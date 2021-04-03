17 звезд, которые нашли свой идеальный фасон одежды и вцепились в него стальной хваткой

Любая женщина не отказалась бы ежедневно красоваться в новых нарядах и всегда выглядеть по-разному. Создается впечатление, что звезды, как никто другой, могут себе это позволить и никогда не повторяться. Но если изучить появления знаменитых женщин на ковровых дорожках, то выясняется, что на самом деле они носят в основном одни и те же фасоны. Видимо, подобрав для себя пару-тройку подходящих образов, знаменитости остаются им верны в течение долгого времени.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким фасонам и деталям в одежде отдают предпочтение наши любимые звездные дамы. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что российским знаменитостям тоже не чужда привязанность к однотипным нарядам.

Лана Дель Рей: рукава-флаттеры

Меланхоличные тексты и томный голос — визитная карточка Ланы Дель Рей как певицы. А если говорить о ее предпочтениях в одежде, то можно проследить тенденцию в виде нарядов с рукавами-флаттерами. Это тип рукава, который свободно ниспадает с плеча волнами и призван уравновесить фигуру при массивной верхней части рук.

Анджелина Джоли: глубокий разрез и открытое плечо

Если изучить одежду, в которой Анджелина Джоли появляется на публике, то можно выделить любимые фасоны культовой актрисы. Чаще всего она облачается в черные длинные платья с глубоким разрезом, который демонстрирует красивые ноги Анджелины, либо выбирает наряды разных расцветок с одним открытым плечом.

Эван Рейчел Вуд: мужской костюм

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» призналась, что при выборе нарядов вдохновляется стилем Марлен Дитрих, которая была известна любовью к мужским костюмам, а также образами Элвиса Пресли и Дэвида Боуи. Глядя на Эван, вряд ли кто-нибудь скажет, что мужская одежда на женщине — это скучно.

Энн Хэтэуэй: американская пройма

Энн Хэтэуэй облюбовала наряды с американской проймой. На ковровых дорожках знаменитость не раз блистала в платьях с характерным диагональным вырезом от подмышек до горловины. Вероятно, этой деталью актриса стремится продемонстрировать изящные плечи и подчеркнуть длинную шею.

Ариана Гранде: мини и ботфорты

Голосистая Ариана Гранде — миниатюрная девушка. Ее рост составляет всего 153 см. Недаром певица души не чает в ботфортах, которые визуально делают ее выше. Ариана надевает эту обувь в сочетании с мини, будь то кукольное сценическое платье или повседневная одежда оверсайз.

Меган Маркл: платье-кейп

Меган Маркл, судя по всему, положила глаз на платье-кейп. Этот предмет одежды отличается замысловатым верхом, который имитирует накидку с характерными прорезями для рук. Меган неоднократно надевала как приталенные платья-кейпы, так и широкого кроя — во время беременности.

Эмма Уотсон: укороченные брюки

Эмма Уотсон своим примером показала, что необязательно надевать роскошное вечернее платье для выхода в свет, чтобы выглядеть блестяще. Весьма часто компонентом ее нарядов выступают обычные укороченные брюки в сочетании с разными предметами одежды. Поэтому, несмотря на эту повторяющуюся деталь, образы Эммы не выглядят похожими.

Анна Винтур: платье-футляр

Несмотря на роскошный возраст Анны Винтур, ее фигуре могут позавидовать даже юные девушки. Потому главный редактор легендарного журнала Vogue вполне может позволить себе облегающие наряды. Платье-футляр стало одним из тех фасонов, в которых Анна Винтур появляется на публике весьма часто.

Кейт Миддлтон: романтичный бант

В последнее время Кейт Миддлтон начала уходить от платьев из тяжелых тканей, отдавая предпочтение летящим нарядам. И излюбленным элементом многих образов герцогини Кембриджской можно назвать бантик, который украшает горловину ее платьев и блузок. Мы считаем, что модницам можно смело брать на вооружение эту деталь, которая так освежает образ.

Николь Кидман: платья с горлом и платья-бюстье

Большую часть вечерних нарядов Николь Кидман можно смело делить на две категории: актриса либо надевает обтягивающее закрытое платье с длинным рукавом и горлом, либо облачается в платье-бюстье и демонстрирует изящные ключицы. Мы не знаем, связано это с погодой или настроением Николь, но в обоих случаях выглядит она по-королевски статно.

Марго Робби: съемные рукава

В последнее время актриса облюбовала такую деталь, как съемные рукава. Марго не единожды появлялась на публике в платьях, которые эффектно дополнял этот элемент одежды. Такие рукава могут быть пришиты к платью в зоне подмышек, но все равно создают впечатление автономно существующей детали. С ними образ получается изящным и романтичным.

Дженнифер Энистон: total black

Дженнифер Энистон в своих предпочтениях довольно консервативна: актриса остается верна черному цвету уже много лет. На ковровых дорожках наряду с платьями она «выгуливает» целые ансамбли темных тонов. Как правило, это черные блуза, пиджак, юбка или брюки. Туфли и сумочка также не контрастируют с одеждой.

Блейк Лайвли: клеш от бедра

В последнее время Блейк Лайвли полюбила брючные костюмы и отдает предпочтение моделям с широкими штанинами. Выглядит она в них шикарно. Длинные брюки с клешем от бедра больше всего идут высоким женщинам, а актриса может похвастаться ростом 175 см. Также подобные брюки знатоки стиля рекомендуют носить обладательницам широких бедер.

Флоренс Пью: асимметричный подол

Судя по светским появлениям Флоренс Пью, актриса нашла свой идеальный образ в платьях из струящихся тканей с асимметричным низом. Возможно, Пью хочет визуально добавить себе роста, который составляет 160 см, ведь такой крой юбки позволяет это сделать. А атласные ткани делают образ легким.

Джулия Робертс: белая рубашка

Джулия Робертс уже не один десяток лет выбирает для выхода в свет одежду преимущественно в черно-белой гамме. И в этом ей помогает белая рубашка, с которой можно составить самые разные образы. Еще со времен фильма «Красотка» этот предмет одежды на актрисе задал модные тренды. Может быть, роль в нашумевшей ленте и привила актрисе любовь к рубашкам.

Кейт Уинслет: платья со вставками

Актриса нередко появляется в свете софитов в облегающих платьях с контрастными вставками по бокам. Кейт Уинслет славится роскошными формами, а такие решения помогают визуально уравновесить фигуру. Знаменитость умело этим пользуется: создает силуэт «песочные часы» с помощью вставок вдоль талии или вытягивает верхнюю часть торса цветными областями от ключиц до подмышек.

Эмма Стоун: акцентные плечи и комбинезоны

Судя по нарядам, в которых Эмма Стоун появляется на публике, актриса питает слабость к одежде с широкими плечами в духе 80-х. По словам знатоков стиля, девушка в такой одежде создает впечатление уверенной в себе особы, и, глядя на Эмму, эти слова не оспоришь. Также знаменитость не против заменить вечернее платье изящным комбинезоном в сочетании с обувью на каблуке.

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