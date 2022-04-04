17 звездных женщин, которые так круто подбирали одежду, что никто и не понял, что они беременны
Беременность — непростое время в жизни женщины. За 9 месяцев происходят грандиозные физические и эмоциональные изменения. Несмотря на это, многие будущие мамы продолжают ходить на работу и заниматься привычными вещами. Для знаменитостей это исправное посещение красных ковровых дорожек, на которых непременно нужно блистать.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд, которые появились перед объективами фотографов в настолько безупречных образах, что только очень внимательные поклонники заметили, что перед ними — беременная женщина. Ниже — фото знаменитостей с животиками и их примерные сроки.
Блейк Лайвли — 4,5 месяца
Клэр Дэйнс — 6 месяцев
Игги Азалия — 4 месяца
Анджелина Джоли — 5 месяцев
Рашида Джонс — 3,5 месяца
Джиджи Хадид — 2,5 месяца
Кристен Белл — 7 месяцев
Мила Кунис — 3,5 месяца
Рейчел Макадамс — 2 месяца
Карди Би — 3,5 месяца
Бейонсе — 5,5 месяца
Кэти Перри — 2,5 месяца
Элли Голдинг — 6,5 месяца
Тереза Палмер — 4,5 месяца
Дженнифер Гарнер — 3,5 месяца
Марион Котийяр — 5 месяцев
Галь Гадот — 6 месяцев
А вы угадали бы срок беременности у героинь нашей подборки, если бы мы его не указали?
Фото на превью RL / Reporter / East News, PacificCoastNews / East News
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