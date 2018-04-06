18 самых странных подарков, которые могли преподнести только настоящие чудаки

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Как известно, дареному коню в зубы не смотрят. Но удивляться и недоумевать никто не запрещал, и именно эти чувства вызывают подарки из нашей подборки. Гигантские мармеладные мишки, насекомые на развес или убийственная доза никотина — готовы поспорить, таких странных презентов вы еще не видели.

AdMe.ru нашел 18 вещей, дарители которых либо обладают очень специфическим чувством юмора, либо путают все праздники с 1 апреля.

«Другу подарили 2,5-килограммового мармеладного мишку. Вот что он с ним сделал»

Кредит в подарок?

Вместо букета и конфет

«Сотрудника поздравили с достижением возраста Иисуса Христа»

Больше не нужно ломать голову

Вы тоже не понимаете, зачем люди дарят такие подушки?

Подарок первоклассникам: ожидание vs. реальность

«Сын нашел это на Amazon и решил, что это идеальный подарок мне на день рождения»

Надеемся, это не настоящие сигареты, а конфетки

Набор юного пиромана

«Кому-то родители на новоселье дарят комнатные растения. Мой папа подарил мне это»

«Если на Рождество вам подарят странный подарок, который вы совсем не хотели, просто помните, что моя бабушка преподнесла мне вот это»

«Претендент на звание самого странного рождественского подарка: попкорн с джин-тоником. Что за нелепая идея!»

«Я работаю официантом, маленькая девочка подарила мне это вместо чаевых»

«Ученик моей жены случайно подарил ей трусы»

«Так меня поздравили с Днем матери»

«Сестра подарила мне маску с моим же лицом»

Бонус: кажется, найден подарок на все случаи жизни

Такие подарки действительно запомнятся надолго. А вам когда-нибудь вручали странные презенты?