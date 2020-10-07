18 детей звезд, которые сорвали генетический джекпот
Большинство детей голливудских звезд выглядят так, словно они напали на генетическую золотую жилу, и это не случайное совпадение. Их эффектные родители давным-давно завоевали наши сердца. Теперь центром всеобщего внимания становятся их дети. И мы не возражаем — мы благодарны всем, кто делает этот мир прекраснее.
AdMe.ru спешит к вам с очередной порцией звездных красавиц и красавчиков.
1. Айрис и Рафферти Лоу, дети Джуда Лоу и Сэйди Фрост
2. Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица и Лизы Боне
3. Майя Хоук, дочь Итана Хоука и Умы Турман
4. Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер
5. Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис, сын Дэниела Дэй-Льюиса и Изабель Аджани
6. Пресли и Кайя Гербер, дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера
7. Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл и Пола Куэлли
8. Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин
9. Алекса Рэй Джоэл, дочь Билли Джоэла и Кристи Бринкли
10. Кэрис Дуглас, дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс
11. Румер, Скаут и Таллула Уиллис, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур
12. Макс Айронс, сын Джереми Айронса и Шинейд Кьюсак
13. Пэрис Броснан, сын Пирса Броснана и Кили Шэй Смит
14. Дилан Пенн, дочь Шона Пенна и Робин Райт
15. Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит
16. Джон Лоу, сын Роба Лоу и Шерил Беркофф
17. Чет Хэнкс, сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон
18. Айрленд Болдуин, дочь Алекса Болдуина и Ким Бейсингер
Удивил ли вас кто-нибудь из этих везучих отпрысков? Как вы думаете, кто взял максимум от родительской красоты и обаяния?