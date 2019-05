18 частых ошибок, которые делают русские люди в английском

Многие из нас по нескольку лет изучают английский. Но дается он далеко не всем, потому что мы забываем один большой секрет: общение на иностранном языке подразумевает другой образ мыслей. И чтобы выучить английский хорошо, нужно изменить свое мышление. Иначе вы из раза в раз будете совершать досадные ошибки.

Мы в AdMe.ru составили список из 18 ошибок, которые чаще всего допускают русскоговорящие люди в английском из-за иного типа мышления. Эти огрехи встречаются в речи даже очень грамотных курсантов. Готовы проверить себя?

1. Выражение too bad

В английском языке есть фразы, которые нельзя переводить дословно. Нужно просто запомнить верное значение и варианты употребления. It’s too bad that you have to leave the party so early. — Как жаль, что тебе приходится уходить с вечеринки так рано.

2. Выражение «я согласен»

Agree — это глагол. Поэтому никакое am перед ним не нужно. I agree with Mary that we should work harder. — Я согласен с Мэри в том, что нам нужно работать усерднее.

3. Как сказать «я напуган / я боюсь»?

Scared — это слово, которое отвечает на вопрос «какой?», поэтому перед ним нужно ставить глагол to be. Если же вы говорите I scared, это значит: «Я сам напугал кого-то» (в прошедшем времени). Сравните: When I was a child, I was scared of our neighbour’s dog. — Когда я был маленьким, я боялся соседской собаки. — Mary, what happened on your Halloween Party yesterday? — Oh, nothing. I just scared everybody to death with my costume. — Мэри, что случилось вчера на твоей вечеринке в честь Хеллоуина? — О, ничего особенного. Я просто напугала всех до смерти своим костюмом.

4. Money is или money are?

Слово «деньги» в русском языке — множественного числа. Но в английском языке слово money всегда в единственном числе, поэтому мы употребляем с ним глаголы единственного числа: is, was, has и т. д. He thinks that money is the most important thing for everybody. — Он думает, что деньги — это самое важное для каждого человека. Если даже у вас указана денежная сумма (€ 3, $ 10, 500 руб. и т. д.), она все равно будет в единственном числе: $ 5 isn’t enough to buy this T-shirt. — $ 5 недостаточно, чтобы купить эту футболку.

5. Как сказать «эти / те люди»?

People — слово, которое стоит всегда во множественном числе в английском, и потому указательное местоимение перед этим существительным должно быть тоже во множественном числе. These people cannot be trusted at all! — Этим людям нельзя доверять!

6. Множественное число слова person

People — это множественное число от слова person («человек»). Это исключение из правила, и потому его надо запомнить. A lot of people agreed with him at the meeting. — На собрании многие люди согласились с ним.

7. Enough old или old enough?

Слово enough («достаточно») всегда стоит после прилагательного в английском. Например: I am old enough to make my own decisions. — Я достаточно взрослая, чтобы принимать свои собственные решения.

8. Как сказать «пожалуйста» в ответ на благодарность?

Please употребляется, только когда мы просим человека о чем-либо, чтобы сделать нашу просьбу более вежливой. — Can you please open the window?

— Yes, sure

— Thank you.

— No problem.



— Можешь, пожалуйста, открыть окно?

— Да, конечно.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

9. Выражение «причина, почему / причина, по которой»

Просто запомните это устоявшееся выражение и всегда употребляйте его только так: The reason why I came here is because I want to apologize for my behaviour. — Причина, по которой я приехал сюда, это желание извиниться за свое поведение.

10. «Он сказал, что...»

What — это вопросительное слово, которое может стоять только в начале вопроса. А если вы хотите соединить прямую и косвенную речь, то вам нужен союз that. He said that he would pay for the trip. — Он сказал, что он заплатит за поездку.

11. Что такое dinner?

Dinner — это не обед, а ужин, несмотря на то что наша школьная программа может уверять вас в обратном. Будьте грамотны и не поддавайтесь на эту провокацию! We are having pork for dinner tonight. — Сегодня вечером на ужин у нас будет свинина.

12. Куда поставить very much?

Very much может стоять только в конце предложения. Это надо запомнить! I love you very much. — Я очень сильно тебя люблю. Her words amused me very much. — Ее слова сильно удивили меня.

13. Я забыл телефон дома!

Forget / forgot — значит «забыть» в смысле «не помнить какую-то информацию»: даты, числа, события, людей. А Leave / left в данном случае значит «оставить какую-то вещь где-либо». What’s your name again? Sorry, I forgot it. — Простите, я забыл, как вас зовут? — Where are your headphones?

— I left them at home.

— Где твои наушники?

— Я забыл их дома.

14. Что значит сome again?

Come again — это фраза, которую человек употребляет, если он вас не очень хорошо расслышал или понял: — Would you like some tea?

— Come again?

— How about having a cup of tea?

— Oh, yes. Thanks.



— Не хотите ли вы выпить чаю?

— Что, простите?

— Как насчет попить чаю?

— Конечно, благодарю.

15. Convenient или comfortable?

Несмотря на то что эти два слова переводятся на русский как «удобный», между ними есть четкое различие. Comfortable относится к физическому и эмоциональному комфорту, когда вы расслаблены и ничего вам не мешает. Convenient мы употребляем, когда говорим о том, что экономит нам время, силы, не противоречит нашим планам и не вызывает трудностей. Oh, these new shoes are so comfortable , I walked in them all day and no blisters! — О, эти новые туфли такие удобные: я проходила в них целый день и не натерла мозоли!

16. Call me by the phone или сall me on the phone?

Необходимо просто запомнить, что когда вы звоните/пишете по какому-то устройству или приложению, надо употреблять предлог on. Can you call me on the phone, please? — Можешь позвонить мне по телефону, пожалуйста?

17. Выражение «мне скучно»

Boring — это «скучный»; «тот, который заставляет скучать», а bored — это «скучающий»; «тот, кто испытывает скуку». Например: I didn’t like this film. It was very long and boring . — Мне не понравился этот фильм, он был длинным и скучным.

18. Прибавляем ли мы -s к comment и problem?

При употреблении таких слов мы используем только единственное число. Несмотря на то, что в русских вариантах оно множественное: «без комментариев», «без проблем». The journalist felt personally offended when he got « no comment » as an answer. — Этот журналист обижался, когда слышал «без комментариев» в качестве ответа на свой вопрос.

— No problem, John.

— Майк, спасибо за помощь.

— Без проблем.