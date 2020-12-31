18+ честных фото о том, как знаменитые женщины выглядят в инстаграме и в жизни

Если не все, то большинство девушек стремится подчеркнуть свои достоинства, а иногда и довести внешность до идеала. Публичные люди в этом вопросе не исключение. В погоне за совершенством они прибегают к самым разным средствам. В ход идут косметические процедуры, профессиональный макияж, услуги ведущих стилистов, ну и, конечно же, щепотка фотошопа: куда без этого?

Мы в AdMe.ru сравнили фотографии знаменитостей, которыми они сами поделились в сети, и снимки, сделанные профессиональными фотографами в тот же день. И с радостью хотим отметить, что многие наши героини в действительности выглядят намного лучше, чем на подправленных кадрах.

18. Моника Беллуччи

17. Сальма Хайек

16. Джулианна Мур

15. Пенелопа Крус

14. Рианна

13. Селена Гомес

12. Виктория Бекхэм

11. Оливия Уайлд

10. Бейонсе

9. Кейт Бекинсейл

8. Леди Гага

7. Шарлиз Терон

6. Приянка Чопра

5. Николь Кидман

4. Роузи Хантингтон-Уайтли

3. Ева Лонгория

2. Кэти Перри

1. Наоми Кэмпбелл