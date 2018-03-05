18 человек, которые избавились от лишнего веса и стали совершенно другими людьми

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Многие мечтают похудеть, но далеко не все находят в себе силы это сделать. Отговорок много: то «кость широкая», то генетика. Однако находятся люди, которые победили, по-настоящему взяв себя в руки, и похудели так, что узнать их практически невозможно на фото «до».

Мы в AdMe.ru нашли 18 человек, которым аплодируем стоя. Предлагаем вдохновиться на свершение прыжка в новую жизнь тем, кто давно хотел сбросить лишний вес.

Решили изменить себя, и у них это вышло. Он сбросил 31 кг, она — 25,5 кг

Минус 68,5 кг за 2 года. «Каждый раз, когда я сбрасывала 1 фунт, я клеила наклейку с покемоном и таким образом собрала все первое поколение»

Прошло каких-то 8 месяцев — и попрощалась с 40 кг

Еще одна пара, для которой любовь стала лучшей мотивацией: минус 77 кг на двоих

Минус 22 кг за 8 месяцев. Даже такая вроде бы небольшая потеря веса — достойный результат

Чтобы избавиться от лишних 45 кг, этой девушке потребовалось долгих 6 лет

Этот мужчина находился в депрессии, в одиночку воспитывая троих детей. Но он взял себя в руки и, сбросив за 2 года 38 кг, изменился до неузнаваемости

Эта девушка решила изменить себя, когда из-за лишнего веса начались проблемы со здоровьем. В итоге за 2 года минус 45 кг

За полтора года избавилась от 45 кг и уже год держит свое тело в форме

2 года здорового питания в сочетании с фитнесом — минус колоссальных 77 кг

Благодаря правильному питанию и изнурительным тренировкам этот парень за 16 месяцев избавился от 64 кг

Стоило похудеть на 42 кг — и уже совершенно другой человек

Прогресс, что называется, налицо: минус 41 кг за 2 года

Ключ к успеху — питание маленькими порциями и фитнес. За 7,5 месяца — минус 32,5 кг

Минус 41 кг за 13 месяцев — просто шикарный результат

15 месяцев упорной работы над собой — минус 68 кг

Занимаясь спортом и питаясь 6 раз в день, этот парень сбросил 73 кг всего за 7,5 месяца

Рекорд в нашей подборке: за 2 года — минус 100 кг!

Нам остается только порадоваться за них, и, быть может, эти герои станут для кого-то заразительным примером.