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18 детей звезд, которые сорвали генетический джекпот

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Большинство детей голливудских звезд выглядят так, словно они напали на генетическую золотую жилу, и это не случайное совпадение. Их эффектные родители давным-давно завоевали наши сердца. Теперь центром всеобщего внимания становятся их дети. И мы не возражаем — мы благодарны всем, кто делает этот мир прекраснее.

AdMe.ru спешит к вам с очередной порцией звездных красавиц и красавчиков.

1. Айрис и Рафферти Лоу, дети Джуда Лоу и Сэйди Фрост

© The Holiday / Sony Pictures Motion Picture Group, © LFI/Photoshot/REPORTER/East News, © Invision/Invision/East News, © lirisaw / Instagram

2. Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица и Лизы Боне

© lennykravitz / Instagram, © Joseph Martinez / PictureLux / agefotostock / East News, © zoeisabellakravitz / Instagram

3. Майя Хоук, дочь Итана Хоука и Умы Турман

© Gattaca / Columbia Pictures, © maya_hawke / Instagram

4. Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер

© Total Recall / TriStar Pictures, © EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © Invision/Invision / East News

5. Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис, сын Дэниела Дэй-Льюиса и Изабель Аджани

© There Will Be Blood / Paramount Vantage, © EAST NEWS, © gabrielkane / Instagram

6. Пресли и Кайя Гербер, дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера

© cindycrawford / Instagram, © kaiagerber / Instagram

7. Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл и Пола Куэлли

© andiemacdowell / Instagram, © margaretqualley / Instagram

8. Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин

© EAST NEWS, © EAST NEWS, © jenniferflavinstallone / Instagram

9. Алекса Рэй Джоэл, дочь Билли Джоэла и Кристи Бринкли

© ASSOCIATED PRESS/East News, © GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News, © alexarayjoel / Instagram

10. Кэрис Дуглас, дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс

© East News, © East News, © carys.douglas / Instagram

11. Румер, Скаут и Таллула Уиллис, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

© EAST NEWS, © demimoore / Instagram, © buuski / Instagram

12. Макс Айронс, сын Джереми Айронса и Шинейд Кьюсак

© East News, © Studiocanal Films Ltd/Mary Evans Picture Library/East News, © CAP/RFS/Capital Pictures/East News

13. Пэрис Броснан, сын Пирса Броснана и Кили Шэй Смит

© Jeff Kravitz / Contributor / FilmMagic, Inc / Getty Images, © Invision/Invision / East News

14. Дилан Пенн, дочь Шона Пенна и Робин Райт

© East News, © 20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, © KCS / East News

15. Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит

© East News, © EAST NEWS, © stellabanderasgriffith / Instagram

16. Джон Лоу, сын Роба Лоу и Шерил Беркофф

© AP/East News, © johnnylowe / Instagram

17. Чет Хэнкс, сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон

© The Man with One Red Shoe / 20th Century Studios, © EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, © chethanx / Instagram

18. Айрленд Болдуин, дочь Алекса Болдуина и Ким Бейсингер

© East News, © irelandbasingerbaldwin / Instagram

Удивил ли вас кто-нибудь из этих везучих отпрысков? Как вы думаете, кто взял максимум от родительской красоты и обаяния?

Фото на превью The Man with One Red Shoe / 20th Century Studios, EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, chethanx / Instagram
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