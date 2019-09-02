18 безумных фактов о животных, в которые верили люди Средневековья

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Тысячу лет назад люди знали так мало о мире, что каждый день был полон чудес. В небе мелькали загадочные молнии, доктора превращали обычные травы в спасительные лекарства, даже животные вели себя слишком странно, если верить записям того времени. Например, дикие гуси росли на деревьях, страусы ели железо, а слонам нужно было отправиться на Восток и объесться мандрагоры, чтобы получить потомство.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от богатого воображения средневековых художников и представляем подборку самых нестандартных картин и описаний животных, которые еще не так давно считались почти научными фактами.

18. Козел настолько любвеобилен, что в его горячей крови можно растворить бриллиант

17. Человек способен музыкой усыпить гадюку. Чтобы сохранить бдительность при такой встрече, одно ухо змея прикладывает к земле, а второе затыкает хвостом

16. Боннакон, родственник быка, встречает человека тылом и стреляет в него экскрементами

15. Бобер отгрызает себе яички и бросается ими в человека

14. Ибис промывает себе желудок, делая клизмы собственным клювом

13. Откусив самцу голову, змея беременеет. Затем детеныши прогрызают ее тело, чтобы родиться на свет

12. Пока вся стая спит, сторожевой журавль держит в лапе камень: если птица уснет, то ноша выпадет и разбудит стража

11. Заяц терроризирует людей, а зимой ест снег и становится белым. Периодически меняет свой пол с мужского на женский и наоборот

10. Павлин низко летает, потому что стесняется своих уродливых ног, а его пение повергает человека в ужас

9. Гиена разрывает могилы, чтобы есть мертвецов. В глазу носит камень: если положить его под язык, то можно предсказывать будущее

8. Верблюд пьет только грязную воду и живет до 100 лет

7. Дикие гуси растут на дереве. Когда птица созревает, то отваливается и падает в воду. Если под деревом лишь земля, то расшибается насмерть

6. Моча рыси затвердевает и превращается в драгоценный камень. Чтобы спрятать его от человека, животное засыпает его песком

5. Щенок собаки, находясь рядом с больным, способен излечить даже внутренние раны

4. Пеликан сначала убивает своих птенцов, а затем оживляет их, окропляя собственной кровью

3. Дельфин любит петь вместе с людьми и вспарывает брюхо крокодилу своим плавником

2. Страусы едят железо и откладывают яйца, ориентируясь по звездам

1. Чтобы произвести потомство, слоны отправляются на Восток и объедаются там мандрагорами, а затем держат слоненка в воде, чтобы спрятать от дракона

Рисовать по описаниям не так-то просто: многие художники Средневековья изображали животных и птиц, ориентируясь лишь на слова бывалых путешественников. Расскажите в комментариях о том, как выглядит ваше любимое животное, не указывая его названия, чтобы другие пользователи попробовали отгадать, о ком идет речь.