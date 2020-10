18 детей звезд, которые сорвали генетический джекпот

1. Айрис и Рафферти Лоу, дети Джуда Лоу и Сэйди Фрост

2. Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица и Лизы Боне

3. Майя Хоук, дочь Итана Хоука и Умы Турман

4. Патрик Шварценеггер, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер

5. Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис, сын Дэниела Дэй-Льюиса и Изабель Аджани

6. Пресли и Кайя Гербер, дети Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера

7. Маргарет Куэлли, дочь Энди Макдауэлл и Пола Куэлли

8. Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин

9. Алекса Рэй Джоэл, дочь Билли Джоэла и Кристи Бринкли

10. Кэрис Дуглас, дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс

11. Румер, Скаут и Таллула Уиллис, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур

12. Макс Айронс, сын Джереми Айронса и Шинейд Кьюсак

13. Пэрис Броснан, сын Пирса Броснана и Кили Шэй Смит

14. Дилан Пенн, дочь Шона Пенна и Робин Райт

15. Стелла Бандерас, дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит

16. Джон Лоу, сын Роба Лоу и Шерил Беркофф

17. Чет Хэнкс, сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон

18. Айрленд Болдуин, дочь Алекса Болдуина и Ким Бейсингер

Фото на превью The Man with One Red Shoe / 20th Century Studios