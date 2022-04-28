17 звезд, которые на красных дорожках блистают настолько ярко, что вот-вот переплюнут голливудских див

Дивы Голливуда настроили весь мир на стремление к красоте и изяществу. Звезды разных стран давно подхватили тренд и на красных дорожках выглядят как роскошные богини. Например, Елизавета Боярская, Юлия Снигирь, Паулина Андреева — от знаменитостей просто невозможно оторвать взгляд.

Мы в AdMe.ru вспомнили звезд, которые появились на ковровых дорожках в шикарных и стильных образах и стали предметом всеобщего восхищения.

Елизавета Боярская

Светлана Ходченкова

Паулина Андреева

Юлия Высоцкая

Виктория Боня

Юлия Снигирь

Марина Александрова

Елена Лядова

Мария Шарапова

Равшана Куркова

Юлия Хлынина

Варвара Шмыкова

Юлия Пересильд

Анна Чиповская

Светлана Иванова

Аглая Тарасова

Дарья Мороз