18 частых ошибок, которые делают русские люди в английском
Многие из нас по нескольку лет изучают английский. Но дается он далеко не всем, потому что мы забываем один большой секрет: общение на иностранном языке подразумевает другой образ мыслей. И чтобы выучить английский хорошо, нужно изменить свое мышление. Иначе вы из раза в раз будете совершать досадные ошибки.
Мы в AdMe.ru составили список из 18 ошибок, которые чаще всего допускают русскоговорящие люди в английском из-за иного типа мышления. Эти огрехи встречаются в речи даже очень грамотных курсантов. Готовы проверить себя?
1. Выражение too bad
В английском языке есть фразы, которые нельзя переводить дословно. Нужно просто запомнить верное значение и варианты употребления.
- It’s too bad that you have to leave the party so early. — Как жаль, что тебе приходится уходить с вечеринки так рано.
2. Выражение «я согласен»
Agree — это глагол. Поэтому никакое am перед ним не нужно.
- I agree with Mary that we should work harder. — Я согласен с Мэри в том, что нам нужно работать усерднее.
3. Как сказать «я напуган / я боюсь»?
Scared — это слово, которое отвечает на вопрос «какой?», поэтому перед ним нужно ставить глагол to be. Если же вы говорите I scared, это значит: «Я сам напугал кого-то» (в прошедшем времени). Сравните:
- When I was a child, I was scared of our neighbour’s dog. — Когда я был маленьким, я боялся соседской собаки.
- — Mary, what happened on your Halloween Party yesterday?
— Oh, nothing. I just scared everybody to death with my costume.
— Мэри, что случилось вчера на твоей вечеринке в честь Хеллоуина?
— О, ничего особенного. Я просто напугала всех до смерти своим костюмом.
4. Money is или money are?
Слово «деньги» в русском языке — множественного числа. Но в английском языке слово money всегда в единственном числе, поэтому мы употребляем с ним глаголы единственного числа: is, was, has и т. д.
- He thinks that money is the most important thing for everybody. — Он думает, что деньги — это самое важное для каждого человека.
Если даже у вас указана денежная сумма (€ 3, $ 10, 500 руб. и т. д.), она все равно будет в единственном числе:
- $ 5 isn’t enough to buy this T-shirt. — $ 5 недостаточно, чтобы купить эту футболку.
5. Как сказать «эти / те люди»?
People — слово, которое стоит всегда во множественном числе в английском, и потому указательное местоимение перед этим существительным должно быть тоже во множественном числе.
- These people cannot be trusted at all! — Этим людям нельзя доверять!
6. Множественное число слова person
People — это множественное число от слова person («человек»). Это исключение из правила, и потому его надо запомнить.
- A lot of people agreed with him at the meeting. — На собрании многие люди согласились с ним.
- There are only 3 people who stayed in the village. — В деревне осталось только 3 человека.
7. Enough old или old enough?
Слово enough («достаточно») всегда стоит после прилагательного в английском. Например:
- I am old enough to make my own decisions. — Я достаточно взрослая, чтобы принимать свои собственные решения.
- Is he good enough to cope with it? — Он достаточно хорош, чтобы справиться с этим?
8. Как сказать «пожалуйста» в ответ на благодарность?
Please употребляется, только когда мы просим человека о чем-либо, чтобы сделать нашу просьбу более вежливой.
- — Can you please open the window?
— Yes, sure
— Thank you.
— No problem.
— Можешь, пожалуйста, открыть окно?
— Да, конечно.
— Спасибо.
— Пожалуйста.
9. Выражение «причина, почему / причина, по которой»
Просто запомните это устоявшееся выражение и всегда употребляйте его только так:
- The reason why I came here is because I want to apologize for my behaviour. — Причина, по которой я приехал сюда, это желание извиниться за свое поведение.
- The reason why he stays in town is his love for Mary. — Его любовь к Мэри — причина, почему он все еще в городе.
10. «Он сказал, что...»
What — это вопросительное слово, которое может стоять только в начале вопроса. А если вы хотите соединить прямую и косвенную речь, то вам нужен союз that.
- He said that he would pay for the trip. — Он сказал, что он заплатит за поездку.
11. Что такое dinner?
Dinner — это не обед, а ужин, несмотря на то что наша школьная программа может уверять вас в обратном. Будьте грамотны и не поддавайтесь на эту провокацию!
- We are having pork for dinner tonight. — Сегодня вечером на ужин у нас будет свинина.
12. Куда поставить very much?
Very much может стоять только в конце предложения. Это надо запомнить!
I love you very much. — Я очень сильно тебя люблю.
Her words amused me very much. — Ее слова сильно удивили меня.
13. Я забыл телефон дома!
Forget / forgot — значит «забыть» в смысле «не помнить какую-то информацию»: даты, числа, события, людей. А Leave / left в данном случае значит «оставить какую-то вещь где-либо».
- What’s your name again? Sorry, I forgot it. — Простите, я забыл, как вас зовут?
- — Where are your headphones?
— I left them at home.
— Где твои наушники?
— Я забыл их дома.
14. Что значит сome again?
Come again — это фраза, которую человек употребляет, если он вас не очень хорошо расслышал или понял:
- — Would you like some tea?
— Come again?
— How about having a cup of tea?
— Oh, yes. Thanks.
— Не хотите ли вы выпить чаю?
— Что, простите?
— Как насчет попить чаю?
— Конечно, благодарю.
15. Convenient или comfortable?
Несмотря на то что эти два слова переводятся на русский как «удобный», между ними есть четкое различие.
Comfortable относится к физическому и эмоциональному комфорту, когда вы расслаблены и ничего вам не мешает.
Convenient мы употребляем, когда говорим о том, что экономит нам время, силы, не противоречит нашим планам и не вызывает трудностей.
- Oh, these new shoes are so comfortable, I walked in them all day and no blisters! — О, эти новые туфли такие удобные: я проходила в них целый день и не натерла мозоли!
- Would it be convenient for you if we meet on Friday and discuss this? — Тебе будет удобно встретиться в пятницу и обсудить это?
16. Call me by the phone или сall me on the phone?
Необходимо просто запомнить, что когда вы звоните/пишете по какому-то устройству или приложению, надо употреблять предлог on.
- Can you call me on the phone, please? — Можешь позвонить мне по телефону, пожалуйста?
17. Выражение «мне скучно»
Boring — это «скучный»; «тот, который заставляет скучать», а bored — это «скучающий»; «тот, кто испытывает скуку». Например:
- I didn’t like this film. It was very long and boring. — Мне не понравился этот фильм, он был длинным и скучным.
- Hey, Jack, I am a little bored tonight. How about going out somewhere? — Привет, Джек, мне немного скучно сегодня. Как насчет пойти погулять?
18. Прибавляем ли мы -s к comment и problem?
При употреблении таких слов мы используем только единственное число. Несмотря на то, что в русских вариантах оно множественное: «без комментариев», «без проблем».
- The journalist felt personally offended when he got «no comment» as an answer. — Этот журналист обижался, когда слышал «без комментариев» в качестве ответа на свой вопрос.
- — Mike, thank you for helping me.
— No problem, John.
— Майк, спасибо за помощь.
— Без проблем.
Заметили ли вы среди этих ошибок свои?