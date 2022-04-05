17 звезд, которые чуть не ударили в грязь лицом, но не растерялись и сделали вид, что так и надо

С каждым хоть раз да случались неловкие моменты: то нечаянно упадешь на глазах у всех, то каблук сломается или молния на платье разойдется. Но если мы можем просто забыть о произошедшем, то конфузы публичных людей моментально разлетаются по интернету. И тут есть 2 варианта: начать переживать или отнестись к ситуации с юмором.

Мы в AdMe.ru предлагаем на примере знаменитостей научиться выходить из неудобного положения с гордо поднятой головой.

На премьере фильма «Беовульф» к каблуку Анджелины Джоли прилипла жвачка. Но стоило звезде улыбнуться, как все об этом забыли

Готовясь к вечернему шоу, Дакота Джонсон, кажется, не учла длину платья, однако отнеслась к ситуации с юмором и поправляла наряд, смеясь во весь голос

Сумочка Сары Джессики Паркер сломалась перед выходом звезды на красную дорожку, фотографы запечатлели этот момент. Но разве такая мелочь может омрачить вечер?

По задумке телеведущий Том Бержерон должен был удержать Хайди Клум. Но что-то пошло не так, и модель оказалась на полу. И все равно она улыбалась

Эмма Уотсон не смогла самостоятельно справиться с пышным нарядом. На помощь девушке пришли верные друзья Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф

Увековечивая отпечатки рук на Голливудском бульваре, Эмма Томпсон потеряла равновесие и упала на глазах у толпы людей

Затем актриса в шутку легла на пол и, встав, улыбнулась еще шире.

Молния на платье Элизабет Бэнкс разошлась, когда женщина позировала на ковровой дорожке. Судя по реакции актрисы, это ее ничуть не смутило

Выходя на сцену, Шэрон Стоун запуталась в подоле собственного платья и чуть не упала. Но звезда изящно поправила наряд и продолжила свой путь

Эльза Хоск может не только красиво пройтись по подиуму, но и грациозно поднять упавшую серьгу и продолжить уверенно позировать

С Эшли Грэм сыграло злую шутку ее платье: модель наступила на подол и чуть не упала. Но не растерялась и продолжила улыбаться корреспондентам

Юбка Сары Хайленд сползла, предательски обнажив утягивающие шорты. Но актриса не подала виду, продолжив улыбаться фотографам

Донателла Версаче, как истинная леди, с улыбкой отреагировала на внезапный дождь и промокшее платье. Мы тоже считаем, что такие мелочи не стоят беспокойства

Спускаясь по лестнице, Хейден Панеттьер запуталась в складках платья и едва не потеряла равновесие. Девушка не смутилась, а лишь посмеялась над случившимся

Гвинет Пэлтроу забыла отклеить ценник с обуви. Но совсем не раскисла: с кем не бывает

Хелен Миррен поднять упавшую серьгу помог ее коллега и истинный джентльмен Брюс Уиллис

Каблук Кэмерон Диас сломался прямо по прибытии звезды в кинотеатр. Недолго думая, актриса прошлась по красной дорожке босиком и произвела фурор даже без лубутенов

Многие бы смутились, увидев на торжестве женщину в таком же платье, как у них. Но Джей Ло показала, что она настоящая дива и не переживает из-за пустяков