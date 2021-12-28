18 девушек, чья яркая особенность не дает им затеряться в толпе

У героинь нашей статьи совершенно ошеломительные глаза. Природа так искусно над ними поработала, что комплименты сыплются на девушек со всех сторон. Под их фотографиями в интернете полно восторженных комментариев, в которых люди признаются, что у них даже дыхание перехватывает от красоты этих глаз.