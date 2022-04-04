17 звездных женщин, которые так круто подбирали одежду, что никто и не понял, что они беременны

Беременность — непростое время в жизни женщины. За 9 месяцев происходят грандиозные физические и эмоциональные изменения. Несмотря на это, многие будущие мамы продолжают ходить на работу и заниматься привычными вещами. Для знаменитостей это исправное посещение красных ковровых дорожек, на которых непременно нужно блистать.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить звезд, которые появились перед объективами фотографов в настолько безупречных образах, что только очень внимательные поклонники заметили, что перед ними — беременная женщина. Ниже — фото знаменитостей с животиками и их примерные сроки.

Блейк Лайвли — 4,5 месяца

Клэр Дэйнс — 6 месяцев

Игги Азалия — 4 месяца

Анджелина Джоли — 5 месяцев

Рашида Джонс — 3,5 месяца

Джиджи Хадид — 2,5 месяца

Кристен Белл — 7 месяцев

Мила Кунис — 3,5 месяца

Рейчел Макадамс — 2 месяца

Карди Би — 3,5 месяца

Бейонсе — 5,5 месяца

Кэти Перри — 2,5 месяца

Элли Голдинг — 6,5 месяца

Тереза Палмер — 4,5 месяца

Дженнифер Гарнер — 3,5 месяца

Марион Котийяр — 5 месяцев

Галь Гадот — 6 месяцев