
«Помогите, я потерялся в ваших глазах! Где пожарный выход?»
«Это потрясающе. Ваши глаза как гипнотические лазеры, которые делают нас совершенно беспомощными»
«Это несправедливо, что ты можешь так классно выглядеть без макияжа»
«Незаконно быть настолько красивой. Особенно очаровательны ваши глаза»
«Твои глаза в сочетании с твоими волосами заставляют меня забывать обо всем вокруг»
«У вас потрясающие глаза, а эти маленькие серые прядки только добавляют вам привлекательности»
«Захватывает дух. Вы одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Ваши глаза сияют как звезды»
«Твои глаза лишили меня дара речи»
«Такой красивый синий цвет. Я не могу перестать смотреть»
«Я потерялся в твоих глазах»
«Я посмотрел на твое фото, и у меня перехватило дыхание»
«Я смотрел на эту фотографию несколько минут и совершенно забыл, что гуляю с собаками. Вы абсолютно ошеломительны»
«Милая, твои глаза просто великолепны. Они так завораживают, что можно потеряться в них навсегда»
«Я заплачу $ 20 только за то, чтобы ты на меня посмотрела»
А какого цвета глаза у вас?
Фото на превью Unknown author / Reddit
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