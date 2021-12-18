17 звезд, которые на красных дорожках сама элегантность, в жизни не гнушаются и руки о футболку вытереть

На публичных мероприятиях знаменитости щеголяют изысканными нарядами, позируют перед камерами словно боги и блистают идеальными манерами. Однако за пределами красных дорожек звезды позволяют себе расслабиться, отбрасывают в сторону формальности и просто наслаждаются жизнью: едят в забегаловках, ходят в Диснейленд и делают покупки в дисконтных магазинах.

Мы в AdMe.ru покопались в интернете и отыскали фотодоказательства того, что на голливудском Олимпе обитают такие же люди, как мы, — с людскими привычками и слабостями.

Джуд Лоу ждет, когда зажгут рождественские огни. И чтобы не скучать, перекусывает прямо на ходу

Хэлли Берри хрустит чипсами в перерывах между дублями

Джон Войт читает книжку за обедом в местной закусочной

Жизнь Голди Хоун вообще похожа на сказку. Здесь актриса подтанцовывая идет домой

На этом снимке она же обнимает дерево

А еще сама делает покупки в супермаркете и иногда сталкивается с маленькими трудностями

Аль Пачино делает вид, что слушает музыку, видимо, для того, чтобы не приставали

Шарлиз Терон лакомится мороженым

Кэмерон Диас изо всех сил пытается поймать такси

Дастин Хоффман покорно ждет своей очереди в аэропорту

Хелен Миррен на выходе из химчистки

Роберт Дауни — младший как ребенок радуется параду в Диснейленде

Ева Лонгория покупает одежду ребенку в дисконтном магазине, затем выбирает косметику

И довольная идет домой

Леонардо Ди Каприо взял напрокат велосипед, покатался и решил передохнуть

Сара Джессика Паркер украшает крыльцо дома к Рождеству

Хилари Дафф делает покупки в бюджетном магазине Urban Outfitters

Майли Сайрус с аппетитом поедает фастфуд

Анджелина Джоли ждет своей очереди в дисконтном магазинчике в Испании

Дрю Бэрримор закупается на блошином рынке