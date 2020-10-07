18 детей звезд, которые сорвали генетический джекпот

Большинство детей голливудских звезд выглядят так, словно они напали на генетическую золотую жилу, и это не случайное совпадение. Их эффектные родители давным-давно завоевали наши сердца. Теперь центром всеобщего внимания становятся их дети. И мы не возражаем — мы благодарны всем, кто делает этот мир прекраснее.