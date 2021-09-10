17 звезд, которых мы помним совсем молодыми, а тут хоба — им уже пошел пятый десяток

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Когда выходит новый фильм с нашим любимым актером или клип исполнителя, которого мы слушаем годами, мало кто задумывается о том, а сколько вообще уже лет этому человеку. Но время не стоит на месте и многие звезды, которых мы помним более молодыми, успели разменять пятый десяток.

Мы в AdMe.ru просмотрели свежие фотографии наших любимчиков и не смогли воздержаться от возгласа: «Как это, уже 40?» Держим кулаки, чтобы эти знаменитости еще долго радовали поклонников новыми работами.

Элайджа Вуд, 19 лет и 40 лет

Джессика Альба, 19 лет и 40 лет

Том Хиддлстон, 20 лет и 40 лет

Джозеф Гордон-Левитт, 22 года и 40 лет

Джастин Тимберлейк, 20 лет и 40 лет

Джозеф Морган, 31 год и 40 лет

Алессандра Амбросио, 26 лет и 40 лет

Зоуи Дешанель, 21 год и 41 год

Джеймс Макэвой, 24 года и 42 года

Крис Прэтт, 28 лет и 42 года

Джейсон Момоа, 20 лет и 42 года

Люк Эванc, 31 год и 42 года

Ольга Куриленко, 25 лет и 41 год

Шейн Уэст, 24 года и 43 года

Сара Мишель Геллар, 22 года и 44 года

Наталия Орейро, 21 год и 44 года

Шакира, 28 лет и 44 года